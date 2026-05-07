Man Utd theo đuổi Aurelien Tchouameni: Tại sao thương vụ bom tấn vẫn chưa thể kích hoạt? Manchester United buộc phải kiên nhẫn trong thương vụ Aurelien Tchouameni khi tiền vệ này chờ đợi cuộc đối thoại với Jose Mourinho và tập trung cho World Cup 2026 cùng ĐT Pháp.

Manchester United đang bước vào một cuộc đấu trí cân não trên thị trường chuyển nhượng để sở hữu chữ ký của Aurelien Tchouameni. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng về một bản hợp đồng chớp nhoáng, đội chủ sân Old Trafford đang phải đối mặt với một rào cản lớn về mặt thời gian và những biến số từ Madrid.

Nút thắt mang tên Jose Mourinho

Theo phân tích từ chuyên gia tin chuyển nhượng Ben Jacobs trên podcast Market Madness, thương vụ này hiện đang ở trạng thái "chờ đợi chủ động". Điểm mấu chốt không nằm ở thỏa thuận tài chính giữa hai câu lạc bộ, mà nằm ở chính định hướng nghề nghiệp của tiền vệ người Pháp.

Aurelien Tchouameni, cầu thủ sinh năm 2000, đang yêu cầu một cuộc đối thoại trực tiếp với HLV Jose Mourinho tại Real Madrid. Ngôi sao này cần một sự đảm bảo chắc chắn về vai trò chiến thuật trong mùa giải tới. Anh đang quan sát kỹ lưỡng liệu đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ bổ sung một tiền vệ phòng ngự (số 6) hay một tiền vệ trung tâm thuần túy (số 8), từ đó mới đưa ra quyết định có yêu cầu rời đi hay không.

Chiến lược của Real Madrid và sự kiên nhẫn của Man Utd

Về phía Real Madrid, thượng tầng CLB Bernabeu không hoàn toàn đóng cửa với việc chia tay trụ cột. Đội bóng Tây Ban Nha đang cân nhắc việc thanh lọc lực lượng để tái thiết đội hình và tối ưu hóa ngân sách mua sắm. Tuy nhiên, với vị thế của một đội bóng lớn, Real Madrid khẳng định sẽ không bán rẻ hoặc chấp nhận lỗ trong thương vụ này.

Tchouameni đang tập trung thi đấu cho ĐT Pháp ở World Cup 2026. Ảnh: Visionhaus

Sự linh hoạt và khả năng kiểm soát không gian của Tchouameni là yếu tố khiến Man Utd khao khát. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào được diễn ra. Man Utd hiểu rằng họ không thể đốt cháy giai đoạn khi đối phương đang nắm giữ thế chủ động.

World Cup 2026: Thời điểm định đoạt

Mọi nút thắt của thương vụ dự kiến chỉ được gỡ bỏ sau khi chiến dịch World Cup 2026 kết thúc. Hiện tại, Tchouameni đang dồn toàn bộ sự tập trung cho đội tuyển Pháp – một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Màn trình diễn của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ ảnh hưởng đến giá trị chuyển nhượng mà còn là cơ sở để Jose Mourinho đánh giá lại nhân sự.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Manchester United chỉ có một lựa chọn duy nhất: tiếp tục theo dõi sát sao và chờ đợi tín hiệu từ Madrid. Sự kiên nhẫn này sẽ quyết định liệu "Quỷ đỏ" có thể mang về mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa hay phải chuyển hướng sang những mục tiêu dự phòng khác.