Manchester United bế tắc vụ Lewis Hall khi Newcastle quyết tâm chặn đà chảy máu lực lượng Newcastle thà ngắt kết nối với Manchester United còn hơn mất tiếp Lewis Hall sau khi vừa trải qua cuộc tháo chạy của hàng loạt trụ cột ở kỳ chuyển nhượng hè.

Kế hoạch gia cố hành lang cánh trái của Manchester United đang gặp phải rào cản cực lớn. Newcastle United quyết tâm giữ chân hậu vệ trẻ Lewis Hall bằng mọi giá nhằm dập tắt đà suy giảm lực lượng nghiêm trọng tại St James’ Park.

Hall chơi khá lên chân trong một năm qua.

Cơn khủng hoảng nhân sự tại St James' Park

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay chứng kiến những biến động dữ dội chưa từng có đối với Newcastle United. Việc hàng loạt ngôi sao lớn quyết định rời đội bóng vùng Tyneside đã tạo ra một kịch bản khó lường. Sandro Tonali chuyển sang Tottenham Hotspur, Anthony Gordon cập bến Barcelona và Bruno Guimaraes chuẩn bị gia nhập Arsenal. Thậm chí, huấn luyện viên Eddie Howe cũng đã chia tay câu lạc bộ.

Đứng trước viễn cảnh chảy máu lực lượng nghiêm trọng, ban lãnh đạo Newcastle không thể tiếp tục ngồi yên. Họ hiểu rằng bên cạnh việc chiêu mộ tân binh, ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo vệ bằng được những nhân tố nòng cốt còn lại. Trong số đó, hậu vệ trẻ Lewis Hall nổi lên như một mắt xích đặc biệt quan trọng.

Manchester United và bài toán hàng phòng ngự

Ở chiều ngược lại, Manchester United bước vào kỳ chuyển nhượng với nhu cầu cấp thiết là bổ sung sức mạnh cho hàng thủ, đặc biệt là vị trí hậu vệ trái. Màn trình diễn ấn tượng của Lewis Hall trong thời gian qua đã biến anh thành mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, sự quan tâm gắt gao từ phía Manchester United lại khiến ban lãnh đạo Newcastle rơi vào thế cảnh giác cao độ.

Carrick khó chiêu mộ Hall nếu không đưa ra một cái giá cực lớn.

Đánh giá về thương vụ này, chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein đưa ra góc nhìn thực tế trên TEAMtalk. Ông nhận định khả năng Lewis Hall gia nhập Manchester United là rất thấp. Bất chấp những xáo trộn trên băng ghế huấn luyện sau sự ra đi của Eddie Howe, Newcastle vẫn thể hiện sự quyết tâm sắt đá trong việc giữ chân tài năng trẻ này. Đội bóng vùng Tyneside thậm chí đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hấp dẫn để trói chân anh.

Thực tế nghiệt ngã trên bàn đàm phán

Nhận định của David Ornstein phản ánh đúng thực trạng khó khăn mà Manchester United đang gặp phải. Dù tuyến giữa và vị trí hậu vệ trái là hai ưu tiên hàng đầu, Quỷ đỏ lại đang rơi vào thế bế tắc khi Newcastle kiên quyết từ chối nhượng bộ.

Ở tuổi 21, cựu cầu thủ lò Cobham sở hữu tiềm năng phát triển vượt bậc và dần khẳng định vị thế trong nhóm những hậu vệ trái xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Newcastle xem anh là hạt nhân trong kế hoạch tái thiết đội hình dựa trên sức trẻ, do đó một lời đề nghị thông thường sẽ không thể làm họ xao xuyến. Nếu không thể đưa ra một mức giá kỷ lục hoặc giải pháp mang tính đột phá, Manchester United buộc phải chấp nhận lùi bước để tìm kiếm những mục tiêu khả thi hơn nhằm giải quyết bài toán nhân sự trước khi thị trường đóng cửa.