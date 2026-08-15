Man City bỏ qua hạn chót 120 triệu bảng: Cuộc đấu trí Enzo Fernandez chưa đến hồi kết Chelsea rút lại thỏa thuận 120 triệu bảng sau khi Man City phớt lờ hạn chót, khiến tương lai của Enzo Fernandez tiếp tục rơi vào thế giằng co đầy căng thẳng.

Cuộc đấu trí trên thị trường chuyển nhượng giữa Chelsea và Manchester City vừa bước sang một khúc ngoặt mới đầy kịch tính. Thời hạn 17h chiều thứ Sáu mà ban lãnh đạo The Blues thiết lập cho mức giá 120 triệu bảng đã chính thức trôi qua trong sự im lặng từ phía nửa xanh thành Manchester, buộc đội chủ sân Stamford Bridge phải ngay lập tức tuyên bố hủy bỏ các điều khoản chuyển nhượng đã thỏa thuận trước đó.

Maresca muốn tái ngộ Fernandez ở Man City. Ảnh: Getty.

Thông điệp đanh thép từ Stamford Bridge

Động thái rút lại đề nghị chuyển nhượng của Chelsea không chỉ đơn thuần là phản ứng trước sự chậm trễ của đối thủ, mà còn là lời khẳng định đanh thép về thế chủ động của họ. Ban lãnh đạo The Blues kỳ vọng tiền vệ tuyển Argentina sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ trong mùa giải 2026-2027. Mặc dù vậy, những điều khoản cũ từng được đàm phán đã hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi bàn thương lượng.

Hàng loạt diễn biến trên thị trường tài chính của các CLB lớn có thể sẽ kích hoạt lại thương vụ này. Man City hiện đang trong quá trình đàm phán bán Tijjani Reijnders cho Al Qadsiah, đồng thời Barcelona cũng chưa từ bỏ nỗ lực chiêu mộ Rodri. Nếu các thương vụ này hoàn tất, Man City hoàn toàn có thể huy động đủ nguồn tiền mặt để trở lại với một lời đề nghị mới cho Fernandez trong những ngày sắp tới.

Chiến thuật giữ chân và phản ứng từ HLV Enzo Maresca

Dù thời hạn đã trôi qua, một số nguồn tin uy tín cho rằng Chelsea vẫn sẽ phải cân nhắc nếu Man City chấp nhận chồng đủ 120 triệu bảng trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, tân thuyền trưởng Enzo Maresca của Man City – người từng dẫn dắt Chelsea mùa trước – tỏ ra cực kỳ điềm tĩnh. Ông thẳng thắn khẳng định đội bóng thành Manchester sẽ không bao giờ chạy theo các hạn chót do đối thủ tự đặt ra.

Fernandez còn hợp đồng lâu dài với Chelsea. Ảnh: Getty.

Trước đó, đại diện của Fernandez đã nhận được các điều khoản bán bằng lời từ cuối tháng 5 để đàm phán với các đối tác quan tâm, sau khi cầu thủ này bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm bến đỗ mới. Dù Real Madrid từng tiến gần đến thỏa thuận nhưng đã tuyên bố rút lui từ đầu tháng 7. Sự kiên quyết của Chelsea lần này xuất phát từ mong muốn chấm dứt chuỗi 60 ngày đồn đoán kéo dài, qua đó khẳng định quyền tự quyết tối cao đối với tương lai của cầu thủ.

Áp lực tâm lý và hợp đồng dài hạn đến năm 2032

Hiện tại, Enzo Fernandez còn hợp đồng kéo dài đến năm 2032 với Chelsea. Dù nắm giữ vai trò phó đội trưởng, tiền vệ người Argentina vẫn chưa có trận đấu ra mắt nào dưới trướng tân HLV Xabi Alonso do tập trung muộn sau kỳ nghỉ World Cup. Mối quan hệ giữa anh và người hâm mộ Chelsea cũng gặp nhiều rạn nứt sau những động thái công khai hướng về Real Madrid và hành vi ăn mừng gây tranh cãi tại bán kết World Cup vừa qua.

Cuộc chiến giành chữ ký của Fernandez vì thế vẫn chưa kết thúc. Dù Chelsea đã đóng lại cánh cửa của mức giá cũ, những biến động nhân sự tại Etihad và áp lực từ phía đại diện cầu thủ hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều sóng gió trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.