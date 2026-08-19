Man City nhắm tiền vệ Adam Wharton nhằm thay Rodri với giá hơn 100 triệu bảng từ Palace Manchester City đang nỗ lực chiêu mộ Adam Wharton để khỏa lấp khoảng trống Rodri để lại, nhưng Crystal Palace yêu cầu mức phí lên đến hơn 100 triệu bảng.

Việc Rodri chính thức chuyển sang khoác áo Barcelona đã tạo ra một khoảng trống mênh mông ở vị trí mỏ neo trong đội hình Manchester City. Để giải quyết bài toán chiến thuật cấp bách này trước khi phiên chợ hè 2026 khép lại, đội chủ sân Etihad đã đưa tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu.

Man City xem Wharton là mục tiêu thay Rodri.

Lý do Adam Wharton lọt vào tầm mắt của ban huấn luyện

Theo tiết lộ từ cựu tuyển trạch viên Mick Brown trên Football Insider, bộ phận phân tích và tuyển trạch của Man City đã theo sát màn trình diễn của Adam Wharton trong một thời gian dài. Những đánh giá chuyên môn chỉ ra rằng tiền vệ trẻ người Anh sở hữu khả năng điều tiết, tư duy vị trí và kỹ năng thoát pressing cực kỳ phù hợp với triết lý vận hành của đội bóng.

Kể từ khi rời Blackburn Rovers để chuyển tới Crystal Palace vào năm 2024, cầu thủ 22 tuổi đã có sự phát triển vượt bậc. Wharton nhanh chóng vươn lên thành nhân tố không thể thay thế ở khu trung tuyến, góp công lớn trong hành trình đưa đội bóng thành London giành hai danh hiệu FA Cup và Conference League. Khả năng kiểm soát nhịp độ cùng sự điềm tĩnh ở tuổi 22 biến anh thành ứng viên lý tưởng để tiếp quản vai trò mỏ neo tại Etihad.

Rào cản 100 triệu bảng và cuộc cạnh tranh khốc liệt

Mặc dù Man City xem việc chiêu mộ Wharton là ưu tiên khẩn cấp, thương vụ này đang vấp phải trở ngại vô cùng lớn về mức phí chuyển nhượng. Đội chủ sân Selhurst Park kiên quyết giữ người và ra giá lên tới hơn 100 triệu bảng cho tuyển thủ Anh. Ban lãnh đạo Crystal Palace lấy các thương vụ chuyển nhượng của Elliot Anderson hay Sandro Tonali làm cột mốc định giá cho trụ cột của mình.

Bên cạnh rào cản tài chính, Man City còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao khi cả Liverpool, Manchester United lẫn Real Madrid đều đưa tiền vệ này vào tầm ngắm. Dù vậy, việc bán rẻ trụ cột ở giai đoạn muộn của kỳ chuyển nhượng là điều Crystal Palace tuyệt đối không chấp nhận.

Khả năng xảy ra thương vụ phụ thuộc lớn vào việc Man City có chấp nhận chi đậm khoản tiền thu được từ việc bán Rodri hay không. Nếu các bên đạt được thỏa thuận trên bàn đàm phán, ngôi sao 22 tuổi sẽ chính thức cập bến Etihad để gánh vác tuyến giữa của đội bóng.