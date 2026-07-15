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    Malisheva vùi dập Vllaznia Shkodër ở vòng loại Conference League

    Tuệ Nhân15/07/2026 16:43

    Malisheva thắng Vllaznia Shkodër 5-0 tại vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League trên sân Stadiumi Zahir Pajaziti, Podujevë. Uka lập cú đúp, còn Vllaznia Shkodër khép lại trận đấu với thất bại nặng nề.

    Malisheva5 - 0Vllaznia ShkodërKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Malisheva tiếp đón Vllaznia Shkodër.

    • 29'L. Xhylani nhận thẻ vàng

      Phút 29, L. Xhylani của Malisheva nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo để cầu thủ Malisheva chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 30'J. Celikovic nhận thẻ vàng

      Phút 30', J. Celikovic của Vllaznia Shkodër nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai liên tiếp, khi trận đấu giữa Malisheva và Vllaznia Shkodër đang diễn ra căng thẳng.

    • 34'K. Uka đưa Malisheva mở tỷ số

      Phút 34, K. Uka lập công, giúp Malisheva mở tỷ số trước Vllaznia Shkodër. Malisheva đang dẫn 1-0.

    • 37'C. Dros nhận thẻ vàng trong thế bị dẫn

      Phút 37', C. Dros của Vllaznia Shkodër nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo với đội khách khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng sau bàn thắng của Malisheva.

    • 45+2'D. Ibishi nhân đôi cách biệt cho Malisheva

      Phút 45+2', D. Ibishi lập công cho Malisheva sau đường kiến tạo của V. Isgandarli. Malisheva khép lại hiệp một với lợi thế 2-0 trước Vllaznia Shkodër.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'V. Isgandarli nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

      Phút 46', V. Isgandarli của Malisheva nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế rõ rệt khi dẫn Vllaznia Shkodër 2-0.

    • 51'A. Pira nhận thẻ vàng ở phút 51

      Phút 51', A. Pira của Malisheva nhận thẻ vàng.

    • 52'K. Uka giúp Malisheva dẫn 3-0

      Phút 52, K. Uka lập công, giúp Malisheva nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Vllaznia Shkodër. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận áp đảo với lợi thế rất lớn.

    • 57'A. Veliu đưa Malisheva dẫn 4-0

      Phút 57, A. Veliu lập công cho Malisheva sau đường kiến tạo của K. Uka, nới rộng cách biệt lên 4-0. Vllaznia Shkodër đang đối mặt với một thử thách quá lớn.

    • 60'G. Kubazi vào sân, Vllaznia Shkodër thay đổi nhân sự

      Phút 60, G. Kubazi vào sân thay J. Celikovic bên phía Vllaznia Shkodër. Đội khách có sự điều chỉnh trong thế đang bị Malisheva dẫn 4-0.

    • 60'Vllaznia Shkodër thay người ở phút 60

      Phút 60', Vllaznia Shkodër đưa A. Ara vào sân thay E. Murataj. Sự điều chỉnh này đến trong lúc đội khách đang bị Malisheva dẫn 4-0, với hy vọng tạo thêm khác biệt ở phần còn lại.

    • 68'Vllaznia Shkodër điều chỉnh nhân sự ở phút 68

      Phút 68, Vllaznia Shkodër thay người: S. Uldedaj vào sân thay G. Pusi. Trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn 4-0, sự xuất hiện của S. Uldedaj có thể giúp Vllaznia Shkodër làm mới đội hình.

    • 68'Vllaznia Shkodër thay người ở phút 68

      Phút 68, Vllaznia Shkodër đưa S. Uldedaj vào sân thay E. Musta. Sự điều chỉnh diễn ra khi Malisheva đang dẫn 4-0, và Vllaznia Shkodër cần tìm cách cải thiện thế trận.

