Man United và tham vọng tái thiết tuyến giữa: Alex Scott là ưu tiên, Felix Nmecha là bom tấn hè 2026 Dưới triều đại INEOS, Manchester United đang ráo riết thực hiện cuộc cách mạng hàng tiền vệ với trọng tâm là tài năng trẻ Alex Scott và ngôi sao Felix Nmecha, nhằm chuẩn bị cho một mùa giải bùng nổ.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến một Manchester United đầy quyết đoán và có tính toán căn cơ dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS. Không còn là những bản hợp đồng mang tính chắp vá, Quỷ đỏ đang hướng tới việc xây dựng một trục xương sống vững chắc tại tuyến giữa – nơi được xem là tử huyệt của đội bóng trong những mùa giải vừa qua.

Alex Scott: Mắt xích sáng tạo trong tầm ngắm

Manchester United đang gia tăng áp lực lên Bournemouth nhằm sớm hoàn tất thương vụ Alex Scott. Tiền vệ 22 tuổi người Anh từ lâu đã lọt vào mắt xanh của đội ngũ tuyển trạch tại Old Trafford nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng luân chuyển bóng linh hoạt. Theo thông tin từ Daily Mail, sự lạc quan đang dần lớn mạnh trong nội bộ United về khả năng sở hữu chữ ký của cầu thủ này.

Mặc dù Bournemouth vẫn đang giữ lập trường cứng rắn với mức định giá lên tới 80 triệu bảng, Manchester United dự kiến sẽ mở màn cuộc đàm phán chính thức bằng lời đề nghị trị giá khoảng 60 triệu bảng. Đây được xem là con số hợp lý để bắt đầu một cuộc thương thảo kéo dài, nhất là khi Quỷ đỏ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Arsenal và sự nhòm ngó từ Liverpool.

Alex Scott đang được đội ngũ tuyển trạch của Man United theo sát.

Việc theo đuổi Scott trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi Manchester United vừa để lỡ cơ hội chiêu mộ Mateus Fernandes của West Ham vào tay đối thủ Tottenham Hotspur. HLV Andoni Iraola của Bournemouth dù rất ngưỡng mộ tài năng của Scott nhưng khó lòng giữ chân ngôi sao này trước sức hút từ Nhà hát của những giấc mơ.

Canh bạc mang tên Felix Nmecha

Bên cạnh mục tiêu quốc nội, Manchester United đang hướng tầm ngắm sang Bundesliga, nơi Felix Nmecha đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Borussia Dortmund. Ở tuổi 25, tiền vệ người Đức đã khẳng định được đẳng cấp sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, khiến giá trị chuyển nhượng của anh tăng phi mã.

Tờ Bild của Đức tiết lộ, Nmecha đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ Newcastle United vì khao khát được gia nhập một trong hai đội bóng thành Manchester. Hiện tại, Dortmund đang treo giá ngôi sao của mình ở mức 103 triệu bảng, một con số khổng lồ có thể khiến bất kỳ ông lớn nào cũng phải cân nhắc. Tuy nhiên, một số nguồn tin nội bộ cho biết mức giá thực tế để ngồi vào bàn đàm phán có thể rơi vào khoảng dưới 86 triệu bảng.

Sự xuất hiện của Ederson từ Atalanta – người được dự báo sẽ là tân binh đầu tiên của mùa hè – kết hợp với một trong hai cái tên Scott hoặc Nmecha sẽ tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho khu trung tuyến của HLV Ruben Amorim.

Dấu hỏi cho tương lai của Mason Mount

Trong khi nỗ lực đưa về những nhân tố mới, Manchester United cũng đang tính đến phương án tinh giản nhân sự để cân bằng ngân sách. Mason Mount, bản hợp đồng từng nhận được nhiều kỳ vọng, hiện đang đứng trước tương lai bất định. Các báo cáo từ Milan Press cho rằng United đã chủ động đề nghị bán Mount cho AC Milan với mức giá chỉ khoảng 21,5 triệu bảng.

Mason Mount đang có nhiều tin đồn rời Man United.

Dù có những luồng tin trái chiều phủ nhận việc đàm phán đang diễn ra, nhưng rõ ràng vị thế của Mount tại Old Trafford đã suy giảm đáng kể. Một cuộc chuyển dịch sang Serie A có thể là lối thoát cho sự nghiệp của tiền vệ này, đồng thời giải phóng quỹ lương để United dồn lực cho các mục tiêu trọng điểm.

Tham vọng của Manchester United trong mùa hè 2026 là cực kỳ rõ ràng: trẻ hóa, nâng cấp chất lượng và xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn. Áp lực thời gian và rào cản tài chính từ các đối tác là không nhỏ, nhưng với sự hậu thuẫn từ INEOS, người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền tin vào một diện mạo mới đầy hứa hẹn tại Old Trafford.