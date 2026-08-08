Man City đối đầu Atletico Madrid tại SVĐ Etihad: Bài test chiến thuật cho Enzo Maresca Cuộc chạm trán Atletico Madrid tại Etihad là cơ hội cuối để HLV Enzo Maresca rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước trận Siêu cúp Anh với Arsenal.

Manchester City đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Sau khi khép lại chặng đường lịch sử cùng Pep Guardiola, đội chủ sân Etihad bắt đầu quá trình tái thiết phong cách dưới sự dẫn dắt của tân HLV Enzo Maresca. Cuộc tiếp đón Atletico Madrid vào lúc 18h30 ngày 9/8 trên sân nhà Etihad không đơn thuần là một trận giao hữu quốc tế thông thường, mà là phép thử hạng nặng cuối cùng để chiến lược gia người Ý hoàn thiện bộ khung trước trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) gặp Arsenal.

Maresca bắt đầu áp đặt triết lý lên Man City. Ảnh: Getty.

Định hình triết lý mới sau kỷ nguyên Pep Guardiola

Trái ngược với phong cách kiểm soát bóng rườm rà và chậm rãi thường thấy ở giai đoạn trước, Enzo Maresca đang từng bước thổi vào Man City một làn gió mới với nhịp độ thi đấu nhanh và chuyển trạng thái trực diện hơn. Sơ đồ 4-2-3-1 mà chiến lược gia này vận hành ưu tiên việc đẩy quả bóng lên phía trước trong thời gian ngắn nhất, khai thác tối đa tốc độ cũng như khả năng đột phá từ hai hành lang cánh của Savinho hay Antoine Semenyo.

Về mặt phong độ, The Citizens trải qua chuỗi trận tiền mùa giải tương đối ổn định. Sau thất bại trên chấm luân lưu trước Inter Milan, thầy trò Maresca nhanh chóng đứng dậy bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội Các ngôi sao K-League. Sự điềm tĩnh và khả năng kiến tạo của tân binh Antoine Semenyo đang trở thành điểm sáng lớn, giúp các pha hãm thành của nửa xanh thành Manchester trở nên khó lường hơn.

Tuy nhiên, bài toán nhân sự vẫn đang làm đau đầu ban huấn luyện đội chủ nhà. Erling Haaland chưa hội quân do kỳ nghỉ sau World Cup 2026. Những gương mặt như Rayan Cherki, Marc Guehi và Elliot Anderson không thể góp mặt, trong khi tiền vệ Rodri vắng mặt do vừa trải qua ca phẫu thuật lưng giữa những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Barcelona. Dù vậy, việc Phil Foden, Savinho và Ruben Dias trở lại thi đấu sẽ mang đến sự bổ sung chất lượng cho Man City.

Bản sắc Atletico Madrid và sự bổ sung chất lượng

CĐV Atletico Madrid kỳ vọng Lee Kang-in tỏa sáng. Ảnh: Getty.

Ở bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid của Diego Simeone vẫn duy trì bản sắc thực dụng đặc trưng với cấu trúc 4-3-3 linh hoạt. Đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng lùi sâu đội hình, thiết lập khối phòng ngự kiên cố bên phần sân nhà và chờ đợi sơ hở của đối phương để tung ra những đòn phản công chớp nháy.

Mặc dù vậy, quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Atletico Madrid chưa thật sự trơn tru. Sau chiến thắng 4-1 trước Getafe, họ để thua Manchester United với tỷ số 1-2. Việc đánh mất sự tập trung và cường độ kiểm soát không gian ở những thời điểm then chốt vẫn là bài toán mà Simeone cần sớm tìm lời giải.

Về mặt lực lượng, Atletico không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Julian Alvarez do anh vừa tham dự trận chung kết World Cup, bên cạnh Nahuel Molina, Grimaldo và Alexander Sorloth chưa đạt thể trạng tốt nhất. Dù vậy, người hâm mộ đội bóng thủ đô Madrid đang rất trông chờ màn ra mắt của tân binh Lee Kang-in, bên cạnh hai sự bổ sung đáng chú ý khác là Morten Hjulmand và trung vệ Robin Le Normand. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện của ngôi sao người Hàn Quốc hứa hẹn sẽ mang lại nét mềm mại cho hàng tiền vệ vốn thiên về sức mạnh của Atletico.

Chiến địa trung tuyến và đội hình dự kiến

Trận thư hùng này dự kiến sẽ được định đoạt ở khu vực trung tuyến. Khả năng thoát pressing và điều tiết nhịp độ của bộ đôi Mateo Kovacic - Reijnders bên phía Man City sẽ phải đối đầu trực tiếp với bản lĩnh và sự càn lướt của Koke cùng Morten Hjulmand. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu giữa tốc độ của Savinho và kinh nghiệm của hậu vệ Hancko ở hành lang biên cũng sẽ là chìa khóa mở ra các khoảng trống ghi bàn.

Trong lần chạm trán gần nhất vào mùa hè năm 2023 tại Seoul, Atletico Madrid từng đánh bại Man City với tỷ số 2-1. Ở cuộc tái đấu này, Man City nắm lợi thế sân nhà cùng động lực thử nghiệm chiến thuật cao độ, nhưng cấu trúc phòng ngự khoa học của Simeone chưa bao giờ là chướng ngại dễ vượt qua.

Đội hình dự kiến

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Reijnders, Kovacic; Semenyo, Foden, Savinho; Marmoush.

Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Reijnders, Kovacic; Semenyo, Foden, Savinho; Marmoush. Atletico Madrid (4-3-3): Oblak; Sola, Gimenez, Le Normand, Hancko; Cardoso, Koke, Hjulmand; Kang-in, Martin, Lookman.

Khi cả hai vị thuyền trưởng đều muốn bảo toàn lực lượng và tránh rủi ro chấn thương trước khi bước vào chiến dịch chính thức, một thế trận giằng co cân bằng với tỷ số hòa 1-1 là kịch bản rất dễ xảy ra tại Etihad.