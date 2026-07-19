Man Utd khước từ AC Milan: Amad Diallo là 'bất khả xâm phạm' tại Old Trafford Manchester United chính thức đóng cửa mọi cuộc đàm phán với AC Milan về Amad Diallo, khẳng định ngôi sao Bờ Biển Ngà là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của Michael Carrick.

Manchester United vừa đưa ra thông điệp đanh thép trên thị trường chuyển nhượng khi từ chối mọi nỗ lực tiếp cận Amad Diallo từ phía AC Milan. Dưới triều đại của Michael Carrick, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà không chỉ là một phương án nhân sự mà đã vươn mình trở thành hạt nhân quan trọng trong dự án phục hưng đội chủ sân Old Trafford.

Man Utd sẽ không bán Amad Diallo cho Milan. Ảnh: Getty Images

Lập trường cứng rắn từ ban lãnh đạo Quỷ đỏ

Theo xác nhận từ chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Manchester United đã dập tắt mọi hy vọng của AC Milan ngay khi đội bóng nước Ý đặt vấn đề. Lập trường của đội bóng thành Manchester là vô cùng rõ ràng: Amad Diallo thuộc nhóm cầu thủ "không phải để bán" với bất kỳ mức giá nào.

Quyết định này phản ánh sự tin tưởng tuyệt đối của giới thượng tầng vào tiềm năng của ngôi sao sinh năm 2000. Sau nhiều mùa giải được đem đi cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, Amad hiện đã chứng minh được giá trị và sự trưởng thành vượt bậc, khiến anh trở thành tài sản quý giá mà đội bóng quyết tâm giữ chân bằng mọi giá.

Sức hút từ màn trình diễn bùng nổ tại World Cup

Sự quan tâm đột biến từ các ông lớn châu Âu, đặc biệt là AC Milan, không phải ngẫu nhiên mà có. Giá trị của tiền đạo 24 tuổi đã tăng vọt sau một kỳ World Cup rực rỡ trong màu áo đội tuyển Bờ Biển Ngà. Tại giải đấu lớn nhất hành tinh, Amad Diallo đã ghi dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng chỉ sau 4 lần ra sân, thể hiện khả năng tạo đột biến và sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trước những hàng phòng ngự hàng đầu.

Chính sự bùng nổ này đã biến anh thành mục tiêu săn đón hàng đầu của Ruben Amorim. Tân huấn luyện viên của AC Milan được cho là rất khao khát tái ngộ với cậu học trò cũ nhằm làm mới hành lang cánh của Rossoneri. Chiến lược gia này đánh giá Amad là mảnh ghép hoàn hảo để triển khai triết lý tấn công tốc độ tại Serie A.

Mảnh ghép không thể thay thế trong sơ đồ của Michael Carrick

Bất chấp sức hút từ San Siro, huấn luyện viên Michael Carrick đã sớm khẳng định tầm quan trọng của Amad Diallo trong kế hoạch dài hạn của mình. Thuyền trưởng của Man Utd đánh giá rất cao sự tiến bộ về mặt tư duy chiến thuật cũng như kỹ thuật cá nhân của cầu thủ này. Trong hệ thống mà Carrick đang xây dựng, Amad không chỉ đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh mà còn là một mũi khoan lợi hại có khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm đa dạng.

Việc giữ chân thành công Amad Diallo gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về tham vọng của Manchester United. Thay vì chạy theo những khoản lợi nhuận tức thời từ việc bán cầu thủ, đội bóng đang ưu tiên duy trì sự ổn định và phát triển các tài năng tự đào tạo hoặc được đầu tư từ sớm. Với việc sớm hội quân trở lại sau nhiệm vụ quốc tế, Amad dự kiến sẽ tiếp tục đóng vai trò lĩnh xướng hàng công Quỷ đỏ trong giai đoạn quan trọng sắp tới của mùa giải.

Về phía AC Milan, sau khi vấp phải thái độ cứng rắn từ đối tác nước Anh, đội bóng nước Ý buộc phải chuyển hướng sang các mục tiêu dự phòng khác để củng cố đội hình theo yêu cầu của Ruben Amorim.