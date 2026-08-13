Man Utd quyết mua Eduardo Camavinga để giải bài toán tuyến giữa lẫn hành lang cánh trái Manchester United dồn lực chiêu mộ Eduardo Camavinga từ Real Madrid nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự kép ở tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái.

Thị trường chuyển nhượng hè bước vào giai đoạn then chốt khi Manchester United chịu áp lực lớn phải hoàn thiện lực lượng trước trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Hull City. Trọng tâm trong kế hoạch tái thiết của bộ phận thể thao INEOS là Eduardo Camavinga, ngôi sao 23 tuổi đang đối mặt với tương lai bất định tại Real Madrid. Quyết định dồn lực theo đuổi tiền vệ người Pháp không chỉ là bước đi ngắn hạn mà xuất phát từ tính toán chiến thuật dài hạn của huấn luyện viên Michael Carrick.

Camavinga giúp Man United giải bài toán 2 vị trí? Ảnh: Getty Images

Giải bài toán nhân sự kép ở hai vị trí trọng yếu

Hệ thống chiến thuật do HLV Michael Carrick vận hành đang rơi vào tình trạng báo động ở hai khu vực then chốt: tiền vệ trung tâm và hậu vệ cánh trái. Sự chia tay của lão tướng Casemiro kết hợp với chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Manuel Ugarte đã để lại khoảng trống rất lớn ở khả năng thu hồi bóng. Mặc dù ban lãnh đạo đã chi 85 triệu bảng để đưa về Youri Tielemans cùng Andrey Santos, khu tuyến giữa Quỷ đỏ vẫn thiếu một tiền vệ càn quét sở hữu cường độ hoạt động cao.

Bên cạnh đó, vị trí hậu vệ trái cũng đem lại nỗi lo không kém. Việc tài năng trẻ Patrick Dorgu được đôn lên đá tiền đạo cánh khiến Luke Shaw trở thành phương án đáng tin cậy duy nhất ở hàng thủ. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ 31 tuổi buộc Manchester United phải tìm phương án dự phòng chất lượng khi chuẩn bị trở lại sân chơi UEFA Champions League.

Sở hữu chiều cao 1m85, thể lực dồi dào cùng kỹ thuật cá nhân khéo léo, Camavinga chứng minh khả năng thi đấu đa năng trong màu áo Real Madrid lẫn Rennes. Anh có thể linh hoạt chuyển đổi từ vai trò tiền vệ thoát pressing sang hậu vệ biên nghịch chân, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu kiểm soát không gian của bóng đá hiện đại.

Bế tắc từ các mục tiêu chuyển nhượng trong nước

Động thái chuyển hướng sang thị trường châu Âu xuất phát từ việc các đàm phán quốc nội đi vào bế tắc. Trước đó, Manchester United đã đưa Lewis Hall của Newcastle United và Myles Lewis-Skelly của Arsenal vào danh sách mua sắm nhờ khả năng vận hành linh hoạt giữa trung lộ và hành lang cánh.

Tuy nhiên, Newcastle kiên quyết không nhả người cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp sau khi chia tay Sandro Tonali và Bruno Guimaraes. Trong khi đó, Arsenal cũng không chấp nhận nhượng lại tài năng trẻ Lewis-Skelly với mức giá thấp. Điều này buộc đội chủ sân Old Trafford phải tìm kiếm giải pháp khả thi hơn từ giải VĐQG Tây Ban Nha.

MU có thể tranh thủ tình hình biến động nhân sự tại Real để mua Camavinga? Ảnh: Getty Images

Cơ hội từ sự biến động trên băng ghế huấn luyện Real Madrid

Phong độ giảm sút ở mùa giải trước khiến Camavinga đánh mất suất đá chính thường xuyên tại Bernabeu cũng như ở tuyển Pháp tại kỳ World Cup vừa qua. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jose Mourinho đang cần thanh lý bớt lực lượng để tái đầu tư vào các bản hợp đồng mới trước khi thị trường đóng cửa.

Mặc dù tiền vệ 23 tuổi ưu tiên ở lại thủ đô Madrid để cạnh tranh vị trí, thái độ mở cửa từ thượng tầng Real Madrid đã tạo điều kiện thuận lợi cho Manchester United. Thách thức lớn nhất hiện tại với Quỷ đỏ là thuyết phục Camavinga chấp nhận thử thách mới tại giải Ngoại hạng Anh và sẵn sàng đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái khi ban huấn luyện yêu cầu.