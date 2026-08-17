Man City kiên trì đàm phán mua Enzo Fernandez từ Chelsea dù thời hạn 120 triệu bảng trôi qua Dù hạn chót 120 triệu bảng của Chelsea đã qua, Man City vẫn nỗ lực đàm phán với đại diện Enzo Fernandez để tìm thỏa thuận giá mới trong hai tuần cuối kỳ chuyển nhượng.

Thương vụ chuyển nhượng Enzo Fernandez vừa xuất hiện thêm những biến số mới đầy kịch tính. Dù thời hạn 5 giờ chiều thứ Sáu do Chelsea ấn định để kích hoạt điều khoản ra đi trị giá 120 triệu bảng đã trôi qua, Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng sở hữu chữ ký của tiền vệ người Argentina.

Tương lai Enzo Fernandez vẫn là dấu hỏi. Ảnh: Chelsea FC.

Diễn biến trên bàn đàm phán và lập trường từ Chelsea

Theo nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ trên Caught Offside, việc Man City không đưa ra lời đề nghị chính thức trước mốc thời gian quy định không đồng nghĩa với việc thương vụ đã hoàn toàn khép lại. Chelsea xem con số 120 triệu bảng như một cam kết giải phóng thỏa thuận miệng có hiệu lực đến chiều thứ Sáu, và khi không có câu lạc bộ nào đáp ứng, mức giá cố định này chính thức hết hiệu lực.

Về phía Chelsea, đội bóng sẵn sàng giữ Enzo Fernandez ở lại cho mùa giải mới. Tuy nhiên, Man City vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán trực tiếp với đại diện của cầu thủ 23 tuổi. Nửa xanh thành Manchester kỳ vọng có thể tận dụng hai tuần cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè để tìm kiếm tiếng nói chung với Chelsea ở một mức phí hợp lý hơn, thay vì con số 120 triệu bảng ban đầu.

Bài toán tái thiết tuyến giữa và con số 321,6 triệu bảng

Bên cạnh việc đàm phán mua tân binh, Man City cũng đang thanh lọc lực lượng mạnh mẽ để dọn chỗ cho những bản hợp đồng mới. Họ đã nói lời chia tay với James Trafford, Nathan Ake và Manuel Akanji, đồng thời sẵn sàng để Rodri ra đi nếu Barcelona đáp ứng mức giá yêu cầu. Nguồn ngân thu từ các thương vụ này được xem là đòn bẩy tài chính quan trọng để đội chủ sân Etihad dồn sức cho tuyến giữa.

Tuy nhiên, ngân sách của Man City đang phải gánh những con số khổng lồ. Đội bóng vừa chi ra 116 triệu bảng để sở hữu Elliot Anderson và chuẩn bị hoàn tất hợp đồng với Ayyoub Bouaddi trị giá 85,6 triệu bảng. Nếu chiêu mộ thành công Enzo Fernandez với mức phí không dưới 120 triệu bảng, tuyến giữa của Man City sẽ ngốn tổng cộng hơn 321,6 triệu bảng — một con số kỷ lục cho ba nhân tố ở cùng khu vực thi đấu.

Về mặt chuyên môn, Enzo Fernandez sở hữu khả năng điều tiết nhịp độ, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng các đường chuyền có độ chính xác cao. Sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích trung tâm trong triết lý kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Enzo Maresca đang xây dựng cho đội bóng.