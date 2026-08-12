Man City tiến gần chữ ký Ayyoub Bouaddi: Lời giải mỏ neo hoàn hảo thế chỗ Rodri tại Etihad Manchester City vượt qua hàng loạt ông lớn để chuẩn bị hoàn tất thương vụ Ayyoub Bouaddi từ Lille, mang về phương án thay thế đẳng cấp cho Rodri.

Manchester City đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ Ayyoub Bouaddi, tiền vệ 18 tuổi thuộc biên chế Lille, nhằm chủ động giải quyết bài toán tuyến giữa trong bối cảnh Rodri có thể chia tay đội bóng vào mùa hè 2026. Màn trình diễn bùng nổ của sao trẻ người Morocco không chỉ thu hút sự chú ý từ nhiều câu lạc bộ hàng đầu mà còn hứa hẹn mang đến một luồng sinh khí mới cho sơ đồ chiến thuật của HLV Enzo Maresca.

Ayyoub Bouaddi hứa hẹn là mảnh ghép hoàn hảo cho Man City. Ảnh: Getty.

Sự bùng nổ tại World Cup 2026 và màn đối đầu đỉnh cao

Sự chú ý dành cho Ayyoub Bouaddi tăng vọt sau những màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2026 trong màu áo tuyển Morocco. Dù là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế, tiền vệ trẻ này đã thi đấu cực kỳ chững chạc và làm chủ không gian trung tuyến một cách thuyết phục.

Điểm nhấn đáng nhớ nhất là cuộc đọ sức với tuyển Brazil tại vòng bảng. Đối đầu với tuyến giữa dày dạn kinh nghiệm gồm Casemiro và Bruno Guimaraes bên phía đại diện Nam Mỹ, Bouaddi lại là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên sân. Khả năng tranh chấp tay đôi cùng sự điềm tĩnh của anh thậm chí khiến HLV Carlo Ancelotti phải thừa nhận Bouaddi đã vượt trội hơn các học trò của ông trong những tình huống chấp cầu.

Những con số thống kê khẳng định giá trị vượt tuổi

Phong độ ấn tượng tại World Cup khiến Bouaddi trở thành mục tiêu săn đón của Arsenal, Paris Saint-Germain và Bayern Munich. Tuy nhiên, Manchester City đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ sinh năm 2007 này.

Man City muốn sở hữu Ayyoub Bouaddi. Ảnh: Getty Images.

Dù mới 18 tuổi, năng lực phòng ngự và thu hồi bóng của Bouaddi đã đạt tới đẳng cấp hàng đầu tại Ligue 1. Mùa giải 2025/26 trong màu áo Lille, Bouaddi dẫn đầu toàn đội về số lần giành lại quyền kiểm soát bóng với 151 lần. Xét trên thông số trung bình mỗi 90 phút, anh cũng đứng số một ở câu lạc bộ với 5,8 lần thu hồi bóng thành công. Việc tích lũy gần 100 lần ra sân ở các giải đấu chính thức cho Lille giúp anh có nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu vượt xa độ tuổi thiếu niên.

Mảnh ghép mỏ neo chiến thuật cho sơ đồ 4-2-3-1 của Enzo Maresca

HLV Enzo Maresca đánh giá rất cao khả năng thích ứng của Bouaddi và có kế hoạch đưa anh vào đội hình chính thức của Man City ngay khi thương vụ hoàn tất. Về mặt chiến thuật, Bouaddi đóng vai trò một trạm luân chuyển bóng lùi sâu, điều tiết nhịp độ trận đấu với phong cách của một mỏ neo đích thực.

Maresca nâng cấp đội hình Man City. (Ảnh: The Athletic)

Lối chơi của Bouaddi mang tính hỗ trợ tuyệt vời cho Elliot Anderson - tân binh trị giá 116 triệu bảng chuyển đến từ Nottingham Forest, người thiên về xu hướng tiền vệ con thoi (box-to-box). Sự kết hợp giữa bộ đôi này hứa hẹn đem lại sự cân bằng lý tưởng cho hệ thống 4-2-3-1 ưa thích của HLV Maresca.

Bên cạnh thể hình cao lớn cùng khả năng càn lướt, Bouaddi còn sở hữu sự thăng bằng và kỹ thuật cá nhân thanh thoát, cho phép anh dễ dàng thoát pressing và tịnh tiến bóng lên phía trên. Nhãn quan chiến thuật cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh là mảnh ghép phù hợp hoàn hảo với triết lý kiểm soát bóng áp đảo tại Etihad.

Trong bối cảnh Bernardo Silva rời đi và Rodri có thể ra đi, Man City cần một đợt tái thiết lực lượng mạnh mẽ cho mùa giải kéo dài hơn 60 trận. Sự xuất hiện của Ayyoub Bouaddi không chỉ là phương án cho tương lai mà còn được kỳ vọng tỏa sáng ngay lập tức ở đấu trường Ngoại hạng Anh khốc liệt.