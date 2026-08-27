Manchester United cần thanh lý gấp 8 gương mặt trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa Sau khi chi 148 triệu bảng mua sắm tân binh, HLV Michael Carrick cùng MU buộc phải chia tay 8 cái tên nhằm cân đối tài chính trước khi thị trường đóng cửa.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang bước vào những ngày đếm ngược cuối cùng. Sau khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba với mức phí 65 triệu bảng, tổng chi tiêu của Manchester United ở phiên chợ hè đã chính thức chạm mốc 148 triệu bảng. Dù đã đầu tư mạnh mẽ, đội hình dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick vẫn cần thêm sự bổ sung ở một số mắt xích quan trọng. Để tái đầu tư mà vẫn tuân thủ các quy định tài chính, Quỷ đỏ buộc phải đẩy mạnh việc thanh lọc nhân sự.

Joshua Zirkzee thiếu tốc độ lẫn sự ổn định để thành công ở MU. Ảnh: Getty Images.

Các phương án bán đứt để thu hồi ngân sách

Đứng đầu danh sách thanh lý là tiền đạo Joshua Zirkzee. Sau hai mùa giải gây thất vọng và thiếu sự ổn định, cầu thủ người Hà Lan gần như không còn nằm trong kế hoạch thi đấu của HLV Michael Carrick, thể hiện qua việc anh không được ra sân phút nào ở trận gặp Hull City. Juventus hiện là bến đỗ tiềm năng nhất cho Zirkzee. Đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng thu về khoảng 40 triệu bảng từ thương vụ này nhằm tái đầu tư vào một trung phong cắm đích thực.

Ở hàng tiền vệ, Toby Collyer và Dan Gore cũng nằm trong diện có thể bán đứt. Collyer đang được định giá khoảng 3 triệu bảng và nhận sự quan tâm từ West Brom cùng Hull City. Trong khi đó, Dan Gore dù có màn trình diễn tiền mùa giải ấn tượng nhưng cần môi trường thi đấu hàng tuần để phát triển. Đối với cả hai tài năng trẻ này, Manchester United ưu tiên đàm phán hợp đồng kèm điều khoản mua lại hoặc hưởng phần trăm giá trị chuyển nhượng trong tương lai.

Trường hợp cuối cùng trong nhóm bán đứt là chân sút Gabriele Biancheri. Sau quãng thời gian khó khăn khi cho mượn tại Rotherham, tiền đạo người xứ Wales đã tỏa sáng trở lại ở các cấp độ U18 và U21. Lối chơi kỹ thuật của Biancheri thu hút sự quan tâm từ Real Betis và Como, mở ra cơ hội chuyển nhượng dài hạn tại bóng đá lục địa già.

Diego Leon cần thêm thời gian để trưởng thành. Ảnh: Getty Images.

Những mầm non cần tích lũy kinh nghiệm theo dạng cho mượn

Bên cạnh các thương vụ bán đứt, đội ngũ huấn luyện tại Old Trafford cũng lên kế hoạch gửi nhiều cầu thủ triển vọng đi tu nghiệp. Hậu vệ phải Jaydan Kamason sau khi thể hiện sự vượt trội ở cấp độ U21 đang được hướng đến các bến đỗ tại giải League One hoặc các giải đấu ngoài nước Anh để cọ xát thực tế.

Ở cánh đối diện, hậu vệ trái Diego Leon chuyển đến từ Cerro Porteno vẫn cần thêm thời gian thích nghi về mặt thể lực lẫn tư duy chiến thuật. Một bản hợp đồng cho mượn tại một câu lạc bộ châu Âu sẽ là bước đi thích hợp giúp cầu thủ này nâng tầm bản thân.

Tuyến giữa chứng kiến tiền vệ Jack Fletcher cần môi trường bóng đá đỉnh cao để trưởng thành hơn. Giải VĐQG Scotland, với sự quan tâm đặc biệt từ Celtic, được xem là điểm đến lý tưởng cho cầu thủ này. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Chido Obi sau màn trình diễn vượt trội ở hệ thống học viện cũng sẵn sàng gia nhập một giải đấu chất lượng như Đức, Hà Lan hoặc Pháp theo dạng cho mượn để rèn luyện bản lĩnh trước khi cạnh tranh vị trí tại đội một Manchester United.