Màn hình OLED 480Hz giúp tăng 38% độ chính xác khi chơi game bắn súng Nghiên cứu mới từ LG Display chỉ ra rằng màn hình OLED tần số quét 480Hz giúp game thủ cải thiện đáng kể tỉ lệ bắn trúng và tốc độ phản xạ so với các chuẩn cũ.

Trong các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS), ranh giới giữa chiến thắng và thất bại thường được tính bằng mili giây. Một nghiên cứu thực nghiệm mới đây của LG Display đã làm sáng tỏ tầm ảnh hưởng của công nghệ màn hình đối với kỹ năng của người chơi, đặc biệt là sự kết hợp giữa tấm nền OLED và tần số quét siêu cao 480Hz.

Hiệu suất thực tế tăng trưởng theo tần số quét

Cuộc thử nghiệm được thực hiện với 31 game thủ nam trưởng thành, yêu cầu họ thực hiện các bài kiểm tra trong trò chơi FPS ở bốn mức tần số quét khác nhau: 60Hz, 240Hz, 360Hz và 480Hz. Các chỉ số được đo lường bao gồm tỉ lệ bắn trúng (hit score) và khoảng thời gian từ khi mục tiêu xuất hiện đến khi bị tiêu diệt.

Kết quả cho thấy tỉ lệ thắng và độ chính xác đã cải thiện tới 38% khi người chơi chuyển từ màn hình 60Hz lên 480Hz. Đáng chú ý, mức cải thiện mạnh mẽ nhất được ghi nhận trong khoảng từ 60Hz đến 240Hz. Tuy nhiên, việc nâng cấp từ 240Hz lên 480Hz vẫn giúp người chơi tăng thêm 10% hiệu suất, chứng minh rằng khả năng xử lý của con người vẫn tiếp tục được tối ưu hóa khi tốc độ làm mới màn hình tăng lên.

Chơi game ở tần số quét 480Hz được cho là mang lại lợi thế đáng kể so với 60Hz truyền thống.

Lợi thế kỹ thuật từ đặc tính vật lý của OLED

LG Display giải thích rằng sự vượt trội này đến từ các đặc tính vật lý của tấm nền OLED. So với màn hình LCD truyền thống, OLED có tốc độ phản hồi gần như tức thời. Ở tần số quét 480Hz, độ trễ đầu vào (input lag) được giảm xuống hơn 10 mili giây so với chuẩn 60Hz.

Việc giảm độ trễ và tăng tần số quét giúp hình ảnh các vật thể chuyển động nhanh trở nên sắc nét hơn, không bị hiện tượng bóng ma (ghosting). Điều này cho phép hệ thống thị giác của game thủ nhận diện mục tiêu nhanh hơn, từ đó đưa ra phản xạ chính xác và ổn định hơn trong các tình huống giao tranh tốc độ cao.

Bảng so sánh hiệu quả cải thiện hiệu suất

Tần số quét Tác động đến hiệu suất chơi game 60Hz Mức cơ sở, độ trễ cao nhất 240Hz Cải thiện rõ rệt nhất so với 60Hz 480Hz Tăng thêm 10% độ chính xác so với 240Hz

Góc nhìn đa chiều về giới hạn phần cứng

Mặc dù kết quả từ LG rất ấn tượng, nhưng giới chuyên môn cũng đưa ra những nhận định thận trọng. Một nghiên cứu độc lập khác vào năm 2026 thực hiện trên 101 người chơi FPS cho thấy, dù có sự khác biệt lớn giữa 60Hz và 144Hz, nhưng sự chênh lệch về hiệu suất giữa 144Hz và 360Hz trên màn hình LCD là không đáng kể về mặt thống kê.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu ưu thế mà LG công bố đến từ con số 480Hz thuần túy hay thực sự nằm ở công nghệ OLED với khả năng kiểm soát điểm ảnh vượt trội. Ngoài ra, vì đây là nghiên cứu do LG tài trợ, người dùng cần chờ đợi thêm các bài đánh giá độc lập để xác nhận liệu mức tăng 10% từ 240Hz lên 480Hz có xứng đáng với chi phí đầu tư phần cứng hay không.

Nhìn chung, đối với các vận động viên e-Sports chuyên nghiệp, nơi mà mỗi mili giây đều quý giá, công nghệ 480Hz OLED chắc chắn sẽ trở thành một tiêu chuẩn mới để tối ưu hóa khả năng thi đấu.