Man City chốt thỏa thuận 40 triệu euro với Allan Elias để thay Savinho trên hàng công Manchester City đã đạt thỏa thuận mua Allan Elias từ Palmeiras với phí ban đầu 37,5 triệu euro và 2,5 triệu euro phụ phí, hướng đến thay Savinho trên hàng công.

Manchester City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Allan Elias từ Palmeiras với tổng giá trị có thể lên tới 40 triệu euro. Mức phí gồm 37,5 triệu euro trả ban đầu và 2,5 triệu euro phụ phí; đội chủ sân Etihad đang hoàn tất các thủ tục để ký với cầu thủ chạy cánh 22 tuổi ngay trong tuần này.

Thương vụ được xem là bước đi trực tiếp nhằm chuẩn bị cho sự ra đi của Savinho, người đang gần Tottenham. Trong bối cảnh hàng công có nguy cơ biến động, Man City muốn đưa Allan Elias đến sớm để tạo thêm phương án giàu tốc độ, rê dắt và khả năng tạo đột biến ở biên.

Allan Elias sắp cập bến Man City. Ảnh: Getty.

Thỏa thuận 40 triệu euro và cuộc đua hoàn tất thủ tục

Theo ESPN, Man City và Palmeiras đã thống nhất các điều khoản tài chính cho Allan Elias. Phần phí cố định là 37,5 triệu euro, trong khi 2,5 triệu euro còn lại phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung. Tổng mức phí tối đa vì vậy là 40 triệu euro.

Man City đang thúc đẩy quá trình hoàn tất hợp đồng trong tuần này. Tốc độ của thương vụ cho thấy Allan không đơn thuần là một phương án theo dõi dài hạn, mà được đặt vào kế hoạch nhân sự tức thời trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 khép lại.

Allan Elias mang lại điều gì cho hành lang tấn công?

Allan Elias ghi 9 bàn và có 11 kiến tạo sau 95 trận cho Palmeiras. Những con số này phản ánh một cầu thủ chạy cánh có đóng góp ở cả khâu dứt điểm lẫn tạo cơ hội, thay vì chỉ giữ vai trò kéo giãn hàng thủ đối phương.

Cầu thủ người Brazil nổi bật với các tình huống rê dắt và cắt vào trong bằng chân trái. Đặc điểm ấy có thể tạo sự cân bằng với Jeremy Doku ở hành lang đối diện, đồng thời bổ sung một hướng tấn công khác cho Man City khi đối thủ lùi sâu và bịt khoảng trống trung lộ.

Ngoài phẩm chất kỹ thuật, sự đa năng và nguồn năng lượng của Allan là những yếu tố giúp anh nhận được niềm tin từ HLV Enzo Maresca. Với một đội bóng cần duy trì cường độ kiểm soát bóng lẫn pressing, khả năng hoạt động liên tục của cầu thủ 22 tuổi có thể là giá trị quan trọng trong quá trình thích nghi.

Man City tái thiết giữa nguy cơ xáo trộn lực lượng

Allan Elias đến trong thời điểm Man City đứng trước khả năng mất thêm nhân sự. Savinho đang gần Tottenham, trong khi Omar Marmoush cũng có thể theo đồng đội cập bến Spurs. Ở tuyến giữa, Nico Gonzalez được cho là đang tiến gần Newcastle United.

Không chỉ dừng ở Allan, Man City cũng chuẩn bị đón Ayyoub Bouaddi từ Lille với giá 100 triệu euro, sau khi tiền vệ này đến Manchester kiểm tra y tế. Chuỗi động thái này cho thấy ban lãnh đạo The Citizens đang muốn chủ động tái cấu trúc đội hình thay vì chờ khoảng trống xuất hiện.

Với Allan Elias, thử thách đầu tiên sẽ là chuyển những phẩm chất đã thể hiện tại Palmeiras thành hiệu quả trong môi trường mới. Man City kỳ vọng tài năng Brazil sớm hòa nhập để góp phần bù đắp khoảng trống mà các cầu thủ có thể ra đi để lại.