Man United và canh bạc kỹ thuật của Michael Carrick: Khi chất thép bị bỏ quên sau những bản hợp đồng bom tấn Việc chiêu mộ Youri Tielemans và Andrey Santos giúp Man United nâng cấp khả năng kiểm soát bóng, nhưng đồng thời làm lộ rõ điểm yếu chí tử về thể chất và không chiến.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay chứng kiến những bước đi đầy quyết đoán của Manchester United khi liên tiếp mang về hai tân binh chất lượng cho hàng tiền vệ. Việc chiêu mộ thành công Andrey Santos với mức giá 48 triệu bảng, nối tiếp bằng bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng mang tên Youri Tielemans, đã mang lại sự phấn khởi lớn cho người hâm mộ tại Old Trafford.

Cả hai đều cam kết tương lai lâu dài và hứa hẹn sẽ nâng cấp chất lượng, chiều sâu cũng như kinh nghiệm cho tuyến giữa dưới thời HLV Michael Carrick. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của những thông số kỹ thuật, một điểm yếu chí tử đang dần lộ diện trong kế hoạch tái thiết này: sự thiếu hụt nghiêm trọng về mặt thể chất.

Tuyến giữa MU hiện tại vẫn thiếu chất thép. Ảnh: Getty Images.

Triết lý của Michael Carrick: Ưu tiên bộ não hơn cơ bắp

Dễ dàng nhận thấy định hướng chiến thuật của Michael Carrick là ưu tiên những tiền vệ tự tin kiểm soát bóng và có khả năng chuyền dài tốt. Tielemans là một nhà phân phối bóng đẳng cấp cao với kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Trong khi đó, tân binh Andrey Santos được vinh danh là một trong những tiền vệ dưới 22 tuổi có chỉ số đường chuyền tịnh tiến bóng tốt nhất mỗi 90 phút.

Sự kết hợp giữa bộ đôi này cùng với nhạc trưởng Bruno Fernandes chắc chắn sẽ giúp khả năng sáng tạo và luân chuyển bóng của Man United đạt hiệu suất cao. Dù vậy, hướng đi này của Carrick lại trái ngược hoàn toàn với người tiền nhiệm Ruben Amorim.

Khi mới tiếp quản Old Trafford, Amorim từng nhấn mạnh việc đội hình thiếu hụt nghiêm trọng tính chiến đấu và thể chất. Những bản hợp đồng như Patrick Dorgu, Benjamin Sesko hay Ayden Heaven dưới thời ông đã mang lại tốc độ và sức mạnh cần thiết. Ngoại hạng Anh đang dịch chuyển theo xu hướng đòi hỏi các cầu thủ phải có thể hình cao lớn, mạnh mẽ để duy trì khả năng tranh chấp trong các tình huống bóng hai.

Bài toán chiều cao và sự mong manh của hàng tiền vệ

Việc quá chú trọng vào kỹ thuật dưới thời Carrick đang khiến thể chất của tuyến giữa sụt giảm đáng kể. Những con số không biết nói dối: Tielemans chỉ cao 1m75, tương đương với chiều cao của Bruno Fernandes. Andrey Santos nhỉnh hơn một chút với 1m80 nhưng vẫn chưa phải là một mẫu tiền vệ có thể hình hộ pháp để áp đặt thế trận.

Nếu kết hợp bộ ba này lại với nhau, Man United sẽ sở hữu một hàng tiền vệ thiếu hụt nghiêm trọng về chiều cao và sức càn lướt. Nỗi lo về khả năng phòng ngự bóng chết và việc bọc lót chống phản công sẽ lại hiển hiện, đặc biệt là khi khả năng không chiến vốn là điểm yếu cố hữu của Tielemans trong nhiều mùa giải qua.

Sander Berge sẽ là bổ sung lý tưởng cho hàng tiền vệ MU. Ảnh: Getty Images.

Tìm kiếm mảnh ghép "số 6" thực thụ

Để giải quyết triệt để bài toán này, Quỷ đỏ bắt buộc phải tìm kiếm thêm một mảnh ghép thứ ba trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Mục tiêu cần hướng tới là một tiền vệ mỏ neo cổ điển, một "số 6" thực thụ sở hữu khả năng tranh chấp tay đôi vượt trội để bảo vệ hàng thủ.

Những tin đồn liên quan đến Carlos Baleba hay Joao Gomes khó có thể giải quyết được vấn đề không chiến do họ đều cao dưới 1m80. Thay vào đó, những cái tên như Sander Berge (cao 1m96) hay Manu Kone (cao 1m85) sẽ là những phương án hợp lý hơn cả. Họ vừa sở hữu thể hình lý tưởng để làm chủ không gian, vừa có thừa sự bền bỉ để chịu nhiệt trong các trận cầu lớn tại Ngoại hạng Anh.

Sau tất cả, việc sở hữu những chân chuyền thượng hạng như Tielemans hay Santos là bước đệm quan trọng giúp định hình lối chơi kiểm soát cho Man United. Thế nhưng, tại một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, chỉ có kỹ thuật là chưa đủ. Một hàng tiền vệ thiếu đi chất thép và chiều cao sẽ rất dễ bị tổn thương trước những đối thủ chơi bóng bổng hoặc áp sát tầm cao. Chỉ khi ban lãnh đạo đội bóng mang về thêm một "máy quét" thực thụ để gia cố thể chất, công cuộc tái thiết của Carrick mới thực sự hoàn thiện.