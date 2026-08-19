Màn hình chuẩn BT.2020 bảo vệ mắt và chip Dimensity 9600 Lite trên OPPO Find X10 có gì mới? OPPO Find X10 gây chú ý với tấm nền màn hình 1.5K hỗ trợ không gian màu chuẩn điện ảnh BT.2020, tích hợp công nghệ bảo vệ mắt và chip Dimensity 9600 Lite mạnh mẽ.

Những thông tin rò rỉ đầu tiên về thế hệ điện thoại OPPO Find X10 đã xuất hiện, thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ nhờ các nâng cấp đáng kể về khả năng hiển thị và vi xử lý. Mẫu smartphone mới này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phân khúc tiệm cận cao cấp vào thời điểm trình làng cuối năm nay.

Tấm nền màn hình chuẩn BT.2020 tối ưu cho sức khỏe thị lực

Đặc điểm nổi bật nhất trên dòng OPPO Find X10 là việc trang bị tấm nền màn hình bảo vệ mắt hoàn toàn mới. Thiết bị hỗ trợ dải màu BT.2020, một tiêu chuẩn không gian màu có độ phủ rộng hơn nhiều so với chuẩn DCI-P3 đang được áp dụng phổ biến trên đa số các dòng điện thoại thông minh hiện nay.

OPPO đang phát triển một tấm nền màn hình bảo vệ mắt hoàn toàn mới cho dòng Find X10

Bên cạnh việc tái tạo màu sắc sống động và chính xác chuẩn điện ảnh, tấm nền này được thiết kế kỹ thuật riêng nhằm tăng cường tỷ lệ ánh sáng đỏ có lợi cho mắt. Đồng thời, hệ thống chủ động cắt giảm lượng ánh sáng xanh bước sóng ngắn gây hại, giúp hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng thiết bị liên tục trong thời gian dài.

Nâng cấp độ phân giải 1.5K và tối ưu viền màn hình

Phiên bản tiêu chuẩn OPPO Find X10 dự kiến giữ nguyên kích thước màn hình 6.59 inch như trên thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, độ phân giải đã được nâng lên mức 1.5K sắc nét hơn thay vì chuẩn Full-HD+ (2,760x1,256 pixels) của thế hệ trước.

Nhờ áp dụng dây chuyền sản xuất màn hình kép cải tiến, OPPO đã thu gọn tối đa phần viền bezel xung quanh. Thiết kế viền siêu mỏng không chỉ tăng tỷ lệ hiển thị so với thân máy mà còn tối ưu không gian trải nghiệm thị giác cho người dùng khi xem video hay chơi game.

Hiệu năng từ chip xử lý MediaTek Dimensity 9600 Lite

Ngoài những cải tiến về mặt hiển thị, cấu hình phần cứng của thiết bị cũng ghi nhận sự thay đổi quan trọng với vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Lite. Đây là phiên bản được tối ưu tần số xung nhịp dựa trên nền tảng của dòng chip cao cấp Dimensity 9500.

Hiệu năng của OPPO Find X10 cũng hứa hẹn sẽ cực kỳ đáng gờm

Sức mạnh từ Dimensity 9600 Lite cho phép OPPO Find X10 xử lý mượt mà các công việc đa nhiệm thường ngày cũng như đáp ứng tốt yêu cầu đồ họa của các tựa game di động tải cao.

Bảng so sánh thông số dự kiến OPPO Find X10 và Find X9

Thông số OPPO Find X10 (Dự kiến) OPPO Find X9 (Tiền nhiệm) Kích thước màn hình 6.59 inch 6.59 inch Độ phân giải 1.5K Full-HD+ (2,760x1,256 pixels) Dải màu hỗ trợ BT.2020 chuẩn điện ảnh DCI-P3 Tính năng màn hình Màn hình kép, giảm ánh sáng xanh Tấm nền tiêu chuẩn Vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Lite MediaTek Dimensity thế hệ trước

Thời điểm ra mắt dự kiến

Theo các nguồn tin rò rỉ, dòng sản phẩm OPPO Find X10 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng 9. Thông tin cụ thể về giá bán và thời điểm phân phối tại các thị trường quốc tế sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thông báo chính thức từ nhà sản xuất.