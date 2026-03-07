Man City gia nhập cuộc đua chiêu mộ Jeremy Monga: Thách thức tham vọng của Arsenal Sự can thiệp của Man City và HLV Enzo Maresca đang đe dọa vị thế dẫn đầu của Arsenal trong thương vụ chiêu mộ Jeremy Monga - tài năng 16 tuổi phá hàng loạt kỷ lục tại Leicester.

Cuộc đua giành chữ ký của Jeremy Monga, một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Anh hiện nay, vừa chứng kiến một bước ngoặt quan trọng. Manchester City đã chính thức gia nhập cuộc chơi, tạo ra áp lực trực tiếp lên Arsenal trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ cánh 16 tuổi thuộc biên chế Leicester.

Man City và cú "áp sát" bất ngờ trước Arsenal

Theo thông tin từ BBC Sport, Manchester City đã theo dõi Jeremy Monga từ lâu và bắt đầu đưa ra những lời đề nghị thăm dò đầu tiên trong tuần này. Động thái này được xem là lời thách thức đanh thép gửi tới Arsenal, đội bóng vốn được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất thương vụ với mức phí khoảng 10 triệu bảng.

Jeremy Monga lọt tầm ngắm Man City. Ảnh: Getty Images.

Dù Pháo thủ thành London đã có những tiến triển sâu trong quá trình đàm phán, sự xuất hiện của Manchester City khiến cục diện thay đổi nhanh chóng. Đáng chú ý, tầm ảnh hưởng từ tân HLV trưởng Enzo Maresca được cho là nhân tố then chốt. Chiến lược gia này đã trực tiếp tham gia thảo luận nhằm thuyết phục Monga lật kèo với Arsenal để cập bến Etihad.

Jeremy Monga: Kỷ lục gia tuổi 16 của xứ sở sương mù

Jeremy Monga không phải là cái tên xa lạ với các tuyển trạch viên hàng đầu. Anh hiện giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử từng ra sân tại Ngoại hạng Anh. Tài năng sinh ra tại Coventry này đã sớm bộc lộ những phẩm chất đặc biệt của một cầu thủ chạy cánh hiện đại: tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin hiếm có ở lứa tuổi thiếu niên.

Thống kê ấn tượng tại Championship mùa giải 2025/26

Trong chiến dịch vừa qua tại Championship, Monga đã chiếm trọn niềm tin để trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình Leicester. Những con số thống kê đã minh chứng cho tầm ảnh hưởng của anh:

Số trận ra sân: 27 trận.

27 trận. Bàn thắng: 1 bàn (trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử CLB Leicester).

1 bàn (trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử CLB Leicester). Kiến tạo: 2 đường chuyền dọn cỗ.

Sự ổn định của Monga ở một giải đấu khắc nghiệt như Championship là lý do khiến không chỉ Man City, Arsenal mà cả Brentford cũng đang theo dõi sát sao mọi diễn biến xung quanh tương lai của cầu thủ sinh năm 2009 này.

Thời điểm quyết định: Cột mốc ngày 10/7

Hiện tại, Jeremy Monga vẫn đang thi đấu dưới dạng hợp đồng học viện. Tuy nhiên, tình thế sẽ thay đổi vào ngày 10/7 tới, khi anh chính thức tròn 17 tuổi và đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp. Đây được coi là thời điểm vàng để các ông lớn kích hoạt những bước đi quyết định trên bàn đàm phán.

Nếu Man City tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán dưới sự dẫn dắt của Maresca, họ hoàn toàn có thể hoàn tất thương vụ này trước sự tiếc nuối của Mikel Arteta. Đối với Arsenal, việc để mất một mục tiêu đã theo đuổi từ lâu vào tay đối thủ trực tiếp sẽ là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch dài hạn của đội bóng.