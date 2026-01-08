Thể thao 360 Màn ra mắt không hoàn hảo Enzo Maresca được lựa chọn để thay thế Pep Guardiola dẫn dắt Man City với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia đã có màn ra mắt không hoàn hảo khi Man City bị Inter Milan đánh bại trong loạt luân lưu.

Kỷ nguyên của Pep Guardiola tại Man City đã chính thức khép lại sau mùa giải 2025/26. Và HLV Enzo Maresca được lựa chọn để thay thế. Giờ đây, chiến lược gia người Italia phải đối diện với một áp lực cực lớn, khi ngồi vào chiếc ghế mà người từng dìu dắt ông để lại. Bởi Pep Guardiola là HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử Man City sau một thập kỷ đầy ắp danh hiệu, mà rất khó để Maresca đạt được trong triều đại của mình. Chiều 1/8, kỷ nguyên Maresca tại Manchester City sẽ chính thức bắt đầu, khi đội bóng nước Anh đối đầu Inter Milan trong trận giao hữu tiền mùa giải tại Hong Kong. Đây là đối thủ từng bị Man City đánh bại đầy thuyết phục trong trận chung kết Champions League 2023. Tuy vậy, ở mùa giải 2025/26 trong khi Inter Milan giành chức vô địch, thì Man City chỉ cán đích ở vị trí thứ 2. Do vậy, màn đối đầu trước nhà vô địch Serie A là cơ hội để Maresca thử nghiệm đội hình trước khi bước vào mùa giải mới, với một tham vọng không hề nhỏ là vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, màn ra mắt của chiến lược gia người Italia không được như ý, khi Man City đã thất bại trong loạt sút luân lưu.

Bên kia chiến tuyến, Inter Milan bước vào mùa hè với tâm lý rất hưng phấn sau mùa giải thành công dưới thời Cristian Chivu. Nerazzurri giành cú đúp quốc nội với chức vô địch Serie A và Coppa Italia, đồng thời đang hướng tới việc bảo vệ ngôi vương ở mùa giải mới. Dù sớm bị loại khỏi đấu trường châu Âu, Inter vẫn hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội. Đây là lần đầu tiên họ làm được điều này kể từ năm 2010. Đội bóng thành Milan lần lượt bổ sung Coppa Italia thứ 10 và Scudetto thứ 21 vào bộ sưu tập danh hiệu. Trong quá trình chuẩn bị, Inter khởi đầu bằng chiến thắng 16-0 trước đội bóng ít tên tuổi SV Aasen trong chuyến tập huấn tại Đức. Sau đó, Inter tiếp tục có màn ngược dòng ấn tượng trước Karlsruher, nhờ cú đúp của Andy Diouf trong thời gian bù giờ hiệp hai. Tuy nhiên so với 2 đối thủ mà Nerazzurri giành chiến thắng, thì Man City ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Và với chiến thuật hợp lý, Inter đã cầm hòa Man City trong giờ thi đấu chính thức, để rồi đánh bại đại diện Ngoại hạng Anh trên chấm luân lưu.

Bước vào trận đấu, hai đội nhập cuộc cởi mở và sớm tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Man City vượt lên ở phút 14 sau pha phối hợp bên cánh trái. Antoine Semenyo đi bóng sát đường biên ngang trước khi căng vào thuận lợi để Divin Mubama đệm bóng cận thành mở tỷ số. Semenyo tiếp tục là cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công đội bóng Anh trong hiệp một. Ít phút sau, tuyển thủ Ghana vượt qua nhiều hậu vệ Inter bằng một pha đột phá kỹ thuật, nhưng không thể đưa bóng qua thủ môn Josep Martinez ở góc hẹp.

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, Man City phải trả giá khi hàng phòng ngự của họ phá bóng không dứt khoát sau quả tạt của Jamal Iddrissou, tạo điều kiện để Benjamin Pavard dứt điểm từ gần chấm phạt đền, gỡ hòa cho Inter. Thế trận diễn ra cân bằng trong những phút còn lại của trận đấu với nhiều cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, tỉ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết giờ thi đấu chính thức. Và trên chấm luân lưu, Inter Milan đã khiến cho HLV Enzo Maresca có màn ra mắt không hoàn hảo, khi đánh bại Man City với tỉ số 3-1.