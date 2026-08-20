Manchester United chiêu mộ Carlos Baleba: Nước đi chiến lược của INEOS giải bài toán tuyến giữa Thương vụ Carlos Baleba mang tới sự cơ động cho tuyến giữa Manchester United, mở ra cuộc cạnh tranh vị trí đầy khốc liệt dưới thời HLV Michael Carrick.

Sau những tuần lễ im ắng trên thị trường chuyển nhượng khiến người hâm mộ không khỏi sốt ruột, Manchester United chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton & Hove Albion. Sự xuất hiện của ngôi sao người Cameroon mang đến lời giải quan trọng cho tuyến giữa của HLV Michael Carrick, đồng thời mở ra những góc nhìn chiến thuật đáng chú ý.

MU đã ở rất gần Baleba. Ảnh: Getty Images.

Tài chính tỉnh táo và sự kiên định của INEOS

Bên cạnh việc bổ sung nhân sự, thương vụ này giúp ban lãnh đạo INEOS lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Sau khi sớm hoàn tất hai hợp đồng Andrey Santos và Youri Tielemans từ đầu tháng 7, hoạt động chuyển nhượng của Manchester United rơi vào trạng thái tĩnh lặng, vấp phải không ít sự hoài nghi.

Tuy nhiên, bằng việc kiên quyết từ chối mức giá 100 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái để đàm phán mua Baleba với mức phí hợp lý hơn ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đã chứng minh năng lực hoạch định tài chính tỉnh táo cùng sự kiên định trên bàn đàm phán.

Mảnh ghép cơ động và cuộc cạnh tranh tại tuyến giữa

Ở tuổi 22, Baleba là mẫu tiền vệ giàu năng lượng, sở hữu khả năng bao quát những khoảng trống rộng lớn – vấn đề từng khiến tuyến giữa Manchester United nhiều lần bị tổn thương. Sức trẻ cùng kinh nghiệm thực chiến tại Ngoại hạng Anh giúp tiền vệ này trở thành đối tác tương thích hoàn hảo bên cạnh các nhân tố hiện có.

Baleba là bổ sung chất lượng cho MU. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của anh tạo ra cuộc cạnh tranh vị trí vô cùng gắt gao. Khi không tính đến Mason Mount với tiền sử chấn thương phức tạp, HLV Michael Carrick sẽ có trong tay 4 lựa chọn chất lượng cho cặp tiền vệ trung tâm bao gồm: Carlos Baleba, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans và Andrey Santos. Đây là bài toán nhân sự đầy hứa hẹn để đội bóng chinh chiến trên nhiều đấu trường.

Thách thức tâm lý và lộ trình hòa nhập

Mặc dù tiềm năng lớn, bản hợp đồng mới vẫn đối mặt với những hoài nghi nhất định. Mùa giải 2025/26 tại Brighton của Baleba diễn ra không thực sự hoàn hảo khi anh từng gặp khó khăn trong việc thích nghi với triết lý của HLV Fabian Hurzeler và thường xuyên bị rút ra nghỉ sớm. Khả năng chịu đựng áp lực dưới ánh đèn sân Old Trafford sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh lớn dành cho cầu thủ trẻ này.

Ngoài ra, sự kiên nhẫn từ cổ động viên là điều bắt buộc. Chấn thương mắt cá chân gặp phải trong mùa hè có thể khiến Baleba ngồi ngoài đến tận tháng 9 và chỉ đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Việc nâng cấp khu vực trung tuyến là bước đi chiến lược quan trọng, nhưng Manchester United vẫn chưa thể đóng sổ mua sắm. Đội hình của HLV Carrick vẫn cần thêm phương án chia lửa với Luke Shaw ở vị trí hậu vệ trái, cũng như một chân sút dự phòng chất lượng cho tiền đạo Benjamin Sesko trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.