Man Utd và thương vụ Ederson: Giải mã nguyên nhân trì hoãn lễ ra mắt bom tấn 45 triệu euro Manchester United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với tổng giá trị 45 triệu euro, nhưng người hâm mộ vẫn phải chờ đợi thông báo chính thức do các quy trình kiểm tra y tế chưa hoàn tất.

Kể từ khi thị trường chuyển nhượng hè mở cửa, Manchester United đã hoạt động đầy quyết đoán để tái thiết đội hình dưới triều đại mới. Tuy nhiên, sự im lặng xung quanh cái tên Ederson — tiền vệ người Brazil được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập sân Old Trafford từ một tháng trước — đang khiến không ít cổ động viên cảm thấy lo lắng.

Thỏa thuận đã hoàn tất nhưng chưa thể công bố

Theo những thông tin chi tiết từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester United và Atalanta đã tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng từ đầu tháng 6. Cụ thể, đội bóng nước Anh đồng ý chi trả 40,5 triệu euro phí cố định, đi kèm với 4,5 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích của cầu thủ.

Man Utd không vội vàng thông báo thương vụ Ederson. Ảnh: Getty Images.

Về phía Ederson, tuyển thủ Brazil cũng đã sớm đồng ý các điều khoản cá nhân để trở thành một phần trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của HLV trưởng. Thậm chí, một phần của buổi kiểm tra y tế đã được tiến hành tại New York vào giữa tháng trước, dọn đường cho một bản hợp đồng dài hạn.

Nút thắt nằm ở quy trình kiểm tra y tế tại Anh

Giải thích về việc tại sao một thương vụ tưởng chừng đã "xong xuôi" lại chưa được chính thức hóa, Fabrizio Romano cho biết vấn đề hoàn toàn nằm ở khâu thủ tục hành chính và y tế bắt buộc. Trên kênh cá nhân, nhà báo này khẳng định sự chậm trễ này không xuất phát từ bất kỳ sự đổ vỡ nào trong đàm phán.

"Họ (Man Utd) đã có thỏa thuận miệng với Atalanta từ một tháng trước. Nhưng họ đang chờ Ederson thực hiện phần thứ hai của buổi kiểm tra y tế tại Anh trước khi thông qua mọi thứ," Romano chia sẻ. Điều này đồng nghĩa với việc cho đến khi Ederson trực tiếp có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để hoàn tất các bài kiểm tra chuyên sâu với đội ngũ y tế của Manchester United, các tài liệu pháp lý vẫn chưa thể được ký kết chính thức.

Yếu tố World Cup và lệnh triệu tập bất ngờ

Lý do khách quan khiến Ederson chưa thể bay sang Anh nằm ở nghĩa vụ quốc gia. Hiện tại, tiền vệ này đang cùng đội tuyển Brazil chinh chiến tại vòng chung kết World Cup diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ. Đáng chú ý, Ederson ban đầu không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Carlo Ancelotti.

Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ của hậu vệ Wesley (AS Roma) ngay sát ngày khai mạc đã mở ra cơ hội cho ngôi sao của Atalanta. Việc được triệu tập bổ sung vào phút chót không chỉ là sự ghi nhận cho phong độ xuất sắc của Ederson mà còn gián tiếp kéo dài thời gian chờ đợi của người hâm mộ Quỷ đỏ. Manchester United hiện đang giữ thái độ kiên nhẫn, ưu tiên để cầu thủ tập trung tối đa cho màu áo đội tuyển quốc gia trước khi chính thức hoàn tất các bước cuối cùng của bản hợp đồng.