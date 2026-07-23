Manchester City chốt tương lai dài hạn cho Khusanov và Jeremy Doku đến năm 2031 Sau Phil Foden, Manchester City tiếp tục chiến dịch giữ chân trụ cột khi đạt thỏa thuận gia hạn với trung vệ Abdukodir Khusanov và ngôi sao chạy cánh Jeremy Doku đến mùa hè 2031.

Manchester City đang tiến hành những bước đi chiến lược nhằm duy trì sự thống trị bền vững bằng cách đảm bảo tương lai của những tài năng sáng giá nhất trong đội hình. Theo nguồn tin từ The Athletic, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với bộ đôi Abdukodir Khusanov và Jeremy Doku. Cả hai dự kiến sẽ cam kết gắn bó với sân Etihad bằng những bản giao kèo có thời hạn kỷ lục, kéo dài đến tận năm 2031.

Abdukodir Khusanov: Sự thăng tiến thần tốc tại Etihad

Chỉ mới cập bến Manchester City từ Lens vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, Abdukodir Khusanov đã tạo nên một cú sốc thực sự về khả năng thích nghi đỉnh cao. Trung vệ người Uzbekistan nhanh chóng chứng minh bản thân không chỉ là một phương án dự phòng mà đã vươn mình trở thành một mắt xích thiết yếu trong hệ thống phòng ngự của Pep Guardiola.

Dù bản hợp đồng cũ vẫn còn hiệu lực đến năm 2029, ban lãnh đạo City đã quyết định hành động sớm để tránh sự dòm ngó từ các ông lớn khác. Một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ được cải thiện đáng kể là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định và tư duy phòng ngự hiện đại mà Khusanov mang lại. Việc giữ chân một trung vệ đang ở độ chín sự nghiệp như anh đến năm 2031 cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng hàng thủ thép của "The Citizens".

Abdukodir Khusanov chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Manchester City. Ảnh: Getty Images

Jeremy Doku: Cam kết tuyệt đối giữa tâm bão World Cup

Bên cạnh Khusanov, Jeremy Doku cũng chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng mới để khẳng định vị thế tại Manchester. Mùa giải vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho sự bùng nổ của tuyển thủ người Bỉ. Với thông số ấn tượng gồm 8 bàn thắng và 14 đường kiến tạo (tổng cộng 22 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng), Doku đã trở thành mũi khoan lợi hại nhất bên hành lang cánh của đội bóng.

Đáng chú ý, tinh thần cống hiến của Doku được đánh giá rất cao khi anh chủ động yêu cầu người đại diện hoàn tất các điều khoản hợp đồng ngay trong thời gian đang cùng đội tuyển quốc gia tham dự chiến dịch World Cup 2026. Điều này cho thấy khát khao gắn bó lâu dài và sự tin tưởng tuyệt đối mà ngôi sao chạy cánh này dành cho dự án thể thao tại Etihad.

Chiến lược xây dựng nền móng kỷ nguyên mới

Động thái gia hạn với Khusanov và Doku diễn ra ngay sau khi Phil Foden chính thức ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm vào thứ Tư vừa qua. Việc liên tục công bố các bản hợp đồng dài hạn cho thấy Manchester City đang ưu tiên tối đa tính ổn định của bộ khung nhân sự nòng cốt.

Bằng cách trói chân các ngôi sao chủ chốt đến năm 2031, đội bóng của Pep Guardiola không chỉ đảm bảo sức mạnh chuyên môn mà còn gia tăng giá trị tài sản của câu lạc bộ trên thị trường chuyển nhượng. Đây là thông điệp đanh thép gửi đến các đối thủ về một Manchester City luôn sẵn sàng cho sự kế thừa và duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiều năm tới.