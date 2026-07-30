Mallorca thắng đậm, Al-Ittihad FC rượt đuổi bất thành trong trận giao hữu Mallorca đánh bại Al-Ittihad FC 4-2 ở trận giao hữu CLB thuộc Friendlies Clubs. Mallorca duy trì thế dẫn trước từ phút 5, còn Al-Ittihad FC chỉ có thể rút ngắn cách biệt trong nỗ lực rượt đuổi bất thành.

Mallorca 4 - 2 Al-Ittihad FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mallorca tiếp đón Al-Ittihad FC.

5' S. Darder đưa Mallorca vượt lên Phút 5', S. Darder lập công giúp Mallorca mở tỷ số trước Al-Ittihad FC. Đội chủ nhà khởi đầu đầy hứng khởi với lợi thế 1-0.

15' M. Borrell đưa Al-Ittihad FC trở lại Phút 15', M. Borrell lập công, giúp Al-Ittihad FC gỡ hòa 1-1 trước Mallorca. Thế trận trở lại vạch xuất phát sau màn đôi công sôi nổi đầu trận.

18' A. Soumahoro đưa Mallorca vượt lên Phút 18', A. Soumahoro lập công cho Mallorca, đưa đội nhà vượt lên dẫn Al-Ittihad FC 2-1. Mallorca một lần nữa tạo được lợi thế trong thế trận đôi công hấp dẫn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Al-Ittihad FC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Al-Ittihad FC đưa K. Kone vào sân thay M. Borrell. Sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ mang đến thêm một lựa chọn cho đội bóng này trong phần còn lại của trận đấu.

46' Al-Ittihad FC thay người đầu hiệp hai Phút 46', Al-Ittihad FC đưa N. Al Jadaani vào sân thay M. Barnawi. Đội bóng Saudi Arabia làm mới nhân sự ngay đầu hiệp hai.

46' Al-Ittihad FC thay người đầu hiệp hai Phút 46', Al-Ittihad FC đưa J. Simic vào sân thay A. Hawsawi.

46' Mallorca thay người đầu hiệp hai Phút 46, Mallorca đưa A. Fuentes vào sân thay A. Prats khi đang dẫn 2-1. Sự thay đổi đầu hiệp hai mang đến thêm một lựa chọn cho Mallorca trong phần còn lại của trận đấu.

55' P. Torre giúp Mallorca nới rộng cách biệt Phút 55', P. Torre lập công cho Mallorca, đưa đội nhà vươn lên dẫn Al-Ittihad FC 3-1. Mallorca đang tạo ra cách biệt đáng kể sau bàn thắng thứ ba.

59' Al-Ittihad FC điều chỉnh nhân sự Phút 59', Al-Ittihad FC đưa O. Al Mermesh vào sân thay M. Al Absi. Sự điều chỉnh đến khi đội đang bị Mallorca dẫn 3-1, có thể nhằm tạo thêm sức bật cho phần còn lại của trận đấu.

63' Mallorca thay người ở phút 63 Phút 63, Torreguitart Nil vào sân thay A. Tenas bên phía Mallorca. Một sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận Mallorca đang nắm lợi thế.

66' Z. Luvumbo giúp Mallorca nới rộng cách biệt Phút 66', Z. Luvumbo lập công, giúp Mallorca nới rộng cách biệt lên 4-1 trước Al-Ittihad FC. Đội bóng Tây Ban Nha đang tạo ra thế trận vượt trội sau bàn thắng này.

75' Al-Ittihad FC rút ngắn cách biệt Phút 75, A. Al Bishri lập công cho Al-Ittihad FC, rút ngắn cách biệt xuống 4-2.

77' Mallorca thay người ở phút 77 Phút 77', Mallorca đưa J. Olaizola vào sân thay M. Valjent. Đây là sự điều chỉnh trong lúc Mallorca vẫn đang nắm lợi thế trước Al-Ittihad FC.

77' Mallorca điều chỉnh nhân sự ở phút 77 Phút 77, Mallorca đưa J. Garcia vào sân thay S. Darder. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Mallorca đang dẫn trước, trong bối cảnh Al-Ittihad FC vừa rút ngắn cách biệt.

KT Kết thúc: Mallorca 4-2 Al-Ittihad FC Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 16:58 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Mallorca sẽ đối đầu Al-Ittihad FC trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 15:00 ngày 30/07/2026.

Đây là màn so tài giữa hai đội đang có sự khác biệt nhất định về phong độ gần nhất. Mallorca bước vào trận đấu sau một chiến thắng, trong khi Al-Ittihad FC sở hữu chuỗi hai trận thắng liên tiếp.

Phong độ tạo khác biệt

Mallorca có kết quả thắng ở trận gần nhất được ghi nhận. Dù dữ liệu phong độ không mở rộng hơn, kết quả này vẫn mang lại nền tảng tích cực cho đội bóng trước cuộc đối đầu với Al-Ittihad FC.

Ở chiều ngược lại, Al-Ittihad FC đang thể hiện sự ổn định rõ hơn khi thắng cả hai trận gần nhất. Chuỗi kết quả này có thể giúp đội bóng duy trì sự tự tin, đặc biệt trong các tình huống cần kiểm soát nhịp độ và tận dụng thời điểm tạo sức ép.

Cuộc đấu cân bằng về cách tiếp cận

Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể được nhìn nhận như cơ hội để hai đội kiểm tra trạng thái thi đấu và mức độ kết nối giữa các vị trí. Mallorca nhiều khả năng cần duy trì sự chắc chắn sau kết quả tích cực gần nhất, trong khi Al-Ittihad FC có cơ sở để tiếp tục phát huy đà thắng đang có.

Điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng chuyển hóa phong độ thành thế trận. Mallorca cần tránh để đối thủ tận dụng sự hưng phấn, còn Al-Ittihad FC phải chứng minh chuỗi thắng gần nhất có thể được nối dài bằng màn trình diễn ổn định trên sân.

Nhận định trước trận

Al-Ittihad FC bước vào cuộc đối đầu với lợi thế về chuỗi phong độ khi đã thắng hai trận gần nhất, còn Mallorca cũng có sự khởi đầu tích cực với một chiến thắng. Vì vậy, trận đấu hứa hẹn diễn ra cởi mở về mặt chiến thuật, khi cả hai bên đều có lý do để thử nghiệm nhưng vẫn muốn duy trì cảm giác chiến thắng.

Không có đủ dữ liệu để xác định ưu thế tuyệt đối về thế trận hay đưa ra dự đoán tỷ số. Tuy nhiên, phong độ gần nhất cho thấy Al-Ittihad FC đang có nhịp thi đấu ổn định hơn, trong khi Mallorca có thể tạo ra thế cân bằng nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt các cơ hội.

Mallorca 5 trận gần nhất T T B B H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất T T B B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới