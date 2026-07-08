Mái nhà chung của những người làm báo Lâm Đồng

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 1/7/2025, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Nhà báo của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Đoàn chủ trì hội nghị tại Hội nghị toàn quốc với chủ đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ và công tác hội trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức

Đây là bước chuyển quan trọng, tạo điều kiện để đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh hoạt động trong một tổ chức hội thống nhất, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ hội viên.

Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhận cờ sau khi được chọn làm Cụm trưởng

Sau hợp nhất, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng có 450 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội trực thuộc. Đây là lực lượng hội viên đông đảo, được hình thành từ truyền thống hoạt động báo chí của 3 địa phương trước đây, với nhiều cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đã gắn bó với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương qua nhiều thời kỳ.

Trao Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể xuất sắc

Mỗi vùng đất có một đặc điểm riêng, nhưng đội ngũ những người làm báo đều có chung trách nhiệm là phản ánh trung thực, khách quan đời sống xã hội; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Từ khu vực cao nguyên, vùng biên giới đến miền biển, hải đảo, các nhà báo luôn nỗ lực bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin những vấn đề được xã hội quan tâm.

Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Lâm Đồng tháng 5/2026

Việc hợp nhất Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức, quản lý hội viên, mà còn mở rộng cơ hội trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí, các chi hội; nâng cao hiệu quả hoạt động hội, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Gian trưng bày của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Ấn phẩm “Người làm báo” của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tham gia Hội Báo toàn quốc

Sản phẩm của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng trưng bày tại Hội Báo toàn quốc

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh: "Sau hợp nhất, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta có thêm bao nhiêu hội viên, mà là xây dựng được một mái nhà chung đoàn kết, nơi mọi người làm báo đều được chia sẻ, hỗ trợ, học hỏi và cùng nhau phát triển. Đó sẽ là nền tảng để Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng ngày càng vững mạnh".

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cùng các thành viên trong đoàn công tác tham gia Hội Báo toàn quốc

Để tổ chức hội hoạt động ổn định sau hợp nhất, Ban Chấp hành lâm thời đã tập trung kiện toàn bộ máy, rà soát hội viên, xây dựng quy chế hoạt động, từng bước đưa các nhiệm vụ công tác đi vào nền nếp. Những khó khăn ban đầu về tổ chức, nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất và cơ chế vận hành đang được tháo gỡ với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, hội viên.