Màn hình OLED LG 32GX870A giảm giá sâu: Công nghệ dual-mode 4K 240Hz và 1080p 480Hz có gì đặc biệt? Màn hình LG 32GX870A WOLED giảm còn 799,99 USD, sở hữu khả năng chuyển đổi giữa 4K 240Hz và 1080p 480Hz cùng hệ điều hành webOS tiện lợi.

Màn hình chơi game cao cấp LG 32GX870A vừa ghi nhận mức giảm giá kỷ lục trên Amazon xuống còn 799,99 USD, giảm tới 600 USD so với mức giá niêm yết thời điểm ra mắt vào tháng 4 năm 2025. Đây là mẫu màn hình OLED 32 inch nổi bật nhờ tính năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ hiển thị 4K 240Hz và 1080p 480Hz, đáp ứng nhu cầu cả về trải nghiệm hình ảnh sắc nét lẫn tốc độ phản hồi trong các tựa game đối kháng.

Màn hình OLED LG 32GX870A sở hữu thiết kế 32 inch hiện đại.

Công nghệ tấm nền WOLED và khả năng chuyển đổi tần số quét linh hoạt

LG 32GX870A sử dụng tấm nền WOLED 32 inch. Dù màu sắc nguyên bản chưa đạt độ rực rỡ như các đối thủ trang bị chuẩn QD-OLED, thiết bị vẫn gây chú ý nhờ độ sáng đỉnh lên đến 1.300 nits cùng chứng nhận DisplayHDR True Black 400. Nhờ đó, màn hình mang lại độ tương phản cao, tái hiện sắc đen sâu thẳm phù hợp cho các tựa game kinh dị và các thước phim điện ảnh.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng giá nhất của LG 32GX870A là chế độ hiển thị kép (dual-mode). Người dùng có thể chọn độ phân giải 4K ở tần số quét 240Hz để tận hưởng chi tiết đồ họa trong các tựa game nhập vai đơn người chơi, hoặc chuyển sang độ phân giải 1080p với tần số quét lên tới 480Hz dành cho các trận đấu eSports đòi hỏi tốc độ khung hình cao nhất. Màn hình được trang bị lớp phủ chống chói dạng nhám (matte coating) hạn chế hiện tượng phản xạ ánh sáng trong không gian nhiều đèn hoặc có cửa sổ lớn, kết hợp công nghệ NVIDIA G-Sync giúp hình ảnh luôn mượt mà, không bị xé hình.

Góc nhìn nghiêng của màn hình LG 32GX870A với khả năng chống lóa tốt.

Tiện ích thông minh và giới hạn kỹ thuật cần lưu ý

Không chỉ dừng lại ở một màn hình máy tính thuần túy, LG 32GX870A tích hợp hệ điều hành webOS, cho phép truy cập trực tiếp các ứng dụng xem phim, truyền hình và dịch vụ chơi game đám mây mà không cần bật máy tính. Hệ thống loa tích hợp đáp ứng tốt nhu cầu âm thanh cơ bản. Ngoài ra, tính năng chia màn hình hỗ trợ hiển thị tối đa 6 cửa sổ cùng lúc giúp tối ưu hóa công việc đa nhiệm.

Về mặt kết nối, điểm cần lưu ý là cổng DisplayPort 2.1 trên LG 32GX870A có băng thông giới hạn ở mức 40 Gbps. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng cần kích hoạt công nghệ nén Display Stream Compression (DSC) để có thể xuất hình ảnh ở độ phân giải 4K với tần số quét cao nhất.

LG 32GX870A trong không gian trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh đợt giảm giá trên Amazon, các thành viên Costco cũng có thể sở hữu model này với mức giá 799,99 USD kèm ưu đãi thẻ quà tặng kỹ thuật số trị giá 100 USD. Với sự kết hợp giữa tấm nền WOLED chất lượng cao, tính năng dual-mode độc đáo và hệ sinh thái thông minh, đây là mẫu màn hình chơi game toàn diện đáng cân nhắc trong tầm giá.