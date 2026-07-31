Man City quyết thâu tóm thần đồng Ligue 1, Manchester United hỏi mua Lewis Hall Man City tiến gần thỏa thuận với tiền vệ Ayyoub Bouaddi, trong khi Manchester United chuẩn bị hỏi mua Lewis Hall của Newcastle để tăng cường lực lượng.

Thị trường chuyển nhượng hè tiếp tục chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn Premier League. Manchester City đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi từ Lille, trong khi đối thủ cùng thành phố Manchester United sẵn sàng chi đâm cho hậu vệ cánh Lewis Hall của Newcastle.

Man City tiến sâu trong thương vụ mua Ayyoub Bouaddi

Manchester City đang tiến hành các cuộc đàm phán nâng cao với câu lạc bộ Lille nhằm nhanh chóng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Ayyoub Bouaddi. Tiền vệ 18 tuổi người Morocco đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất tại Ligue 1 nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa và tư duy chơi bóng hiện đại.

Man City mạnh tay vì Ayyoub Bouaddi.

Đội chủ sân Etihad tỏ ra vô cùng quyết đoán khi chấp nhận chi mạnh tay để vượt mặt hàng loạt đối thủ lớn tại châu Âu như Arsenal, Chelsea, Liverpool và Bayern Munich. Sự chủ động này giúp nhà đương kim vô địch Premier League chiếm ưu thế lớn trong việc sở hữu chữ ký của Bouaddi.

Bên cạnh tuyến giữa, Manchester City cũng tính đến phương án gia cố vị trí gác đền. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã đưa thủ môn 34 tuổi Geronimo Rulli của Marseille vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao phong phú, tuyển thủ người Argentina được xem là mảnh ghép lý tưởng để thay thế James Trafford trong đội hình.

Manchester United nhắm Lewis Hall bổ sung lang cánh

Ở một diễn biến khác, Manchester United đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức đến Newcastle để hỏi mua hậu vệ Lewis Hall. Cầu thủ 21 tuổi này đã có những bước tiến bộ vượt bậc và thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Newcastle, trở thành mục tiêu ưu tiên cho hành lang cánh của Quỷ đỏ.

Lewis Hall được MU săn đón.

Để phòng trường hợp thương vụ Lewis Hall gặp trở ngại, ban lãnh đạo Manchester United cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Đội chủ sân Old Trafford đang theo dõi sát sao hậu vệ 19 tuổi Jorge Salinas thuộc biên chế Racing Santander.

Sôi động các giao dịch khác tại Premier League và châu Âu

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều động thái đáng chú ý từ các đội bóng khác tại Anh: