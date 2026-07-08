Man Utd và Arsenal chạy đua giành Alex Scott sau động thái từ chối gia hạn Tiền vệ Alex Scott vừa từ chối lời đề nghị gia hạn từ Bournemouth, mở ra cơ hội lớn cho Man Utd và Arsenal chiêu mộ một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Ngoại hạng Anh hiện nay.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một biến động quan trọng khi Alex Scott, "viên ngọc quý" của Bournemouth, chính thức từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Động thái này ngay lập tức đặt Manchester United và Arsenal vào trạng thái báo động đỏ, khi cả hai ông lớn đều đang tìm kiếm sự bổ sung chất lượng cho khu trung tuyến.

Nhu cầu cấp thiết của các ông lớn

Manchester United đang ráo riết tìm kiếm một phương án thay thế dài hạn cho Casemiro. Với việc phải chuẩn bị cho chiến dịch Champions League đầy khốc liệt, đội hình của Quỷ đỏ cần một tiền vệ có khả năng bao quát và sức trẻ để duy trì cường độ thi đấu. Alex Scott, với nguồn năng lượng vô tận, được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch này.

Trong khi đó, Arsenal dưới sự dẫn dẫn dắt của Mikel Arteta cũng muốn củng cố lực lượng sau chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm. Sự chú ý của Pháo thủ dành cho Scott không phải là ngẫu nhiên, nhất là sau những gì tiền vệ này đã thể hiện trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Alex Scott là một mục tiêu của MU. Ảnh: Getty Images.

Tại sao Alex Scott trở thành mục tiêu hàng đầu?

Màn trình diễn của tiền vệ 22 tuổi mùa trước là minh chứng rõ nét nhất cho tiềm năng to lớn của anh. Với 37 lần ra sân, Scott đóng vai trò hạt nhân giúp Bournemouth lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự Europa League. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Scott ghi bàn quyết định hạ gục Arsenal 2-1 ngay tại Emirates vào tháng Tư, một bàn thắng khiến chính Mikel Arteta cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Phân tích chiến thuật và chỉ số ấn tượng

Phong cách chơi bóng của Alex Scott là sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tư duy chiến thuật nhạy bén. Anh không chỉ là một cầu thủ kéo bóng (ball-carrier) xuất sắc mà còn sở hữu tinh thần chiến đấu vô cùng ngoan cường. Thống kê chỉ ra rằng, tiền vệ này không chỉ đóng góp vào mặt trận tấn công mà còn rất tích cực hỗ trợ phòng ngự.

Chỉ số thống kê Hiệu suất mùa trước Số lần ra sân 37 trận Hỗ trợ phòng ngự trung bình Hơn 12 tình huống/trận Thành tích tập thể Giành vé dự Europa League

Thách thức trên bàn đàm phán

Mặc dù việc từ chối gia hạn hợp đồng là một tín hiệu vui cho các đội bóng theo đuổi, nhưng điều này không đồng nghĩa với một thương vụ dễ dàng. Bournemouth không có ý định bán trụ cột ngay trước thềm chiến dịch châu Âu đầu tiên của họ.

Hơn nữa, trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang bị bão giá sau các thương vụ bom tấn của Mateus Fernandes hay Sandro Tonali, mức định giá dành cho Alex Scott chắc chắn sẽ ở mức rất cao. Bournemouth nắm lợi thế trên bàn đàm phán khi hiểu rõ giá trị của ngôi sao đang lên này.

Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 22 tuổi dự kiến sẽ còn diễn ra vô cùng quyết liệt trong thời gian tới. Với tiềm năng trở thành một ngôi sao hàng đầu, Alex Scott chính là khoản đầu tư mà cả Man Utd và Arsenal đều không muốn bỏ lỡ để nâng tầm sức mạnh đội hình.