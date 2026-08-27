Man City cạnh tranh Arsenal nhằm sở hữu Iliman Ndiaye từ Everton với giá 80 triệu bảng Everton đưa ra mức giá 80 triệu bảng cho Iliman Ndiaye khi Man City ráo riết tìm người thay thế Savio, trong khi Arsenal cũng đưa tiền đạo này vào tầm ngắm.

Kế hoạch tái thiết hàng công của Manchester City đang bước vào giai đoạn then chốt khi đội bóng này nhắm tới Iliman Ndiaye của Everton. Theo tiết lộ từ ký giả Ben Jacobs, nửa xanh thành Manchester đang theo dõi rất sát tiền đạo này. Trước sự quan tâm từ các đối thủ lớn, ban lãnh đạo Everton đã nhanh chóng đặt ra mức giá chuyển nhượng lên tới 80 triệu bảng cho bất kỳ câu lạc bộ nào muốn đàm phán.

Ndiaye được Man City lẫn Arsenal quan tâm. Ảnh: Everton FC

Biến động lực lượng thúc đẩy toan tính của Manchester City

Định mức 80 triệu bảng mà đội bóng vùng Merseyside đưa ra thể hiện rõ giá trị hiện tại của Iliman Ndiaye. Ngôi sao tấn công này đang nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn nhờ khả năng thích ứng và phong độ ấn tượng tại môi trường khốc liệt của Ngoại hạng Anh. Ở thời điểm hiện tại, Ndiaye được xem là một trong những tài sản quan trọng nhất trong đội hình Everton.

Về phía Manchester City, sự sốt sắng trên thị trường chuyển nhượng xuất phát từ những xáo trộn lớn về mặt nhân sự trên hàng công. Đội chủ sân Etihad vừa chính thức chia tay Savio, trong khi Omar Marmoush cũng chuẩn bị hoàn tất việc gia nhập Tottenham. Việc mất đi hai phương án tấn công buộc huấn luyện viên và ban lãnh đạo đội bóng phải lập tức tìm kiếm nguồn hỏa lực thay thế nhằm duy trì chiều sâu đội hình.

Cuộc cạnh tranh từ Arsenal và bài toán tài chính

Manchester City không phải là đội bóng duy nhất để mắt tới chân sút của Everton. Arsenal cũng đã đưa Iliman Ndiaye vào danh sách mua sắm rút gọn của mình để gia cố hàng công. Tuy nhiên, Pháo thủ thành London lúc này vẫn đang dành sự tập trung và ưu tiên lớn hơn cho mục tiêu hàng đầu là Julian Alvarez.

Nút thắt quyết định thành bại của thương vụ hiện nằm ở khả năng chi trả của các bên trên bàn đàm phán. Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu Manchester City có chấp nhận bạo chi 80 triệu bảng để đáp ứng trọn vẹn yêu cầu từ Everton hay không. Mọi diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào những toan tính và quyết định tài chính từ giới thượng tầng tại sân Etihad.