Màn hình không nếp gấp trên Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Bước tiến công nghệ mới? Video rò rỉ thực tế về Galaxy Z Fold 8 Ultra cho thấy màn hình gập gần như không còn nếp gấp nhờ vật liệu UTG dày hơn và thiết kế bản lề cải tiến vượt trội.

Một video thực tế vừa rò rỉ trên mạng xã hội Weibo từ leaker Setsuna Digital đã hé lộ cái nhìn chi tiết về Galaxy Z Fold 8 Ultra, mẫu điện thoại gập thế hệ mới của Samsung. Khác với những mô hình giả (dummy) xuất hiện trước đó, đây là một thiết bị có khả năng hoạt động hoàn chỉnh, phô diễn công nghệ màn hình đỉnh cao với nếp gấp gần như biến mất hoàn toàn.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy màn hình của Galaxy Z Fold 8 Ultra gần như không còn nếp gấp khi nhìn trực diện.

Giải mã công nghệ giúp triệt tiêu nếp gấp trên Z Fold 8 Ultra

Điểm nhấn lớn nhất trong lần rò rỉ này chính là khả năng kiểm soát nếp gấp của Samsung. Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, bí mật nằm ở việc sử dụng vật liệu UTG (Ultra Thin Glass - kính siêu mỏng) thế hệ mới với độ dày lớn hơn. Việc tăng độ dày của lớp kính không chỉ giúp màn hình phẳng hơn mà còn tăng cường độ bền trước các tác động vật lý hàng ngày.

Bên cạnh đó, hệ thống bản lề cũng được tái thiết kế hoàn toàn. Cấu trúc bản lề mới được cho là yếu tố then chốt giúp phân bổ lực căng đều hơn trên tấm nền khi mở ra, từ đó giảm thiểu tối đa hiện tượng hằn nếp. Tuy nhiên, chuyên gia tin đồn Ice Universe cũng đưa ra cảnh báo rằng thiết kế bản lề mới này có thể đi kèm với một số đánh đổi về mặt kỹ thuật chưa được tiết lộ.

So sánh với thế hệ tiền nhiệm và các đối thủ cạnh tranh

Khi đặt cạnh Galaxy Z Fold 7, sự khác biệt là rất rõ rệt. Ở các góc nhìn nghiêng, nếp gấp trên Z Fold 8 Ultra chỉ còn là một dải bóng mờ rất nhẹ, khó có thể nhận ra trong điều kiện sử dụng thông thường. Trải nghiệm này được đánh giá là tương đương, thậm chí nhỉnh hơn so với mẫu Oppo Find N6 ra mắt cách đây vài tháng.

Dưới đây là bảng so sánh sơ bộ dựa trên các thông tin rò rỉ:

Đặc tính Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Fold 8 Ultra Vật liệu màn hình UTG tiêu chuẩn UTG dày (cải tiến) Độ hiển thị nếp gấp Có thể thấy rõ bằng mắt thường Gần như không dấu vết Công nghệ bản lề Thế hệ cũ Thiết kế mới tối ưu độ phẳng

Thách thức về độ bền sau thời gian dài sử dụng

Mặc dù những hình ảnh ban đầu vô cùng ấn tượng, giới chuyên môn vẫn đặt dấu hỏi lớn về độ bền thực tế. Một thiết bị mới xuất xưởng có thể trông hoàn hảo, nhưng đặc tính của màn hình gập là sẽ thay đổi sau hàng nghìn lần đóng mở. Thực tế cho thấy, ngay cả những đối thủ có màn hình phẳng tương tự như Oppo Find N6 cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hao mòn và lộ nếp gấp sau khoảng 200 lần gập thực tế.

Ngoài ra, việc sử dụng tấm nền UTG dày hơn có thể làm tăng áp lực lên hệ thống bản lề, đòi hỏi Samsung phải có những tính toán chính xác về mặt cơ khí để đảm bảo tuổi thọ cho thiết bị. Người dùng kỳ vọng rằng phiên bản Ultra này sẽ không chỉ giải quyết được bài toán thẩm mỹ mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới về độ bền cho dòng điện thoại gập.