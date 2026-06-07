Man United và bài toán 120 triệu euro: Bài học Jadon Sancho vẫn còn vẹn nguyên Trước yêu cầu tài chính phi lý từ Dortmund cho Felix Nmecha, Manchester United đang đứng giữa ranh giới của sự mạo hiểm và kỷ luật tài chính dưới thời kỳ INEOS.

Thị trường chuyển nhượng hè 2027 đang chứng kiến những biến động khó lường về giá trị cầu thủ. Manchester United, trong nỗ lực tái thiết tuyến giữa, đang phải đối mặt với một thử thách lớn trên bàn đàm phán khi các mục tiêu tiềm năng bị đẩy giá lên mức không tưởng.

Hiệu ứng domino từ những bản hợp đồng bom tấn

Thị trường chuyển nhượng bắt đầu trở nên điên rồ sau khi Manchester City chấp nhận chi tới 116 triệu bảng để sở hữu Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Thương vụ này không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng đắt giá, mà nó đã vô tình thiết lập một "hệ quy chiếu" mới cho các đội bóng khác tại châu Âu.

Dựa trên tiền lệ này, Borussia Dortmund đã ngay lập tức đưa ra mức giá 120 triệu euro (khoảng 102 triệu bảng) cho tiền vệ Felix Nmecha. Đội bóng nước Đức rõ ràng đang muốn tận dụng sự lạm phát của thị trường để gây sức ép lên các đối tác, đặc biệt là Manchester United.

Felix Nmecha được Dortmund hét giá 120 triệu euro. Ảnh: Getty Images.

Felix Nmecha và dấu hỏi về giá trị thực

Dù là trụ cột của Dortmund với 42 lần ra sân trong mùa giải vừa qua, nhưng Felix Nmecha vẫn chưa thực sự chứng minh được anh xứng đáng với con số chín chữ số. Màn trình diễn của tiền vệ này trong màu áo đội tuyển Đức tại World Cup 2026 là một nốt trầm đáng ngại. Việc "Cỗ xe tăng" bị loại sớm ngay từ vòng 32 đội, trong đó Nmecha thi đấu thiếu thuyết phục, khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi lớn về khả năng chịu áp lực của anh ở những sân chơi lớn nhất.

Tại Old Trafford, Giám đốc Tuyển dụng Christopher Vivell đánh giá cao tiềm năng của Nmecha. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, Man Utd đang nỗ lực xây dựng một quy trình chuyển nhượng thông minh hơn. Họ muốn chấm dứt kỷ nguyên của những cuộc chạy đua vũ trang vô nghĩa và những bản hợp đồng bị "thổi giá".

Bóng ma Jadon Sancho và sự thận trọng của INEOS

Sự thận trọng của Man Utd là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn lại thương vụ Jadon Sancho vào năm 2021. Quỷ đỏ khi đó đã chi 73 triệu bảng cho một ngôi sao rực sáng tại Bundesliga, nhưng những gì họ nhận lại chỉ là sự thất vọng kéo dài. Sancho liên tục đánh mất phong độ, bị đem cho mượn và cuối cùng rời đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này.

MU cần nhớ bài học từ thương vụ Sancho. Ảnh: Getty Images.

Thất bại của Sancho là một bài học đắt giá về việc thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh. Việc Dortmund tiếp tục đưa ra những đòi hỏi tài chính phi thực tế cho Nmecha đang buộc ban lãnh đạo Man Utd phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rơi vào vết xe đổ cũ.

Những lựa chọn thay thế khả dĩ hơn

Bên cạnh Nmecha, danh sách rút gọn của Quỷ đỏ vẫn còn những cái tên chất lượng khác như Alex Scott hay đặc biệt là Aurelien Tchouameni của Real Madrid. Khác với Nmecha, Tchouameni là một ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp thế giới với các danh hiệu Champions League và World Cup.

Mối quan hệ rạn nứt giữa Tchouameni và Federico Valverde tại Bernabeu, cùng kế hoạch cải tổ của huấn luyện viên Jose Mourinho, đang mở ra cơ hội vàng cho Man Utd. Thay vì mạo hiểm 120 triệu euro vào một cầu thủ chưa rõ thực lực như Nmecha, việc dồn toàn lực đầu tư vào một tiền vệ đẳng cấp như Tchouameni được xem là bước đi chiến lược và bền vững hơn cho tương lai của đội bóng.