    • 68'Malisheva thay người ở phút 68

      Phút 68', Malisheva đưa V. Nafiu vào sân thay V. Isgandarli. Với tỷ số 4-0 trước Vllaznia Shkodër, Malisheva đang nắm lợi thế rất lớn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 79'R. Toma nhận thẻ vàng ở phút 79

      Phút 79, R. Toma của Vllaznia Shkodër nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo nữa dành cho hàng thủ Vllaznia Shkodër trong những phút cuối.

    • 80'Malisheva thay người ở phút 80

      Phút 80', K. Luma vào sân thay L. Xhylani bên phía Malisheva. Đội chủ nhà đang dẫn Vllaznia Shkodër 4-0.

    • 80'Malisheva thay người ở phút 80

      Phút 80, M. Bushaj vào sân thay B. Ferati bên phía Malisheva. Malisheva thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Vllaznia Shkodër 4-0.

    • 81'Vllaznia Shkodër thay người ở phút 81

      Phút 81', Vllaznia Shkodër đưa X. Hajdari vào sân thay E. Tafili. Đây là sự điều chỉnh nhân sự khi Vllaznia Shkodër đang bị Malisheva dẫn 4-0.

    • 87'Malisheva thay người ở phút 87

      Phút 87, R. Murati vào sân thay D. Kryeziu bên phía Malisheva. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

    • 87'K. Dulaj vào sân thay D. Ibishi

      Phút 87', K. Dulaj được Malisheva tung vào sân thay D. Ibishi. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối của đội chủ nhà.

    • 90'K. Dulaj ấn định chiến thắng 5-0

      Phút 90, K. Dulaj lập công sau đường kiến tạo của M. Bushaj, giúp Malisheva nới rộng cách biệt lên 5-0 trước Vllaznia Shkodër.

    • 90'K. Dulaj nhận thẻ vàng ở phút 90

      Phút 90, K. Dulaj của Malisheva nhận thẻ vàng. Malisheva vẫn đang nắm lợi thế rất lớn với tỷ số 5-0 trước Vllaznia Shkodër.

    • KTKết thúc: Malisheva 5-0 Vllaznia Shkodër

      Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

    Cập nhật lúc 23:22 15/07/2026

    Đội hình chính thức
    Malisheva
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bekim Isufi
    Vllaznia Shkodër
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Eduard Martini
    1
    Ilir Avdyli
    20
    Arber Pira
    55
    Kesli Shani
    5
    Dreni Kryeziu
    2
    Arlind Veliu
    10
    Laurent Xhylani
    30
    Donart Vitija
    6
    Besnik Ferati
    7
    Kreshnik Uka
    99
    Dzemal Ibishi
    17
    Vüsal İsgändärli
    12
    Aron Jukaj
    29
    Emiljano Musta
    4
    Jasmin Čeliković
    3
    Gledjan Pusi
    2
    Erdenis Gurishta
    40
    Ensar Tafili
    6
    Cristian Dros
    25
    Klinti Qato
    11
    Edon Murataj
    22
    Rrok Toma
    9
    Bekim Balaj
    Dự bị
    Malisheva
    25 Adnan Kanurić23 Enes Morina3 Omer Bajraktari33 Redjep Murati19 Emir Zogaj8 Mark Bushaj14 Korab Luma18 Valjmir Nafiu4 Ardian Sopaj
    Vllaznia Shkodër
    31 Rezart Bunjaj66 Simon Uldedaj30 Amer Kthupi80 Xhoel Hajdari19 Aris Ara27 Gerald Kubazi44 Sokol Uldedaj70 Klajti Halili
    Cập nhật đội hình lúc 21:04 15/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Malisheva sẽ đối đầu Vllaznia Shkodër tại UEFA Europa Conference League vào lúc 21h30 ngày 15/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadiumi Zahir Pajaziti.

    Đây là cuộc chạm trán có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong bối cảnh phong độ gần nhất đang tạo ra sự tương phản. Malisheva cần tìm cách nhanh chóng lấy lại sự chắc chắn, còn Vllaznia Shkodër có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn.

