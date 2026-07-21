Man Utd bế tắc thương vụ Iliman Ndiaye: Khi bóng ma Rashford ám ảnh kế hoạch của INEOS Manchester United đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi tương lai của Marcus Rashford trực tiếp ngăn cản Quỷ đỏ kích hoạt bom tấn Iliman Ndiaye từ Everton.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 tại Carrington đang chứng kiến một cuộc đấu trí căng thẳng giữa tham vọng đổi mới của ban lãnh đạo INEOS và những tàn dư từ kỷ nguyên cũ. Manchester United, dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, đã xác định Iliman Ndiaye là mục tiêu tối thượng để làm mới hành lang cánh trái. Tuy nhiên, một thực tế phũ phàng đang hiện hữu: Quỷ đỏ không thể đón người mới nếu chưa thể giải quyết dứt điểm bài toán mang tên Marcus Rashford.

Iliman Ndiaye, mục tiêu săn đón mới của Man United hè 2026.

Rào cản tài chính từ bản hợp đồng đắt giá

Sự bế tắc trong việc định đoạt tương lai của Marcus Rashford đang trở thành nút thắt cổ chai cho toàn bộ chiến dịch chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford. Sau một mùa giải cho mượn không mấy ấn tượng tại Barcelona, nơi gã khổng lồ xứ Catalan từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng, Rashford đã trở lại Carrington trong sự hoài nghi.

Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ. Mức đãi ngộ vượt ngưỡng 300.000 bảng mỗi tuần của tiền đạo 28 tuổi là một "tảng băng chìm" ngăn cản mọi kế hoạch tái cấu trúc quỹ lương. INEOS muốn một sự thay thế trẻ trung, giàu khát khao và quan trọng nhất là phù hợp với hệ thống tài chính bền vững hơn. Iliman Ndiaye chính là hình mẫu đó, nhưng chừng nào Rashford còn hiện diện trên bảng lương, Man Utd vẫn sẽ bị trói chân trong các cuộc đàm phán chính thức.

Iliman Ndiaye: Mảnh ghép hoàn hảo cho Michael Carrick

Tại sao Man Utd lại khao khát Ndiaye đến vậy? Những con số thống kê từ mùa giải vừa qua tại Everton đã đưa ra câu trả lời thuyết phục. Với 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 32 trận tại Ngoại hạng Anh, ngôi sao người Senegal đã chứng minh được sự thích nghi tuyệt vời với môi trường bóng đá xứ sương mù.

Rashford là rào cản lớn ngăn Ndiaye đến Man United?

Đặc biệt, màn trình diễn rực sáng tại World Cup 2026 với 2 pha lập công chỉ sau 3 trận đã nâng tầm giá trị của Ndiaye lên hàng ngũ những ngôi sao tấn công hàng đầu. Khả năng rê dắt lắt léo, xoay sở cực tốt trong không gian hẹp và sự đa năng khi có thể chơi tốt ở cả hai cánh lẫn vị trí số 10 khiến anh trở thành quân bài chiến thuật lý tưởng cho sơ đồ mà Michael Carrick đang xây dựng.

Áp lực từ thị trường và bài toán thời gian

Everton, hiểu rõ giá trị của trụ cột, chắc chắn sẽ không để Ndiaye ra đi với một con số khiêm tốn. Việc phải đối mặt với mức giá chuyển nhượng cao từ đối tác vùng Merseyside buộc INEOS phải cực kỳ thận trọng để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

Trong khi Man Utd vẫn đang loay hoay với Rashford, các đối thủ cạnh tranh không hề dừng lại. Các phương án dự phòng như Crysencio Summerville của West Ham cũng đang dần tuột khỏi tầm tay khi AS Roma bắt đầu tăng tốc. Nếu không thể dứt điểm sớm tương lai của Rashford, Quỷ đỏ đối mặt với nguy cơ bước vào mùa giải mới với một đội hình chắp vá hoặc phải mua sắm trong hoảng loạn vào những ngày cuối của phiên chợ hè.

Nhìn chung, chìa khóa cho sự lột xác của hàng công Manchester United lúc này không nằm ở Everton, mà nằm ở chính quyết định dứt khoát dành cho người từng là biểu tượng của câu lạc bộ – Marcus Rashford.