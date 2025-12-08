Quốc phòng - An ninh Mái ấm nghĩa tình nơi biên giới Những căn nhà kiên cố được dựng lên từ tình quân dân thắm đượm, giúp người nghèo vùng biên Lâm Đồng an cư, ổn định cuộc sống.

Từ những hoàn cảnh khó khăn

Bà H’Đương là hộ nghèo ở bon Bu Đắk, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một mình bà phải nuôi 4 đứa con còn đang ăn học sau khi chồng đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim trong lúc đi làm rẫy cuối năm 2024. Từ đó, cả gia đình sống lay lắt trong căn nhà tạm bợ, mưa dột, nắng hắt, bữa cơm qua ngày còn chật vật, nói gì đến chuyện làm nhà mới.

Hoàn cảnh của ông Y Zên ở bon Sapa, xã Thuận An cũng chẳng khá hơn. Vợ chồng ông quanh năm làm thuê, chỉ có 8 sào rẫy với thu nhập bấp bênh để nuôi 3 người con. Căn nhà cũ kỹ trên mảnh đất do gia đình nhà vợ cho đã xuống cấp nghiêm trọng, không đủ an toàn cho sinh hoạt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thấu hiểu khó khăn của người dân, ngay khi nhận chỉ đạo từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An đã phối hợp chính quyền xã Thuận An khảo sát, lập danh sách hỗ trợ. 2 hộ bà H’Đương và ông Y Zên được lựa chọn ưu tiên trong chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025.

Trong quá trình xây dựng, đơn vị đã thường xuyên cắt cử cán bộ, chiến sĩ và tổ công tác địa bàn tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu, hỗ trợ ngày công xây dựng để 2 căn nhà hoàn thiện đúng thời gian theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng thi công. Bà H’Đương phấn khởi trong căn nhà mới, kể lại những ngày cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An cùng bà con thôn, xóm chung tay dựng từng bức tường, lợp mái, biến ước mơ về một ngôi nhà kiên cố thành hiện thực.

Chỉ sau 2 tháng khẩn trương thi công, 2 căn nhà mới lần lượt hoàn thành. Mỗi căn rộng 45 m², có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, khu công trình phụ, với kết cấu kiên cố: tường gạch, mái tôn, nền gạch men. Trị giá mỗi căn gần 200 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng, phần còn lại do gia đình vay Ngân hàng Chính sách xã hội và người thân giúp đỡ.

Đến mái ấm trọn nghĩa tình nơi phên giậu

Đầu tháng 8, niềm vui tràn ngập trong căn nhà mới của gia đình bà H’Đương và ông Y Zên khi 2 mái ấm khang trang, kiên cố chính thức được bàn giao. Đây là kết quả từ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 do BĐBP tỉnh Lâm Đồng triển khai, thể hiện tinh thần “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngồi trong căn nhà mới, bà H’Đương xúc động: “Chồng mất, tôi một mình nuôi 4 đứa con, chưa bao giờ nghĩ sẽ có nhà kiên cố như thế này. Tôi cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An và chính quyền đã giúp mẹ con tôi có nơi che nắng che mưa, để tôi yên tâm lo cho các con ăn học”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An thăm hỏi, chia sẻ niềm vui với gia đình ông Y Zên trong căn nhà mới khang trang vừa được hỗ trợ xây dựng

Chung niềm hạnh phúc, ông Y Zên chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm thuê quanh năm, chỉ mong đủ ăn, cho con cái đi học, chứ chưa bao giờ dám nghĩ tới nhà mới. Nhờ sự hỗ trợ của BĐBP và chính quyền, giờ gia đình tôi có căn nhà khang trang, vững chắc. Vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, lo cho con cái có tương lai tốt hơn”.

Trung tá Đinh Nguyên Anh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, chia sẻ: “Ở biên giới, đời sống bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi luôn cố gắng hết sức để giúp bà con có được căn nhà kiên cố. Khi xây dựng hay sửa chữa, ngoài hỗ trợ kinh phí, chúng tôi còn trực tiếp tham gia khuân đá, san nền. Bà con có cuộc sống ổn định cũng chính là niềm vui và trách nhiệm của chúng tôi”.

Hiện nay, trên địa bàn 19 xã, phường, đặc khu biên giới của tỉnh Lâm Đồng, BĐBP tỉnh đã triển khai xây dựng 96 căn nhà theo chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025, trong đó có 89 căn nhà đã hoàn thành.

Theo Đại tá Trần Việt Hưng - Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng: Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chung tay tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát; thường xuyên rà soát, nắm chắc đối tượng, tiến độ, chất lượng, căn cứ vào điều kiện cụ thể, hoàn cảnh của từng hộ gia đình để có biện pháp tham mưu, tham gia thực hiện hiệu quả.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự vào cuộc quyết liệt, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An đã trở thành hạt nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên tuyến biên giới.