    Phong độ tạo ra khác biệt ban đầu

    Ở trận gần nhất, Malisheva nhận thất bại. Dù chỉ có một kết quả được cung cấp để đánh giá, diễn biến này vẫn cho thấy đội chủ nhà cần cải thiện khả năng nhập cuộc và duy trì sự ổn định trong các thời điểm quan trọng.

    Ngược lại, Vllaznia Shkodër giành chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả đó mang lại lợi thế về tinh thần trước chuyến làm khách, đồng thời giúp đội bóng có thêm cơ sở để tiếp cận trận đấu với sự chủ động hơn.

    Tuy nhiên, sự khác biệt về kết quả gần nhất không đồng nghĩa cục diện đã được định đoạt. Malisheva có lợi thế sân nhà, trong khi Vllaznia Shkodër phải chứng minh rằng trạng thái hưng phấn có thể được duy trì khi đối đầu với một đối thủ đang cần phản ứng.

    Vllaznia Shkodër nhỉnh hơn ở đối đầu

    Trong lần đối đầu gần nhất, Vllaznia Shkodër giành chiến thắng, còn Malisheva không thắng và hai đội không chia điểm. Đây là lợi thế tâm lý đáng chú ý dành cho đội khách, đặc biệt khi kết quả ấy kết hợp với phong độ gần nhất của họ.

    Dẫu vậy, lịch sử đối đầu chỉ được ghi nhận qua một lần chạm trán. Vì thế, yếu tố này nên được xem là tham khảo thay vì cơ sở duy nhất để đánh giá trận đấu. Màn thể hiện tại Stadiumi Zahir Pajaziti vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội xử lý áp lực và tận dụng những thời điểm có lợi.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Với Malisheva, ưu tiên đầu tiên là bảo đảm sự cân bằng trong giai đoạn đầu trận. Sau thất bại gần nhất, đội chủ nhà cần tránh để tâm lý ảnh hưởng đến khả năng tổ chức, đồng thời duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến khi Vllaznia Shkodër tìm cách kiểm soát thế trận.

    Về phía Vllaznia Shkodër, chiến thắng gần nhất và ưu thế đối đầu có thể khuyến khích đội khách chơi tự tin hơn. Tuy nhiên, nếu đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát, họ có thể trao cho Malisheva cơ hội khai thác khoảng trống phía sau. Khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công sẽ là một trong những yếu tố đáng theo dõi.

    Dữ liệu hiện có không đủ để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc những cá nhân cụ thể sẽ đóng vai trò quyết định. Do đó, trọng tâm hợp lý nhất vẫn là cách hai đội kiểm soát nhịp độ, bảo vệ khu vực trước khung thành và phản ứng sau những tình huống nguy hiểm.

    Nhận định trước trận

    Vllaznia Shkodër đang có lợi thế nhất định nhờ chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất. Malisheva, trong khi đó, có sân nhà làm điểm tựa và động lực rõ ràng để thay đổi hình ảnh sau thất bại.

    Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái. Malisheva cần sự chắc chắn và kiên nhẫn, còn Vllaznia Shkodër phải duy trì tính tổ chức thay vì chỉ dựa vào ưu thế tâm lý. Đây là màn so tài mà cả hai bên đều có lý do để thận trọng, nhưng cũng không thể đánh mất cơ hội chủ động khi trận đấu mở ra.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Malisheva · 0 thắng0 hòaVllaznia Shkodër · 1 thắng
    10/07/2026
    Vllaznia Shkodër
    2 - 1
    Malisheva
    VS
    Malisheva
    5 trận gần nhất
    BTBTH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Vllaznia Shkodër
    5 trận gần nhất
    TBBBB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Dự đoán trước trận
    Malisheva 0%Hòa 50%Vllaznia Shkodër 50%
    0%
    50%
    50%

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Malisheva vùi dập Vllaznia Shkodër ở vòng loại Conference League
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