Malaysia tự đánh mất lợi thế sân nhà tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trước Việt Nam Việc giá vé tăng phi lý khiến CĐV Malaysia tẩy chay trận bán kết ASEAN Cup 2026, tạo ra cơ hội tâm lý cực lớn cho tuyển Việt Nam ở lượt đi ngày 16/8.

Bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8, bóng đá Malaysia đang phải đối mặt với một nghịch lý trớ trêu. Sự cuồng nhiệt vốn là bản sắc hàng đầu của quốc gia này bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho những hàng ghế trống lạnh lẽo tại sân vận động Kuala Lumpur.

Malaysia căng thẳng bước vào cuộc chiến sinh tử với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Getty Images

Khán đài nguội lạnh và con số 3.500 vé đầy cay đắng

Tính đến thời điểm sát ngày thi đấu, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo chỉ bán được vỏn vẹn 3.563 vé trên tổng sức chứa 18.000 chỗ ngồi của sân Kuala Lumpur. Việc chưa tới 20% công suất sân được lấp đầy là con số báo động, đồng thời là cú sốc lớn về mặt thương mại lẫn tâm lý trước thềm đại chiến với đội tuyển Việt Nam.

Trong các giải đấu khu vực Đông Nam Á, nơi yếu tố tinh thần và áp lực khán đài thường đóng vai trò quyết định, việc đánh mất đi "cầu thủ thứ 12" là tổn thất không thể bù đắp. Những chuyến làm khách tại Malaysia vốn luôn là bài kiểm tra bản lĩnh cực kỳ nặng đô do sức ép nghẹt thở từ các hội Ultras. Tuy nhiên, kịch bản ở cuộc so tài lần này đã hoàn toàn thay đổi.

Quyết định tăng giá vé thiếu hợp lý của thượng tầng FAM

Cội nguồn của làn sóng tẩy chay dữ dội xuất phát từ quyết định điều chỉnh giá vé từ phía FAM. Khi chuyển từ vòng bảng sang vòng bán kết, mức giá vé phổ thông bị đẩy từ 30 RM lên 50 RM. Quyết định này ngay lập tức châm ngòi cho sự tức giận từ người hâm mộ trung thành, những người cảm thấy tình yêu bóng đá của mình đang bị trục lợi.

Đáng lưu ý, sân Kuala Lumpur không thể so sánh với "thánh địa" Bukit Jalil (hiện đang trong quá trình sửa chữa) về quy mô lẫn trải nghiệm thi đấu. Việc phải trả mức giá cao hơn để theo dõi trận đấu ở một cơ sở vật chất kém hiện đại hơn đã tạo nên phản ứng quay lưng phũ phàng từ khán giả chủ nhà.

Việt Nam - Malaysia, cặp đấu đáng mong đợi tại bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Cửa thắng tâm lý mở rộng cho thầy trò tuyển Việt Nam

Sự bất mãn của cổ động viên Malaysia vô tình trao cho đội tuyển Việt Nam lợi thế vô cùng to lớn. Thay vì phải thi đấu dưới tiếng la ó đinh tai nhức óc, các tuyển thủ Việt Nam sẽ bước vào sân với một trạng thái tâm lý thoải mái và đầu óc tỉnh táo để triển khai mảng miếng chiến thuật.

Bên cạnh đó, cục diện trên khán đài nhiều khả năng sẽ đảo chiều khi một lượng lớn vé đã bán ra hiện thuộc về cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Sự cuồng nhiệt từ các cổ động viên áo đỏ hoàn toàn có thể biến sân Kuala Lumpur thành một "sân nhà" thu nhỏ. Đây sẽ là đòn đòn giáng mạnh vào tinh thần của đội chủ nhà, trước khi họ phải hành quân đến chảo lửa Mỹ Đình cho trận lượt về vào ngày 19/8.