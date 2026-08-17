Man City bán Rodri cho Barcelona với giá 65,4 triệu bảng, ráo riết tái thiết tuyến giữa Sau khi chấp nhận lời đề nghị 65,4 triệu bảng từ Barcelona cho Rodri, Man City chỉ còn hai tuần để tìm người thay thế nhằm ổn định hàng tiền vệ biến động.

Manchester City đã chính thức đồng ý bán tiền vệ trụ Rodri cho Barcelona với mức giá 65,4 triệu bảng. Quyết định bán ngôi sao quan trọng nhất khu vực trung tuyến đẩy đội chủ sân Etihad vào cuộc đua khẩn trương với thời gian để tìm phương án thay thế trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Không Rodri là mất mát lớn của Man City. Ảnh: Getty Images.

Cú sốc chuyển nhượng và di sản 11 danh hiệu của Rodri

Trước khi gật đầu với con số 65,4 triệu bảng, Manchester City đã liên tiếp từ chối hai lời đề nghị từ phía đại diện Tây Ban Nha, trong đó đề nghị đầu tiên trị giá 38,4 triệu bảng bị xem là hoàn toàn thiếu nghiêm túc. Tuy nhiên, việc Rodri kiên quyết không gia hạn hợp đồng khi đã bước vào năm cuối buộc ban lãnh đạo đội bóng phải đưa ra quyết định bán anh nhằm tránh nguy cơ mất trắng vào hè năm sau.

Gia nhập Manchester City vào năm 2019 với mức giá kỷ lục câu lạc bộ khi đó là 61 triệu bảng, tuyển thủ Tây Ban Nha đã ghi 28 bàn thắng sau 298 lần ra sân. Khởi đầu là phương án thay thế Fernandinho, Rodri nhanh chóng trở thành bộ não trong cách vận hành chiến thuật của đội bóng. Anh chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League 2023, giúp đội nhà hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Cùng với Manchester City, tiền vệ vừa cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup đã sưu tập trọn bộ 11 danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật với 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh và danh hiệu Quả bóng Vàng 2024.

Cuộc đua với thời gian: Ayyoub Bouaddi và phương án Enzo Fernandez

Việc mất đi mỏ neo chiến thuật ở thời điểm kỳ chuyển nhượng hè chỉ còn vỏn vẹn hai tuần buộc ban huấn luyện Manchester City phải hoạt động hết công suất. Đội bóng đang tập trung sự quan tâm lớn cho Ayyoub Bouaddi. HLV Davide Ancelotti của Lille đã xác nhận rằng hai bên đã mở các cuộc đàm phán chính thức liên quan đến tiền vệ trẻ này.

Bên cạnh Bouaddi, Enzo Fernandez của Chelsea từng là mục tiêu hàng đầu. Mặc dù vậy, phía Chelsea đặt ra thời hạn chót đến ngày thứ Sáu cùng mức giá 120 triệu bảng, nhưng Manchester City đã không kịp gửi đề nghị chính thức đúng hạn.

Sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh, HLV Enzo Maresca thừa nhận thực tế phũ phàng: "Mọi đội bóng đều cần một cầu thủ như Rodri." Nhận định về thương vụ Bouaddi, ông chia sẻ thêm: "Cậu ấy vẫn là người của Lille. Nhưng với bất kỳ bản hợp đồng mới nào, họ đến càng sớm thì chắc chắn càng tốt."

Biến động lớn ở tuyến giữa Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè

Sự ra đi của Rodri nằm trong làn sóng thay máu rầm rộ tại khu vực trung tuyến của nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh. Dù đã phá kỷ lục chuyển nhượng câu lạc bộ để mang về Elliot Anderson với giá 116 triệu bảng, Manchester City đồng thời chia tay cựu thủ quân Bernardo Silva sang Real Madrid và bán Tijjani Reijnders cho Al Qadsiah với giá 51 triệu bảng.

Những sự thay đổi nhân sự liên tiếp đang đặt ra bài toán chiến thuật vô cùng hóc húa cho ban huấn luyện trong nỗ lực duy trì tính ổn định và khả năng kiểm soát trận đấu - vốn là bản sắc giúp Manchester City thống trị bóng đá xứ sương mù suốt nhiều năm qua.