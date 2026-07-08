Mái nhà chung của những người làm báo Lâm Đồng
Sau hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với tổ chức hội thống nhất, quy mô lớn hơn và yêu cầu nhiệm vụ cao hơn. Đây không chỉ là sự sắp xếp về tổ chức theo chủ trương chung, mà còn là sự hội tụ của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nân văn và trách nhiệm với xã hội.
Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết và phát triển.
Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 1/7/2025, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Nhà báo của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.
Đây là bước chuyển quan trọng, tạo điều kiện để đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh hoạt động trong một tổ chức hội thống nhất, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ hội viên.
Sau hợp nhất, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng có 450 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội trực thuộc. Đây là lực lượng hội viên đông đảo, được hình thành từ truyền thống hoạt động báo chí của 3 địa phương trước đây, với nhiều cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đã gắn bó với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương qua nhiều thời kỳ.
Mỗi vùng đất có một đặc điểm riêng, nhưng đội ngũ những người làm báo đều có chung trách nhiệm là phản ánh trung thực, khách quan đời sống xã hội; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Từ khu vực cao nguyên, vùng biên giới đến miền biển, hải đảo, các nhà báo luôn nỗ lực bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin những vấn đề được xã hội quan tâm.
Việc hợp nhất Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức, quản lý hội viên, mà còn mở rộng cơ hội trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí, các chi hội; nâng cao hiệu quả hoạt động hội, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh: "Sau hợp nhất, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta có thêm bao nhiêu hội viên, mà là xây dựng được một mái nhà chung đoàn kết, nơi mọi người làm báo đều được chia sẻ, hỗ trợ, học hỏi và cùng nhau phát triển. Đó sẽ là nền tảng để Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng ngày càng vững mạnh".
Để tổ chức hội hoạt động ổn định sau hợp nhất, Ban Chấp hành lâm thời đã tập trung kiện toàn bộ máy, rà soát hội viên, xây dựng quy chế hoạt động, từng bước đưa các nhiệm vụ công tác đi vào nền nếp. Những khó khăn ban đầu về tổ chức, nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất và cơ chế vận hành đang được tháo gỡ với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, hội viên.
Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù hoạt động trên 3 địa bàn khác nhau, Hội Nhà báo các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo và xây dựng môi trường hoạt động nghề nghiệp ngày càng chuyên nghiệp.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp luôn được các cấp hội quan tâm. Hội viên được tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội và văn hóa người làm báo.
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ hội viên trong quá trình tác nghiệp. Cùng với đó, hoạt động nghiệp vụ được chú trọng đổi mới. Trong nhiệm kỳ, các hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại, báo chí đa phương tiện, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp báo chí.
Hàng trăm lượt hội viên được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.
Các giải báo chí địa phương tiếp tục được tổ chức, thu hút đông đảo hội viên tham gia với nhiều tác phẩm có chất lượng. Trong nhiệm kỳ, các hội đã có 519 tác phẩm đoạt Giải Báo chí cấp tỉnh; nhiều tác phẩm được lựa chọn tham dự và đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành. Đây là minh chứng cho sự đầu tư, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ người làm báo địa phương.
Các hoạt động Hội Báo Xuân, tham gia Hội Báo toàn quốc, xuất bản Đặc san Người làm báo, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tiếp tục được duy trì, tạo môi trường giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và khuyến khích hội viên sáng tạo những tác phẩm có giá trị.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cấp hội nhà báo còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Trong nhiệm kỳ, Hội Nhà báo 3 tỉnh đã vận động hơn 1,36 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh nghèo, trao học bổng, xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua đó, tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của người làm báo đối với cộng đồng.
Trong quá trình hoạt động, Hội Nhà báo Lâm Đồng (cũ) cũng chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại, thiết lập hợp tác với Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng phát triển của địa phương.
Bước vào giai đoạn mới, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, chuyển đổi số và sự thay đổi trong phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí và tổ chức hội. Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra đối với Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng Lê Huy Toàn cho biết, hội sẽ tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trong đội ngũ hội viên; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò của các chi hội, tạo môi trường sinh hoạt nghề nghiệp thiết thực, hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao; nâng cao năng lực thích ứng với chuyển đổi số; phát triển Đặc san và Trang thông tin điện tử Người làm báo Lâm Đồng; mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; đồng thời chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.
Với chủ đề “Đoàn kết - Trung thực - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng tổ chức hội sau hợp nhất mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.
Kế thừa truyền thống của Hội Nhà báo 3 địa phương trước đây, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới sáng tạo, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, định hướng, đồng hành cùng hội viên; góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.
Một số hình ảnh cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo chí tỉnh Lâm Đồng:
Nội dung: Thanh Nhàn (Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)
Trình bày: Nguyệt Nga