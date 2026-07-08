Man City nhắm Enzo Fernandez thay thế Rodri với thương vụ bom tấn 120 triệu bảng HLV Enzo Maresca khao khát tái hợp Enzo Fernandez tại Man City nhằm thay thế Rodri, bất chấp rào cản mức giá 120 triệu bảng cực lớn từ phía Chelsea.

Trong nỗ lực tìm kiếm phương án thay thế lâu dài cho Rodri tại tuyến giữa, HLV Enzo Maresca được cho là đang nhắm tới tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea. Đây được xem là nước đi táo bạo nhằm duy trì vị thế thống trị của Manchester City, bất chấp mức định giá lên tới 120 triệu bảng từ đội bóng thành London.

HLV Enzo Maresca khao khát tái hợp cùng Enzo Fernandez trong màu áo Manchester City.

Cuộc chuyển giao quy mô ở tuyến giữa Etihad

Tương lai của Rodri tại nửa xanh thành Manchester đang trở thành dấu hỏi lớn khi tiền vệ 30 tuổi đối mặt với khả năng rời câu lạc bộ sau nhiều năm gắn bó đỉnh cao. Đáng chú ý, Barcelona đã bất ngờ vượt mặt đại kình địch Real Madrid để dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Tây Ban Nha, tạo nên kịch bản chuyển nhượng đầy kịch tính.

Đứng trước nguy cơ mất đi trục xương sống trong lối chơi, Manchester City buộc phải kích hoạt kế hoạch tìm kiếm một ngôi sao đẳng cấp tương xứng. Theo tiết lộ từ nhà báo Gianluca Di Marzio, HLV Enzo Maresca coi Enzo Fernandez là mảnh ghép lý tưởng nhất để kế thừa vai trò cầm nhịp và phân phối bóng mà Rodri để lại tại sân Etihad.

Mối quan hệ thân thiết và thách thức 120 triệu bảng

Sự khao khát của HLV Enzo Maresca xuất phát từ mối quan hệ công việc thấu hiểu giữa ông và tuyển thủ người Argentina trong thời gian cả hai cùng làm việc tại Stamford Bridge. Chiến lược gia người Ý đánh giá rất cao tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng thoát pressing và tầm nhìn chiến thuật xuất sắc của học trò cũ.

Tuy nhiên, con đường đưa tiền vệ sinh năm 2001 rời khỏi London hứa hẹn đầy trắc trở. Chelsea hiện không chịu áp lực phải bán trụ cột và kiên quyết giữ mức giá 120 triệu bảng cho tiền vệ này. Bên cạnh đó, việc có chấp nhận chi ra con số kỷ lục để hoàn tất thương vụ này hay không vẫn là bài toán lớn mà ban lãnh đạo Manchester City cần cân nhắc kỹ lưỡng.