Màn hình OLED LG UltraGear 39 inch 240Hz giảm 51%: Đánh giá thông số và giá trị thực tế LG UltraGear 39GX90SA sở hữu màn hình OLED cong 800R, tần số quét 240Hz cùng cổng USB-C 65W đang giảm tới 800 USD trên Amazon, mang lại lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá 780 USD.

Màn hình chơi game cao cấp LG UltraGear 39GX90SA-W hiện ghi nhận mức giảm giá sâu tới 51% trên Amazon, đưa mức giá thực tế xuống dưới 780 USD, tương đương mức giảm 800 USD so với giá niêm yết. Đây là thiết bị sở hữu tấm nền OLED cong 39 inch, tần số quét 240Hz và độ phân giải 3440 x 1440, hướng tới người dùng tìm kiếm trải nghiệm giải trí tốc độ cao và hình ảnh sống động.

Màn hình chơi game LG UltraGear 39 inch trang bị tấm nền OLED siêu rộng với tần số quét 240Hz.

Trải nghiệm hiển thị và độ cong 800R

Độ phân giải 3440 x 1440 trên kích thước 39 inch khiến mật độ điểm ảnh của màn hình ở mức trung bình. Tuy nhiên, đối với các tác vụ chơi game thực tế, mật độ điểm ảnh này vẫn đảm bảo chi tiết đủ rõ nét mà không gây gánh nặng quá lớn cho card đồ họa. Bù lại, bán kính cong 800R mang tới tầm nhìn bao quát, ôm trọn thị giác và tăng độ chìm đắm khi chơi các tựa game góc nhìn thứ nhất hoặc game mô phỏng.

Tấm nền OLED cung cấp tỷ lệ tương phản vượt trội nhờ khả năng làm tối từng điểm ảnh độc lập (pixel-level dimming). Theo kết quả thử nghiệm từ PCWorld, màn hình đạt độ phủ màu 100% sRGB và 96% DCI-P3, cho khả năng tái tạo màu sắc chính xác, đáp ứng tốt cả nhu cầu chơi game lẫn xem phim chất lượng cao.

Màn hình chơi game LG UltraGear 39GX90SA sở hữu phong cách thiết kế tối giản và sang trọng.

Hạn chế về độ sáng toàn màn hình và khả năng hiển thị HDR

Mặc dù chiếm ưu thế tuyệt đối về độ sâu màu đen và độ tương phản, điểm hạn chế của tấm nền OLED trên LG UltraGear 39GX90SA nằm ở độ sáng toàn màn hình. Mẫu màn hình này đạt độ sáng tối đa chỉ dưới 250 nits khi hiển thị màu trắng trên toàn bộ khung hình, thấp hơn đáng kể so với các dòng màn hình công nghệ QD-OLED hiện nay.

Dù vậy, khi hiển thị ở khung cửa sổ 10% (10% window), tấm nền có thể đạt độ sáng đỉnh gần 800 nits. Nhờ đó, thiết bị vẫn thể hiện tốt các hiệu ứng ánh sáng trong nội dung HDR, giúp các vùng sáng nổi bật trên nền đen tuyệt đối mà không bị hiện tượng hở sáng.

Màn hình chơi game LG UltraGear 39 inch UltraWide trang bị đa dạng cổng kết nối.

Đa dạng cổng kết nối và tích hợp hệ điều hành webOS

LG trang bị cho UltraGear 39GX90SA hệ thống cổng kết nối phong phú, hỗ trợ tốt cho cả máy tính để bàn lẫn laptop thế hệ mới. Cụ thể bao gồm:

2 cổng HDMI 2.1

1 cổng DisplayPort 1.4

1 cổng USB-C hỗ trợ truyền tín hiệu hình ảnh DisplayPort và cấp nguồn Power Delivery 65W

1 cổng mạng Ethernet

2 cổng USB 2.0

1 cổng xuất âm thanh 3.5 mm

Một điểm đáng chú ý khác là việc tích hợp hệ điều hành LG webOS ngay trên màn hình. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng thiết bị như một chiếc Smart TV độc lập để truy cập các ứng dụng giải trí trực tuyến mà không cần phải bật máy tính.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết