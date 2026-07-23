Man City treo giá 100 triệu euro cho Rodri: Real Madrid sẵn sàng kích nổ bom tấn khu trung tuyến Real Madrid xác định Rodri là mục tiêu trọng điểm để hoàn thiện đội hình dưới thời Jose Mourinho. Manchester City yêu cầu 100 triệu euro cho tiền vệ vừa vô địch World Cup 2026.

Real Madrid đang chuẩn bị cho một cuộc lột xác toàn diện tại khu trung tuyến bằng việc đưa Rodri, "linh hồn" trong lối chơi của Manchester City, trở lại Tây Ban Nha. Theo thông tin từ L'Equipe, đội bóng Hoàng gia đã xác định tiền vệ 30 tuổi là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu để củng cố sức mạnh đội hình cho mùa giải mới.

Tuy nhiên, để sở hữu chữ ký của cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026, Real Madrid sẽ phải đối mặt với rào cản tài chính không nhỏ. Phía Manchester City đã đưa ra thông điệp cứng rắn khi yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 100 triệu euro.

Rodri đang là mục tiêu hàng đầu của Real. Ảnh: Getty Images.

Thế bế tắc tại Etihad và mức giá 100 triệu euro

Động thái hét giá từ phía nhà đương kim vô địch Premier League không phải là ngẫu nhiên. Rodri hiện vẫn là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ của Pep Guardiola, nhưng mối quan hệ giữa anh và câu lạc bộ đang trở nên phức tạp. Trong thời gian qua, ngôi sao người Tây Ban Nha đã liên tục từ chối các đề nghị gia hạn hợp đồng, báo hiệu một mong muốn tìm kiếm thử thách mới sau khi đã thâu tóm mọi danh hiệu cấp câu lạc bộ cùng The Citizens.

Ở tuổi 30, Rodri đang ở đỉnh cao phong độ với tư duy chiến thuật sắc sảo và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu ở đẳng cấp thế giới. Việc Manchester City yêu cầu 100 triệu euro cho một cầu thủ đang ở độ chín nhất của sự nghiệp cho thấy họ sẵn sàng giữ chân anh bằng mọi giá, hoặc chỉ để anh ra đi với một con số kỷ lục.

Hạt nhân trong dải ngân hà của Jose Mourinho

Thương vụ này nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ từ tân huấn luyện viên Jose Mourinho. "Người đặc biệt" đang khao khát xây dựng một bộ khung chiến thắng tại Bernabeu, và Rodri chính là mảnh ghép hoàn hảo để vận hành hệ thống chiến thuật mà ông đang xây dựng. Một "máy quét" có khả năng luân chuyển bóng thượng hạng như Rodri sẽ giúp Real Madrid kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân.

Tham vọng của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay là cực kỳ rõ ràng. Trước khi nhắm đến Rodri, đội bóng đã nhanh chóng hoàn tất các bản hợp đồng chất lượng như Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate và đặc biệt là Bernardo Silva. Sự xuất hiện của Rodri được kỳ vọng sẽ là cú hích cuối cùng để Real Madrid khẳng định vị thế thống trị tại đấu trường châu lục.

Thách thức tài chính và tham vọng hồi hương

Dù cá nhân Rodri đã bày tỏ nguyện vọng được hồi hương thi đấu tại Madrid, nhưng mọi thỏa thuận vẫn đang nằm trên bàn đàm phán. Áp lực hiện đang dồn về phía Chủ tịch Florentino Perez, người sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng về việc đáp ứng con số 100 triệu euro mà đối tác Anh đưa ra.

Hiện tại, Rodri đang tập trung vào việc chuẩn bị cho một ca phẫu thuật phần lưng theo kế hoạch. Diễn biến của cuộc thương thảo dự kiến sẽ sớm được công bố trước khi giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới bắt đầu. Nếu thành công, đây chắc chắn sẽ là một trong những thương vụ đình đám nhất lịch sử chuyển nhượng giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu.