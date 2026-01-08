Man City đàm phán chiêu mộ Ayyoub Bouaddi: Lille ra điều kiện và bài toán tiết kiệm 20 triệu euro Chủ tịch Lille Olivier Letang khẳng định muốn giữ chân tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi, đồng thời mở ra phương án hoãn thương vụ giúp Man City tiết kiệm 20 triệu euro.

Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi giữa Manchester City và Lille đang đi đến giai đoạn then chốt với những tính toán chiến lược từ cả hai phía. Dù đội bóng nước Anh được cho là sắp đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ này, Chủ tịch Lille - ông Olivier Letang - vừa lên tiếng khẳng định mong muốn giữ chân viên ngọc quý của bóng đá Pháp thêm ít nhất một mùa giải.

Lille phát tín hiệu cứng rắn trên bàn đàm phán

Theo thông tin từ Tribuna, ban lãnh đạo Lille không có ý định nhượng bộ dễ dàng trong thương vụ này. Ông Olivier Letang tái khẳng định lập trường nhất quán của câu lạc bộ trong việc xây dựng một đội hình có tính cạnh tranh cao tại Ligue 1 cũng như đấu trường châu Âu.

"Lần trước tôi đã nói với các bạn rằng tôi nghĩ Ayyoub sẽ ở lại với chúng tôi, và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Ý tưởng của chúng tôi không thay đổi, xây dựng một đội bóng cạnh tranh", Chủ tịch Lille chia sẻ. Bên cạnh đó, ông cũng phát đi thông điệp cảnh báo về thời điểm chuyển nhượng: "Nếu các câu lạc bộ khác đến vào cuối kỳ chuyển nhượng để chiêu mộ một cầu thủ ở vị trí cụ thể và chúng tôi không có khả năng thay thế, chúng tôi sẽ không tiếp tục thương vụ".

Ayyoub Bouaddi nằm trong tầm ngắm của Manchester City. Ảnh: Getty Images

Nước đi tài chính và bài toán hoãn chuyển nhượng 20 triệu euro

Đáng chú ý, tâm điểm của các cuộc thảo luận hiện tại giữa Manchester City và Lille không chỉ nằm ở mức phí chuyển nhượng mà còn ở thời điểm Ayyoub Bouaddi chính thức cập bến sân Etihad. Một kịch bản hoãn thời gian gia nhập đang được hai bên cân nhắc kỹ lưỡng.

Cụ thể, nếu Manchester City đồng ý phương án hoãn vụ chuyển nhượng này thêm một năm để Bouaddi tiếp tục thi đấu cho Lille, đại diện nước Anh có thể tiết kiệm được khoảng 20 triệu euro trong tổng chi phí giao dịch. Đây được xem là nước đi vẹn toàn, giúp Man City tối ưu hóa ngân sách tài chính mà vẫn đảm bảo sở hữu một trong những tiền vệ trung tâm triển vọng nhất châu Âu.

Góc nhìn của Ayyoub Bouaddi: Sự kiên nhẫn ở tuổi 18

Về phía cá nhân cầu thủ, Ayyoub Bouaddi tỏ ra rất chín chắn trước những lời chèo kéo từ nhà vô địch nước Anh. Môi trường tại Lille đang cung cấp cho tiền vệ 18 tuổi điều kiện phát triển lý tưởng với suất đá chính thường xuyên, bao gồm cả trải nghiệm quý giá tại UEFA Champions League.

Chủ tịch Olivier Letang nhấn mạnh sự đồng điệu giữa câu lạc bộ và cầu thủ: "Chúng tôi thường xuyên liên lạc với Ayyoub. Cậu ấy không vội rời đi và cũng rất muốn ở lại đây. Khi bạn mới 18 tuổi và đang chơi cho một câu lạc bộ như Lille, nơi bạn có cơ hội ra sân trong một số lượng trận đấu đáng kể, bao gồm cả Champions League, bạn sẽ tự hỏi mình, tại sao lại phải rời đi ngay bây giờ? Tôi sẽ để cậu ấy tự lên tiếng khi thời điểm thích hợp đến".

Cuộc đấu trí trên bàn đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Việc Lille quyết tâm giữ chân Bouaddi thêm một mùa giải không chỉ giúp họ bảo toàn lực lượng chiến thuật mà còn mở ra kịch bản hợp tác kinh tế có lợi cho cả Manchester City.