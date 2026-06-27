Man City dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Ayyoub Bouaddi với mức giá 70 triệu euro Manchester City dẫn đầu cuộc đua giành Ayyoub Bouaddi, tiền vệ 18 tuổi đang tỏa sáng tại World Cup 2026. Dù vừa mua Elliot Anderson, Man City vẫn sẵn sàng chi 70 triệu euro.

Manchester City đang thể hiện tham vọng củng cố sức mạnh tuyến giữa bằng việc vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Ayyoub Bouaddi. Theo báo cáo từ ESPN, dù vừa hoàn tất thương vụ kỷ lục với Elliot Anderson từ Nottingham Forest, đội chủ sân Etihad vẫn coi tài năng trẻ của câu lạc bộ Lille là mục tiêu chiến lược hàng đầu.

Ayyoub Bouaddi gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2026.

Lời giải cho bài toán hậu Rodri

Sự quan tâm của Manchester City đối với Bouaddi không chỉ đơn thuần là tích trữ tài năng trẻ. Trong bối cảnh tương lai của Rodri đang trở nên bất định khi Real Madrid ráo riết săn đón và hợp đồng của tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ còn hiệu lực một năm, Pep Guardiola cần một phương án dự phòng dài hạn. Bouaddi, với khả năng điều tiết lối chơi và tư duy chiến thuật vượt xa độ tuổi 18, được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống của City.

Nhà báo uy tín Matteo Moretto xác nhận trên Radio MARCA rằng Manchester City đang theo dõi sát sao từng bước phát triển của cầu thủ này. "Họ thực sự thích cậu ấy. Bouaddi sở hữu một hồ sơ năng lực cực kỳ hấp dẫn và phù hợp với triết lý bóng đá của nửa xanh thành Manchester," Moretto chia sẻ.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt và mức định giá 70 triệu euro

Để sở hữu viên ngọc quý của bóng đá Maroc, Manchester City phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ tại Ngoại hạng Anh là Arsenal và Liverpool. Cả hai đội bóng này đều đã cử tuyển trạch viên theo dõi Bouaddi trong nhiều tháng qua tại Ligue 1. Tuy nhiên, sức hút từ dự án thể thao của Man City đang giúp họ chiếm ưu thế lớn.

Câu lạc bộ Lille hiện định giá ngôi sao của mình ở mức khoảng 70 triệu euro. Đây là con số phản ánh đúng tiềm năng của một cầu thủ vừa có màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026 sau khi quyết định chuyển sang khoác áo đội tuyển Maroc thay vì Pháp vào tháng trước.

Tương lai định đoạt sau World Cup 2026

Hiện tại, mọi sự tập trung của Bouaddi đều dồn vào chiến dịch World Cup, nơi đội tuyển Maroc đã chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp. Những thông số thống kê về khả năng tịnh tiến bóng và tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh tại giải đấu năm nay đang thuộc nhóm dẫn đầu lứa tuổi U20 thế giới.

Bên cạnh các đại diện nước Anh, Real Madrid cũng đang chú ý đến tiền vệ này như một phương án dự phòng chất lượng. Tuy nhiên, với những động thái quyết liệt từ Etihad, tương lai của Ayyoub Bouaddi nhiều khả năng sẽ sớm được định đoạt ngay sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại.