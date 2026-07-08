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    Mái nhà chung của những người làm báo Lâm Đồng

    Thanh Nhàn - Nguyệt Nga 08/07/2026 16:10

    Sau hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với tổ chức hội thống nhất, quy mô lớn hơn và yêu cầu nhiệm vụ cao hơn. Đây không chỉ là sự sắp xếp về tổ chức theo chủ trương chung, mà còn là sự hội tụ của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nân văn và trách nhiệm với xã hội.

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    Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết và phát triển.

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    Các đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
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    Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc với chủ đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ và công tác hội trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất
    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng các nhà báo, phóng viên
    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng các nhà báo, phóng viên
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    Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

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    Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 1/7/2025, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Nhà báo của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

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    Đoàn chủ trì hội nghị tại Hội nghị toàn quốc với chủ đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ và công tác hội trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức

    Đây là bước chuyển quan trọng, tạo điều kiện để đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh hoạt động trong một tổ chức hội thống nhất, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ hội viên.

    Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhận cờ sau khi được chọn làm Cụm trưởng
    Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhận cờ sau khi được chọn làm Cụm trưởng

    Sau hợp nhất, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng có 450 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội trực thuộc. Đây là lực lượng hội viên đông đảo, được hình thành từ truyền thống hoạt động báo chí của 3 địa phương trước đây, với nhiều cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đã gắn bó với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương qua nhiều thời kỳ.

    Trao Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể xuất sắc
    Trao Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể xuất sắc

    Mỗi vùng đất có một đặc điểm riêng, nhưng đội ngũ những người làm báo đều có chung trách nhiệm là phản ánh trung thực, khách quan đời sống xã hội; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Từ khu vực cao nguyên, vùng biên giới đến miền biển, hải đảo, các nhà báo luôn nỗ lực bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin những vấn đề được xã hội quan tâm.

    Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Lâm Đồng tháng 5 2026
    Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Lâm Đồng tháng 5/2026

    Việc hợp nhất Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức, quản lý hội viên, mà còn mở rộng cơ hội trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí, các chi hội; nâng cao hiệu quả hoạt động hội, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

    Gian trưng bày của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
    Gian trưng bày của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
    Ấn phẩm “Người làm báo” của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tham gia Hội Báo toàn quốc
    Ấn phẩm “Người làm báo” của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tham gia Hội Báo toàn quốc
    Sản phẩm của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng trưng bày tại Hội Báo toàn quốc
    Sản phẩm của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng trưng bày tại Hội Báo toàn quốc

    Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh: "Sau hợp nhất, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta có thêm bao nhiêu hội viên, mà là xây dựng được một mái nhà chung đoàn kết, nơi mọi người làm báo đều được chia sẻ, hỗ trợ, học hỏi và cùng nhau phát triển. Đó sẽ là nền tảng để Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng ngày càng vững mạnh".

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    Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cùng các thành viên trong đoàn công tác tham gia Hội Báo toàn quốc

    Để tổ chức hội hoạt động ổn định sau hợp nhất, Ban Chấp hành lâm thời đã tập trung kiện toàn bộ máy, rà soát hội viên, xây dựng quy chế hoạt động, từng bước đưa các nhiệm vụ công tác đi vào nền nếp. Những khó khăn ban đầu về tổ chức, nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất và cơ chế vận hành đang được tháo gỡ với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, hội viên.

    Ký kết thi đua giữa Hội Nhà báo các địa phương
    Ký kết thi đua giữa Hội Nhà báo các địa phương

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    Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng cùng đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các nhà báo nhằm tri ân sự đồng hành, đóng góp tích cực của đội ngũ những người làm báo; đồng thời, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp thông tin trong năm mới 2026

    Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù hoạt động trên 3 địa bàn khác nhau, Hội Nhà báo các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo và xây dựng môi trường hoạt động nghề nghiệp ngày càng chuyên nghiệp.

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    Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu tham luận tại buổi Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí địa phương sau sáp nhập diễn ra vào ngày 29/5/2026, tại tỉnh Khánh Hòa

    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp luôn được các cấp hội quan tâm. Hội viên được tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội và văn hóa người làm báo.

    Nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng truyền đạt kỹ năng tối ưu công cụ tìm kiếm CMS và báo điện tử…
    Nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng truyền đạt kỹ năng tối ưu công cụ tìm kiếm CMS và báo điện tử

    Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ hội viên trong quá trình tác nghiệp. Cùng với đó, hoạt động nghiệp vụ được chú trọng đổi mới. Trong nhiệm kỳ, các hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại, báo chí đa phương tiện, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp báo chí.

    Phóng viên, biên tập viên dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí
    Phóng viên, biên tập viên dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

    Hàng trăm lượt hội viên được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.

    Trau chuốt từng tác phẩm báo chí
    Trau chuốt từng tác phẩm báo chí

    Các giải báo chí địa phương tiếp tục được tổ chức, thu hút đông đảo hội viên tham gia với nhiều tác phẩm có chất lượng. Trong nhiệm kỳ, các hội đã có 519 tác phẩm đoạt Giải Báo chí cấp tỉnh; nhiều tác phẩm được lựa chọn tham dự và đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành. Đây là minh chứng cho sự đầu tư, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ người làm báo địa phương.

    Đại diện Phòng Dân tộc thiểu số Báo và PTTH Lâm Đồng (hàng đầu tiên, thứ 3 từ trái qua) nhận giải Bạc tại lễ bế mạc
    Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đoạt 5 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc
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    Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX
    Các tác giả đoạt giải Nhì báo in - báo điện tử
    Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đoạt Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I

    Các hoạt động Hội Báo Xuân, tham gia Hội Báo toàn quốc, xuất bản Đặc san Người làm báo, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tiếp tục được duy trì, tạo môi trường giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và khuyến khích hội viên sáng tạo những tác phẩm có giá trị.

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    Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Hồ Văn Miền đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân

    Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cấp hội nhà báo còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Trong nhiệm kỳ, Hội Nhà báo 3 tỉnh đã vận động hơn 1,36 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh nghèo, trao học bổng, xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua đó, tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của người làm báo đối với cộng đồng.

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    Trong quá trình hoạt động, Hội Nhà báo Lâm Đồng (cũ) cũng chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại, thiết lập hợp tác với Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng phát triển của địa phương.

    Đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng các đại biểu dự tọa đàm
    Đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng các đại biểu dự tọa đàm

    Bước vào giai đoạn mới, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, chuyển đổi số và sự thay đổi trong phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí và tổ chức hội. Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra đối với Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng Lê Huy Toàn cho biết, hội sẽ tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trong đội ngũ hội viên; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò của các chi hội, tạo môi trường sinh hoạt nghề nghiệp thiết thực, hiệu quả.

    Hội Nhà báo Lâm Đồng bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên
    Hội Nhà báo Lâm Đồng bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên

    Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao; nâng cao năng lực thích ứng với chuyển đổi số; phát triển Đặc san và Trang thông tin điện tử Người làm báo Lâm Đồng; mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; đồng thời chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

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    Báo chí là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân
    Báo chí là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân

    Với chủ đề “Đoàn kết - Trung thực - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng tổ chức hội sau hợp nhất mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

    Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cùng các thành viên trong đoàn công tác tham gia Hội Báo toàn quốc
    Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác tham gia Hội Báo toàn quốc

    Kế thừa truyền thống của Hội Nhà báo 3 địa phương trước đây, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới sáng tạo, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, định hướng, đồng hành cùng hội viên; góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

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    Một số hình ảnh cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo chí tỉnh Lâm Đồng:

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    Nhà báo Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (giữa) cùng đội ngũ kỹ thuật viên báo in rà soát nội dung các chuyên trang tuyên truyền Đại hội Đảng
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    Đội ngũ biên tập viên, kỹ thuật viên biên tập và dàn dựng các bản tin
    Cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo chí tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị tập huấn
    Cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo chí tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo chí
    Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng (khu vực Phan Thiết) tham gia học tập, quán triệt nghị quyết
    Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (khu vực Phan Thiết) tham gia học tập, quán triệt nghị quyết
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    Phóng viên tác nghiệp
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    Ê kíp truyền hình trực tiếp tác nghiệp trên xe màu
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    Nội dung: Thanh Nhàn (Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)
    Trình bày: Nguyệt Nga

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        Mái nhà chung của những người làm báo Lâm Đồng
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        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

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