Man City quyết thâu tóm thần đồng Ligue 1, Manchester United hỏi mua Lewis Hall
Man City tiến gần thỏa thuận với tiền vệ Ayyoub Bouaddi, trong khi Manchester United chuẩn bị hỏi mua Lewis Hall của Newcastle để tăng cường lực lượng.
Thị trường chuyển nhượng hè tiếp tục chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn Premier League. Manchester City đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi từ Lille, trong khi đối thủ cùng thành phố Manchester United sẵn sàng chi đâm cho hậu vệ cánh Lewis Hall của Newcastle.
Man City tiến sâu trong thương vụ mua Ayyoub Bouaddi
Manchester City đang tiến hành các cuộc đàm phán nâng cao với câu lạc bộ Lille nhằm nhanh chóng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Ayyoub Bouaddi. Tiền vệ 18 tuổi người Morocco đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất tại Ligue 1 nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa và tư duy chơi bóng hiện đại.
Đội chủ sân Etihad tỏ ra vô cùng quyết đoán khi chấp nhận chi mạnh tay để vượt mặt hàng loạt đối thủ lớn tại châu Âu như Arsenal, Chelsea, Liverpool và Bayern Munich. Sự chủ động này giúp nhà đương kim vô địch Premier League chiếm ưu thế lớn trong việc sở hữu chữ ký của Bouaddi.
Bên cạnh tuyến giữa, Manchester City cũng tính đến phương án gia cố vị trí gác đền. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã đưa thủ môn 34 tuổi Geronimo Rulli của Marseille vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao phong phú, tuyển thủ người Argentina được xem là mảnh ghép lý tưởng để thay thế James Trafford trong đội hình.
Manchester United nhắm Lewis Hall bổ sung lang cánh
Ở một diễn biến khác, Manchester United đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức đến Newcastle để hỏi mua hậu vệ Lewis Hall. Cầu thủ 21 tuổi này đã có những bước tiến bộ vượt bậc và thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Newcastle, trở thành mục tiêu ưu tiên cho hành lang cánh của Quỷ đỏ.
Để phòng trường hợp thương vụ Lewis Hall gặp trở ngại, ban lãnh đạo Manchester United cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Đội chủ sân Old Trafford đang theo dõi sát sao hậu vệ 19 tuổi Jorge Salinas thuộc biên chế Racing Santander.
Sôi động các giao dịch khác tại Premier League và châu Âu
Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều động thái đáng chú ý từ các đội bóng khác tại Anh:
- Fulham mua đúp từ Real Madrid: Fulham đã đạt thỏa thuận chiêu mộ bộ đôi tài năng trẻ từ Real Madrid là tiền đạo Gonzalo Garcia (22 tuổi) và tiền vệ Cesar Palacios (21 tuổi) với tổng mức phí chuyển nhượng 43 triệu bảng. Đội bóng thành London đang gấp rút hoàn tất các điều khoản cá nhân trước khi ra mắt hai tân binh này.
- Cạnh tranh chữ ký Liam Delap: Everton, Leeds United và Nottingham Forest đang đồng loạt theo sát tiền đạo 23 tuổi Liam Delap của Chelsea. Chân sút này hiện được định giá khoảng 40 triệu bảng.
- Brentford đón tân binh tuyến giữa: Tiền vệ 24 tuổi người Mali, Mamadou Sangare, đã rời chuyến tập huấn tiền mùa giải của Lens tại Ý để chuẩn bị kiểm tra y tế và hoàn tất hợp đồng gia nhập Brentford.
- Coventry City mua đứt thủ môn: Coventry City chuẩn bị chốt thỏa thuận chuyển nhượng dài hạn với Brighton dành cho thủ thành Carl Rushworth (25 tuổi), người từng thi đấu thành công cho họ dưới dạng cho mượn mùa trước.
- Hull City đàm phán Mert Komur: Hull City đang đạt những tiến triển tích cực trong cuộc đàm phán với tiền vệ 21 tuổi người Đức Mert Komur từ câu lạc bộ Augsburg.
- Chelsea gửi sao trẻ sang Strasbourg: Hậu vệ 19 tuổi người Thụy Điển Genesis Antwi sẽ gia nhập Strasbourg theo dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại môi trường Ligue 1.