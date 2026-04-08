Man Utd tái thiết lực lượng: 5 phương án giải bài toán tuyến giữa và hành lang trái Bước vào tháng cuối kỳ chuyển nhượng hè, Man Utd nhắm đến những cái tên như Tchouameni hay Lewis Hall để gia tăng chiều sâu và hoàn thiện cấu trúc đội hình.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang bước vào giai đoạn tăng tốc quyết định, đòi hỏi Manchester United phải hành động dứt khoát trên bàn đàm phán. Để hoàn thiện cấu trúc đội hình cho mùa giải mới, bộ phận tuyển trạch của Quỷ đỏ đã xác định các khu vực trọng yếu cần nâng cấp ngay lập tức: hành lang cánh trái, khu vực trung tuyến và vị trí tiền đạo cắm.

Sự cân bằng chiến thuật phụ thuộc rất lớn vào việc lấp đầy những khoảng trống này. Dưới đây là phân tích chi tiết về 5 mục tiêu khả dĩ nhất có thể cập bến Old Trafford trước khi thị trường đóng cửa.

Aurelien Tchouameni: Mảnh ghép đẳng cấp cho tuyến giữa

Dù đã chiêu mộ thành công Andrey Santos và Youri Tielemans, tuyến giữa của Manchester United vẫn thiếu một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới có khả năng đánh chặn và điều tiết nhịp độ trận đấu. Aurelien Tchouameni chính là mục tiêu tối thượng được ban lãnh đạo Quỷ đỏ đặt lên hàng đầu.

Tchouameni lọt vào tầm ngắm Man United đã lâu. Ảnh: Getty Images

Ở tuổi 26, tuyển thủ Pháp sở hữu bộ kỹ năng toàn diện cùng kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao. Cơ hội chiêu mộ Tchouameni mở ra khi Real Madrid đang ráo riết theo đuổi Rodri từ Manchester City. Nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn tất thương vụ bom tấn này, Tchouameni nhiều khả năng phải ra đi để tìm kiếm suất đá chính. Mức giá khoảng 68 triệu bảng dành cho á quân World Cup 2022 được xem là khoản đầu tư hoàn toàn hợp lý đối với một tiền vệ trung tâm ở đẳng cấp này.

Bài toán hành lang trái: Kịch bản cho Lewis Hall và các lựa chọn trẻ

Vị trí hậu vệ trái đang mang đến nhiều băn khoăn chiến thuật. Mặc dù Luke Shaw đã trải qua mùa giải 2025-2026 thi đấu ấn tượng, bài toán nhân sự dài hạn vẫn chưa có lời giải đáp khi Harry Amass đứng trước khả năng bị bán, Diego Leon cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, còn Diogo Dalot hay Noussair Mazraoui chỉ là giải pháp trám chỗ tạm thời.

Lewis Hall của Newcastle United nổi lên như ưu tiên hàng đầu. Ở tuổi 21, anh đã tích lũy tới 102 lần ra sân trên mọi đấu trường kể từ khi chia tay Chelsea vào năm 2024. Sự cơ động cùng khả năng hỗ trợ tấn công giúp Hall trở thành miếng đánh biên rất đột biến. Dẫu vậy, con số 60 triệu bảng mà Newcastle yêu cầu đang là rào cản tài chính lớn nhất.

Lewis Hall có nhiều liên kết với Man United. Ảnh: Getty Images

Trong trường hợp thương vụ Lewis Hall đi vào bế tắc, Man Utd có thể chuyển hướng sang hai phương án dự phòng chất lượng khác:

Myles Lewis-Skelly (Arsenal): Tài năng trẻ 19 tuổi sở hữu sự đa năng hiếm có khi đảm nhiệm tốt cả vai trò hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm. Việc từng đá chính tại trận chung kết Champions League chứng minh bản lĩnh vượt tuổi của sao trẻ sinh năm 2006. Arsenal có thể cân nhắc nhượng lại Lewis-Skelly nếu họ chiêu mộ thành công Bruno Guimaraes.

Tài năng trẻ 19 tuổi sở hữu sự đa năng hiếm có khi đảm nhiệm tốt cả vai trò hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm. Việc từng đá chính tại trận chung kết Champions League chứng minh bản lĩnh vượt tuổi của sao trẻ sinh năm 2006. Arsenal có thể cân nhắc nhượng lại Lewis-Skelly nếu họ chiêu mộ thành công Bruno Guimaraes. Jorge Salinas (Racing de Santander): Hậu vệ 19 tuổi thuộc thành phần U19 Tây Ban Nha đã có mùa giải bùng nổ với 7 đường kiến tạo sau 37 trận. Với mức phí giải phóng hợp đồng chỉ khoảng 13,7 triệu bảng, Salinas đại diện cho phương án đầu tư lâu dài và tiết kiệm.

Dusan Vlahovic: Giải pháp chia lửa cho hàng công

Bên cạnh tuyến sau, hàng công Man Utd cũng cần một sự bổ sung cấp thiết khi Joshua Zirkzee chuẩn bị rời đội bóng. Benjamin Sesko cần một đối tác hoặc phương án xoay tua chất lượng để duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định suốt mùa giải dài hơi.

Dusan Vlahovic xuất hiện trên thị trường dưới dạng chuyển nhượng tự do trở thành một cơ hội khó bỏ qua. Chân sút 26 tuổi người Serbia vừa khép lại mùa giải với 10 bàn thắng cho Juventus và đã từ chối lời đề nghị từ Besiktas. Dù Vlahovic dành sự ưu ái cho Barcelona, sức hút thương hiệu cùng môi trường cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh hoàn toàn có thể giúp Quỷ đỏ chiếm lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo này.