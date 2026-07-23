Malisheva hạ Hibernian, đại diện Scotland lâm thế khó Malisheva đánh bại Hibernian 2-0 tại Stadiumi Fadil Vokrri, Prishtinë, trong vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League. Uka và Nafiu lần lượt ghi bàn, giúp Malisheva giành chiến thắng còn Hibernian chịu bất lợi sau trận đấu.

Malisheva 2 - 0 Hibernian Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Malisheva tiếp đón Hibernian.

21' K. Uka đưa Malisheva vượt lên Phút 21', K. Uka lập công sau đường kiến tạo của A. Veliu, đưa Malisheva dẫn trước Hibernian 1-0. Đội chủ nhà đã có khởi đầu đầy hứng khởi tại Stadiumi Fadil Vokrri.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Hibernian thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Hibernian đưa A. Mayor vào sân thay J. Iredale. Sự điều chỉnh diễn ra khi Hibernian đang bị Malisheva dẫn 1-0.

52' W. O'Hora nhận thẻ vàng Phút 52', W. O'Hora của Hibernian nhận thẻ vàng khi đội bóng này đang bị Malisheva dẫn 1-0. Hibernian sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

68' Hibernian điều chỉnh nhân sự phút 68 Phút 68, Hibernian đưa T. Klidje vào sân thay M. Boyle. Đội khách có sự điều chỉnh khi đang bị Malisheva dẫn 1-0.

68' Hibernian thay người ở phút 68 Phút 68, J. Newell vào sân thay O. Elding, trong sự điều chỉnh của Hibernian.

71' Malisheva thay người ở phút 71 Phút 71, V. Nafiu vào sân thay L. Xhylani bên phía Malisheva. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong chặng cuối trận.

72' Malisheva thay người ở phút 72 Phút 72, R. Murati vào sân thay K. Shani bên phía Malisheva. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai để duy trì lợi thế đang có.

72' Malisheva thay người ở phút 72 Phút 72, A. Pira vào sân thay V. Isgandarli bên phía Malisheva. Sự điều chỉnh này giúp Malisheva làm mới đội hình trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.

81' Hibernian điều chỉnh nhân sự ở phút 81 Phút 81', Hibernian thay người: A. Abdulai vào sân thay J. Mulligan. Sự điều chỉnh này đến trong lúc Hibernian đang bị Malisheva dẫn bàn, khi trận đấu bước vào những phút cuối.

86' Malisheva thay người ở phút 86 Phút 86, K. Luma được tung vào sân thay D. Vitija bên phía Malisheva. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong những phút cuối trận.

90' V. Nafiu nhân đôi cách biệt cho Malisheva Phút 90', V. Nafiu lập công, giúp Malisheva nâng tỷ số lên 2-0 trước Hibernian. Bàn thắng ở thời điểm cuối trận giúp Malisheva tạo cách biệt rõ ràng.

90+2' Malisheva thay người ở phút bù giờ Phút 90+2', Malisheva đưa O. Bajraktari vào sân thay D. Ibishi. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế lớn với tỷ số 2-0.

90+3' A. Abdulai nhận thẻ vàng muộn Phút 90+3, A. Abdulai của Hibernian nhận thẻ vàng. Hibernian có thêm một cầu thủ bị phạt thẻ trong những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Malisheva 2-0 Hibernian Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 23:24 23/07/2026

