Màn trình diễn rực rỡ trước Leeds giúp Harry Amass mở ra lối đi mới cho Manchester United Màn trình diễn ấn tượng trước Leeds giúp Harry Amass chiếm trọn niềm tin của HLV Michael Carrick, giúp Manchester United tiết kiệm hàng triệu bảng mua sắm.

Trong trận giao hữu tiền mùa giải 2026/27 đầy kịch tính với Leeds United tại sân Croke Park trước 82.000 khán giả, Manchester United đã hòa 1-1 trước khi chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất của trận đấu không nằm ở kết quả thắng thua mà thuộc về màn trình diễn vượt tuổi của hậu vệ trái 19 tuổi Harry Amass.

Amass nổi bật trong lần đụng độ Leeds. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, ban lãnh đạo Manchester United từng cân nhắc bán Amass nhằm thu về khoản "lợi nhuận thuần" để cân bằng tài chính. Mục tiêu chiêu mộ hàng đầu của họ cho vị trí hậu vệ trái là Lewis Hall từ Newcastle United, nhưng mức giá quá cao từ phía đối tác khiến thương vụ rơi vào bế tắc. Trong bối cảnh tập đoàn INEOS kiên quyết không để câu lạc bộ bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng, sự vươn lên mạnh mẽ của Amass đã tạo ra bước ngoặt bất ngờ.

Bài kiểm tra hạng nặng và những con số ấn tượng

Cuộc chạm trán với Leeds United được đánh giá là liều thuốc thử chất lượng cao cho Amass. Thi đấu 61 phút trên sân, hậu vệ 19 tuổi đã chứng minh sự toàn diện cả trong khâu luân chuyển bóng lẫn khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Các số liệu thống kê chuyên môn thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của cầu thủ trẻ này: anh đạt 44 lần chạm bóng, hoàn thành 26 trên tổng số 28 đường chuyền và có 1 pha rê bóng thành công. Ở khía cạnh phòng ngự, Amass đóng góp tới 5 hành động quan trọng bao gồm 3 cú tắc bóng chính xác, 1 lần giải nguy, 1 pha đánh chặn, 4 lần thu hồi bóng cùng tỷ lệ chiến thắng 4/7 lần tranh chấp đôi mươi.

Với Amass, MU không cần chi đậm cho một hậu vệ trái. Ảnh: Getty Images.

Niềm tin từ Michael Carrick và giá trị DNA Quỷ đỏ

Màn trình diễn thuyết phục trên sân đã củng cố vững chắc niềm tin của HLV Michael Carrick dành cho sao trẻ người Anh. Việc Amass được trao thời lượng thi đấu tương đương với Luke Shaw cho thấy chiến lược gia này xem anh là một phần trong kế hoạch phát triển đội một, thay vì phương án đem bán tích lũy ngân sách.

Trong bối cảnh nhiều tài năng trẻ phải rời đi, việc giữ lại một sản phẩm do chính học viện đào tạo vừa giúp ngân sách INEOS tiết kiệm hàng triệu bảng, vừa đáp ứng đúng định hướng phát triển lâu dài. Màn thể hiện trước Leeds United chính là lời khẳng định mạnh mẽ của Harry Amass về sự sẵn sàng cho chiến dịch Ngoại hạng Anh 2026/27.