Manchester City và bài học chuyển nhượng đắt giá trong cuộc cải tổ thời hậu Pep Guardiola Sau khi chi 450 triệu bảng cho các phương án chắp vá, Manchester City phải tái cơ cấu toàn diện đội hình dưới thời Enzo Maresca để tìm lại vị thế đỉnh cao.

Sân Etihad vừa trải qua một giai đoạn biến động chưa từng có trong lịch sử hiện đại của câu lạc bộ. Lời chia tay của huấn luyện viên Pep Guardiola cùng các trụ cột kỳ cựu như Bernardo Silva, John Stones và Rodri đã chính thức khép lại một chương sử hoàng kim, đồng thời đẩy đội bóng vào giai đoạn chuyển giao lực lượng đầy phức tạp.

Manchester City đầy xáo trộn dưới thời Enzo Maresca. Ảnh: Getty Images

Hệ quả từ chiến lược mua sắm chắp vá

Trong hai năm cuối dưới triều đại của Pep Guardiola, Manchester City đã triển khai kế hoạch mua sắm mang tính chất dàn trải nhằm chuẩn bị nhân sự kế cận. Những tân binh như Savinho, Tijjani Reijnders hay Omar Marmoush được đưa về Etihad với kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà thế hệ vàng để lại.

Dẫu vậy, việc thích nghi với hệ thống chiến thuật phức tạp của đội bóng đòi hỏi nhiều hơn là số lượng đơn thuần. Cả Savinho, Reijnders lẫn Marmoush đều nhanh chóng rời đi sau khoảng thời gian ngắn ngủi, phơi bày một thực tế rằng những nhân tố thay thế cấp tốc không thể ngay lập tức duy trì đẳng cấp mà các cựu binh đã dày công xây dựng trong suốt một thập kỷ.

Sự chuyển giao quyền lực diễn ra đồng thời ở cả băng ghế huấn luyện lẫn thượng tầng quản trị, khi Enzo Maresca tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng và Hugo Viana thay thế Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain. Giai đoạn xáo trộn này khiến những nhân sự như Nico Gonzalez hay thủ môn James Trafford không thể tìm thấy chỗ đứng trong kế hoạch mới và buộc phải ra đi tìm bến đỗ khác.

Bài toán kinh tế và bước chuyển đổi chiến lược

Tính chung trong bốn kỳ chuyển nhượng gần nhất, Manchester City đã chi ra tới 450 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Đáng chú ý, hơn một nửa số tiền này lại dành cho những bản hợp đồng không thể bám trụ ở đội hình xuất phát, biến đội bóng từ một biểu tượng của sự ổn định trở thành nạn nhân của những thương vụ mang tính ngắn hạn.

Những bom tấn như Elliot Anderson chưa chứng minh được giá trị. Ảnh: Getty Images

Dù gặp nhiều bất ổn trên sân cỏ, Manchester City vẫn thể hiện năng lực quản trị tài chính linh hoạt. Việc thanh lý các bản hợp đồng không còn phù hợp như Savinho, Omar Marmoush hay Nico Gonzalez dự kiến mang lại nguồn thu hàng trăm triệu bảng. Dòng tiền này lập tức được tái đầu tư vào những mục tiêu lớn hơn, tiêu biểu là thương vụ chiêu mộ Elliot Anderson với mức phí lên tới 116 triệu bảng cùng tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi.

Động thái trên phản ánh sự điều chỉnh tư duy rõ rệt từ ban lãnh đạo đội bóng: thay vì chiêu mộ dàn trải các phương án tầm trung, họ chuyển hướng sang những ngôi sao kỹ thuật chất lượng cao, có đủ bản lĩnh để gánh vác bộ khung chính. Quá trình tái thiết một đế chế bóng đá không thể hoàn tất chỉ trong bốn kỳ chuyển nhượng, và đội chủ sân Etihad sẽ cần sự kiên định cùng lộ trình rõ ràng để khôi phục lại vị thế vốn có.