Đội hình chính thức Malisheva Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jusufi Bekim Hibernian Sơ đồ 4-3-3 · HLV David Gray 1 Ilir Avdyli 55 Kesli Shani 5 Dreni Kryeziu 27 Andreas Skovgaard 2 Arlind Veliu 17 Vüsal İsgändärli 10 Laurent Xhylani 30 Donart Vitija 6 Besnik Ferati 99 Dzemal Ibishi 7 Kreshnik Uka 1 Raphael Sallinger 25 Felix Passlack 5 Warren O'Hora 4 Grant Hanley 15 Jack Iredale 14 Miguel Changa Chaiwa 8 Josh Mulligan 21 Jordan Obita 10 Martin Boyle 9 Nathan Lowe 7 Owen Elding Dự bị Malisheva 23 Enes Morina 25 Adnan Kanurić 3 Omer Bajraktari 20 Arber Pira 33 Redjep Murati 4 Ardian Sopaj 8 Mark Bushaj 14 Korab Luma 18 Valjmir Nafiu Hibernian 13 Jordan Smith 35 Freddie Owens 6 Jason Kerr 3 Adam Mayor 11 Joe Newell 20 Rudi Allan Molotnikov 27 Kanayochukwu Megwa 30 Jacob MacIntyre 32 Josh Campbell Cập nhật đội hình lúc 21:03 23/07/2026

Malisheva sẽ đối đầu Hibernian tại UEFA Europa Conference League vào lúc 21h30 ngày 23/07/2026 trên sân Stadiumi Fadil Vokrri. Đây là trận đấu mà mọi đánh giá trước giờ bóng lăn cần được đặt trong bối cảnh dữ liệu hiện có còn hạn chế, đặc biệt khi chưa có thông tin về phong độ gần đây của Hibernian, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai bên.

Phong độ Malisheva chưa tạo được sự ổn định

Trong hai kết quả gần nhất được ghi nhận, Malisheva có một chiến thắng và một thất bại. Diễn biến này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối trước cuộc chạm trán Hibernian.

Với mẫu phong độ ngắn, rất khó rút ra kết luận chắc chắn về xu hướng vận hành của Malisheva. Tuy nhiên, việc vừa có kết quả tích cực vừa nhận thất bại khiến khả năng kiểm soát trận đấu và duy trì hiệu suất trong cả 90 phút trở thành điểm cần theo dõi.

Hibernian là ẩn số trước giờ đấu

Dữ liệu hiện có không cung cấp chuỗi kết quả gần đây, vị trí, lực lượng hay những thông tin cụ thể về Hibernian. Vì vậy, chưa thể xác định đội khách sẽ tiếp cận trận đấu theo hướng chủ động kiểm soát bóng, chơi thận trọng hay ưu tiên chuyển trạng thái nhanh.

Sự thiếu vắng các dữ kiện về Hibernian cũng khiến việc so sánh trực tiếp hai đội cần được thực hiện thận trọng. Trận đấu vì thế có thể được định hình rõ hơn bởi cách mỗi bên nhập cuộc và phản ứng trước những diễn biến đầu tiên.

Điểm then chốt trên sân

Stadiumi Fadil Vokrri là địa điểm tổ chức trận đấu, qua đó Malisheva sẽ thi đấu trên sân được nêu trong thông tin trận đấu. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu đủ để khẳng định lợi thế cụ thể từ sân nhà hoặc dự đoán cách đội bóng này bố trí đội hình.

Về chiến thuật, chưa thể xác định sơ đồ, nhân sự chủ chốt hay những khu vực mà hai đội có khả năng tập trung khai thác. Do đó, những chi tiết đáng chú ý sẽ nằm ở khả năng tổ chức, mức độ chính xác trong các pha xử lý và cách hai đội điều chỉnh khi thế trận thay đổi.

Nhận định trước trận

Malisheva bước vào cuộc đối đầu với Hibernian sau chuỗi kết quả gần nhất gồm một thắng và một thua. Phong độ này chưa đủ để tạo ra ưu thế rõ ràng, trong khi Hibernian vẫn là ẩn số do không có dữ liệu về thành tích gần đây và lực lượng.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó phân định chỉ từ những thông tin hiện có. Malisheva cần thể hiện sự ổn định hơn so với hai kết quả gần nhất, còn Hibernian sẽ phải chứng minh năng lực ngay trên sân. Diễn biến thực tế và cách hai đội giải quyết các thời điểm then chốt nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện trận đấu.

Malisheva 5 trận gần nhất T B T B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Hibernian 5 trận gần nhất T T B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới