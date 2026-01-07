Man City từ chối chi 75 triệu bảng cho Malo Gusto: Kỷ luật tài chính đối đầu tham vọng của Enzo Maresca Manchester City đang nỗ lực chiêu mộ Malo Gusto theo yêu cầu của HLV Enzo Maresca, nhưng mức định giá 75 triệu bảng từ Chelsea đang trở thành rào cản tài chính lớn khiến thương vụ đình trệ.

Manchester City đang đứng trước một bài toán khó trên thị trường chuyển nhượng khi mục tiêu hàng đầu cho hành lang cánh phải, Malo Gusto, đang bị Chelsea hét giá quá cao. Sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Enzo Maresca tại sân Etihad đã mang theo những thay đổi lớn trong tư duy chiến thuật, và hậu vệ người Pháp chính là mảnh ghép mà chiến lược gia người Ý khao khát sở hữu nhất để hoàn thiện đội hình.

Rào cản 75 triệu bảng và thái độ cứng rắn của Etihad

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester City đã chính thức đưa Malo Gusto vào danh sách mua sắm ưu tiên. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía Chelsea. Đội bóng thành London kiên quyết yêu cầu con số 75 triệu bảng cho chữ ký của cầu thủ sinh năm 2003 này.

Đáp lại mức định giá khổng lồ từ đối thủ, ban lãnh đạo Manchester City đã đưa ra thông điệp dứt khoát: họ sẽ không đáp ứng con số này. Dù đánh giá cực cao tiềm năng của Gusto, Man City vẫn giữ vững kỷ luật tài chính nghiêm ngặt, khẳng định không phá vỡ cấu trúc phí chuyển nhượng chỉ để sở hữu một hậu vệ biên ở thời điểm hiện tại.

Chelsea từ chối chi 75 triệu bảng cho Gusto. Ảnh: Getty Images.

Maresca và khao khát tái ngộ cậu học trò cũ

Động lực chính đằng sau thương vụ này đến từ Enzo Maresca. Tân thuyền trưởng của Manchester City vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt tài năng của Malo Gusto kể từ khi cả hai có thời gian làm việc chung tại Stamford Bridge. Maresca tin rằng sự hiểu biết sâu sắc về triết lý bóng đá của nhau sẽ giúp hậu vệ người Pháp thích nghi ngay lập tức với hệ thống tại Etihad.

Trong sơ đồ chiến thuật của Maresca, vị trí hậu vệ phải không chỉ đơn thuần là phòng ngự mà còn phải tham gia tích cực vào việc điều tiết lối chơi và tạo ra sự đột biến. Gusto, với nền tảng kỹ thuật và tốc độ ấn tượng, được xem là sự nâng cấp hoàn hảo để tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng cho Matheus Nunes ở vị trí này.

Chiến lược thực dụng trên bàn đàm phán

Dù rất muốn ủng hộ kế hoạch nhân sự của vị thuyền trưởng mới, đội ngũ tuyển trạch của Man City vẫn đang duy trì một thái độ thận trọng. Họ tin rằng mức giá 75 triệu bảng là không hợp lý và sẵn sàng chuyển hướng sang các mục tiêu khác nếu Chelsea không có ý định giảm giá sâu.

Việc tìm kiếm một phương án dự phòng chất lượng cho hành lang cánh là nhiệm vụ bắt buộc trước khi mùa giải mới bắt đầu, nhưng không vì thế mà Man City chấp nhận bị ép giá trên bàn đàm phán. Hiện tại, tương lai của Malo Gusto đang bị đặt một dấu hỏi lớn khi cả hai câu lạc bộ đều không có ý định nhượng bộ.

Nếu không có bước đột phá về giá cả trong những tuần tới, thương vụ này nhiều khả năng sẽ rơi vào bế tắc hoàn toàn. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu Chelsea có chấp nhận hạ mức yêu cầu trước sự quan tâm quyết liệt nhưng đầy thực dụng từ phía nhà đương kim vô địch Manchester City hay không.