Thể thao 360 Màn ra mắt hoàn hảo Xabi Alonso đã có màn ra mắt hoàn hảo ở giải Ngoại hạng Anh, khi dẫn dắt Chelsea đánh bại Fulham ngay trên sân khách, qua đó vươn lên nhóm dẫn đầu BXH sau vòng đấu đầu tiên.

Sự xuất hiện của Xabi Alonso tại Stamford Bridge mang đến nhiều kỳ vọng cho Chelsea sau một mùa giải đầy biến động, khi The Blues chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 đầy thất vọng, với 3 đời HLV khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của Alonso, The Blues đang cho thấy tín hiệu tích cực ở giai đoạn chuẩn bị, với các chiến thắng 3-0 trước AC Milan và 3-1 trước Real Sociedad. Trên hàng công, Joao Pedro đang thể hiện mình là một nỗi khiếp sợ đối với hàng phòng ngự của đối phương, trong khi đó, tân binh Morgan Rogers góp phần nâng cao chất lượng đội hình. Dù vậy, Chelsea vẫn sẽ phải khởi động mùa giải mới khá khó khăn, chứ không hề dễ dàng. Bởi lẽ Fulham chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi cả, thêm nữa hàng thủ của Chelsea thường để xảy ra những sai lầm sơ đẳng. Tuy nhiên, trong trận cầu rạng sáng 25/8, với triết lý bóng đá của Xabi Alonso, Chelsea đã có màn trình diễn thuyết phục tại Craven Cottage, qua đó đánh bại chủ nhà Fulham.

Về phía Fulham, người hâm mộ Fulham cần thời gian để làm quen với hình ảnh Marco Silva không còn xuất hiện bên đường biên. Quyết định trở về quê nhà dẫn dắt Benfica của HLV người Bồ Đào Nha buộc đội bóng Tây London mở ra hướng đi mới. Ngay trận đầu tiên của mùa giải, Fulham đã phải gặp gã hàng xóm khó chịu là Chelsea. Trên băng ghế huấn luyện, Fulham lựa chọn Alvaro Arbeloa với bản hợp đồng thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, cựu hậu vệ Real Madrid sẽ thể hiện ra sao ở Craven Cottage vẫn là dấu hỏi lớn. Dù vậy, đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa có thể hy vọng một kết quả tích cực, từ lợi thế sân nhà Craven Cottage và phong độ tiền mùa giải khá ổn, khi thắng Stuttgart 1-0, thắng Farense 2-1 và hòa Malaga 2-2. Điểm yếu của Fulham là nhân sự của họ hầu như không có được sự bổ sung nào đáng kể trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, với nền tảng chiến thuật cũng như sự kết hợp của các nhân sự mùa trước, đặc biệt là lợi thế sân nhà, dự báo Fulham sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Chelsea trong trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Chelsea khởi đầu trận đấu như mơ, khi ngay ở phút thứ 1, Joao Pedro đã tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Chelsea. Tuy nhiên, chỉ hơn 20 phút sau, chủ nhà Fulham đã đưa trận đấu về vạch xuất phát, khi phút 23, đón đường kiến tạo thuận lợi từ T. Castagne, J.King dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 1-1. Và khi thời gian trôi về cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Chelsea lại vượt lên dẫn trước. Lần này người lập công là M. Rogers.

Bữa tiệc bàn thắng tiếp tục được 2 đội mang tới cho khán giả ngay trong những phút đầu hiệp 2. Trong vòng 6 phút có 2 bàn thắng được ghi. Đầu tiên là bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Chelsea, khi C. Palmer có cú dứt điểm chính xác, sau đường kiến tạo của Joao Pedro ở phút 49. Và đến phút 54, G. Garcia lên tiếng đúng lúc để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Fulham. Tưởng như tỉ số trận đấu sẽ là 4-2 nghiêng về Chelsea khi phút 89 có lần thứ 2 Joao Pedro đưa được bóng vào lưới Fulham. Tuy nhiên, đồng đội của anh lại rơi vào thế việt vị. Chiến thắng 3-2 cuối cùng thuộc về Chelsea, cũng là màn ra mắt hoàn hảo của Xabi Alonso.