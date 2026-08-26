Man City sẵn sàng chi 145 triệu euro chiêu mộ Enzo Fernandez sau khi đòi chia tay Chelsea Tiền vệ Enzo Fernandez bày tỏ nguyện vọng rời sân Stamford Bridge, thúc đẩy Man City chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 145 triệu euro để hoàn tất thương vụ bom tấn.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến biến động lớn khi Manchester City chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 145 triệu euro (khoảng 126 triệu bảng) đến Chelsea nhằm chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez, theo nguồn tin từ ESPN Argentina.

Các cuộc thương thảo giữa đại diện hai câu lạc bộ hiện đã chính thức được mở ra. Dù vậy, tiến trình đàm phán được dự báo sẽ đối diện nhiều thách thức và chưa có bất kỳ sự đảm bảo nào về khả năng đôi bên sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Enzo Fernandez có thể rời Chelsea cuối phiên chợ hè 2026. Ảnh: Getty Images

Lập trường cứng rắn từ ban lãnh đạo Chelsea

Rào cản lớn nhất trên bàn đàm phán lúc này thuộc về sự kiên quyết của phía Chelsea. Vào tháng 1 năm 2023, đội bóng thành London từng phải chi ra khoản kinh phí lên tới 120 triệu euro để đưa nhà vô địch World Cup 2022 về sân Stamford Bridge.

Chính vì vậy, thượng tầng The Blues đặt ra yêu cầu phải nhận về mức phí cao hơn đáng kể so với con số gốc nếu chấp nhận để ngôi sao người Argentina rời đi. Mức định giá 145 triệu euro từ phía đối tác phần nào tiệm cận kỳ vọng tài chính của đội bóng thủ đô London.

Bài toán tái thiết tuyến giữa của Man City

Động lực thúc đẩy thương vụ xuất phát từ chính nguyện vọng cá nhân của cầu thủ 25 tuổi. Enzo Fernandez đã trực tiếp thông báo với ban lãnh đạo Chelsea về mong muốn tìm kiếm thử thách mới, với mục tiêu hàng đầu là được tái hợp cùng huấn luyện viên cũ Enzo Maresca tại Etihad.

Về phía Man City, lời đề nghị đắt giá phản ánh sự cấp bách trong kế hoạch tái cấu trúc nhân sự. Nhà đương kim vô địch cần nhanh chóng lấp khoảng trống ở trục giữa sau khi hai trụ cột Rodri và Tijjani Reijnders lần lượt chia tay đội bóng. Thêm vào đó, việc tiền vệ Nico Gonzalez chuẩn bị chuyển tới Newcastle United càng buộc The Citizens phải đẩy nhanh tốc độ đàm phán.

Nếu Chelsea chấp thuận con số 145 triệu euro, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, đồng thời định hình lại cục diện cuộc đua nhân sự tại Ngoại hạng Anh.