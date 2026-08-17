Man City lộ diện điểm yếu tuyến giữa sau thất bại 0-3 trước Arsenal tại Community Shield Thảm bại 0-3 trước Arsenal tại Community Shield phơi bày khoảng trống lớn nơi tuyến giữa Man City, buộc HLV Enzo Maresca phải gấp rút gia cố lực lượng.

Thảm bại 0-3 trước Arsenal trong trận tranh FA Community Shield trên sân Principality không chỉ tước đi một danh hiệu của Manchester City, mà còn là hồi chuông cảnh báo đanh thép gửi tới HLV Enzo Maresca. Các bàn thắng của Riccardo Calafiori, Kai Havertz và Martin Odegaard đã phơi bày trần trụi lỗ hổng hệ thống tại khu vực trung tuyến của nhà đương kim vô địch.

Tuyến giữa của Man City bị Arsenal lấn át. Ảnh: Getty Images.

Sơ đồ thử nghiệm bế tắc của Enzo Maresca

Trên sân Principality, HLV Enzo Maresca lựa chọn bộ ba Elliot Anderson, Mateo Kovacic và Phil Foden xuất phát ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự kết hợp này đã nhanh chóng bộc lộ nhiều chệch choạc. Trong ngày ra mắt, tân binh Anderson thi đấu đầy nỗ lực suốt 60 phút nhưng vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới. Trong khi đó, Kovacic phải thi đấu ở vị trí không thuộc sở trường, còn Foden đảm nhận vai trò số 10 nhưng thiếu đi sự kết nối cần thiết.

Đáng chú ý, ngay trong 30 phút đầu tiên, tuyến giữa của Man City liên tục để đối phương xuyên phá một cách dễ dàng. Sự rời rạc đáng báo động khiến bộ ba tiền vệ này hoạt động hoàn toàn lạc nhịp, phản ánh đúng thực tế rằng họ chưa từng có nhiều thời gian đứng chung một tuyến ngũ.

Cuộc khủng hoảng nhân sự khi Rodri rời Etihad

Bài toán nhân sự của Man City càng trở nên cấp bách khi khoảng trống nơi tuyến giữa đang ngày một lớn hơn. Theo báo cáo từ nhà báo Fabrizio Romano, tiền vệ Rodri đã đạt thỏa thuận gia nhập Barcelona. Việc mất đi chốt chặn quan trọng người Tây Ban Nha, cùng sự ra đi của Tijjani Reijnders và Bernardo Silva, đẩy đội chủ sân Etihad vào nguy cơ hổng khu trung tuyến nghiêm trọng.

Man City càng có lý do để mua thêm tiền vệ khi Rodri chuẩn bị gia nhập Barca. Ảnh: Getty Images.

Yêu cầu cấp bách trên thị trường chuyển nhượng

Dù đã chiêu mộ thành công Elliot Anderson, bấy nhiêu rõ ràng chưa đủ để HLV Maresca vận hành trơn tru lối chơi. Bộ phận tuyển trạch của Man City hiện đang ráo riết săn đón Ayyoub Bouaddi từ Lille nhằm tăng cường chất lượng tuyến giữa. Khi thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, ban lãnh đạo đội bóng buộc phải đưa ra những quyết định dứt khoát để mang về các nhân tố tầm cỡ, duy trì vị thế cạnh tranh trên mọi đấu trường.