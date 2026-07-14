Manchester United chiêu mộ Youri Tielemans: Duyên nợ 13 năm chính thức thành hình Quỷ đỏ kích hoạt điều khoản giải phóng 35 triệu bảng để đưa Youri Tielemans về Old Trafford, hoàn tất mục tiêu chuyển nhượng mà họ đã theo đuổi từ năm 2013.

Manchester United đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chiêu mộ tiền vệ Youri Tielemans từ Aston Villa. Bằng việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng, đội chủ sân Old Trafford không chỉ sở hữu một tiền vệ đẳng cấp mà còn chính thức khép lại hành trình theo đuổi kiên trì kéo dài suốt 13 năm qua.

Sau 13 năm, Youri Tielemans đã đến MU. Ảnh: Getty Images.

Hành trình 13 năm và những lần lỡ hẹn

Mối liên kết giữa Manchester United và Youri Tielemans không phải là câu chuyện mới mẻ. Nó bắt đầu từ năm 2013, khi Tielemans mới 16 tuổi và đang là hiện tượng tại Anderlecht. Thời điểm đó, anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Bỉ trẻ nhất đá chính tại Champions League. Các tuyển trạch viên của Quỷ đỏ đã có mặt trên khán đài trong các trận đấu của U21 Bỉ để theo dõi sát sao tài năng trẻ này.

Đến năm 2016, sự quan tâm của đội bóng thành Manchester vẫn không hề thuyên giảm. Tielemans thậm chí đã có cơ hội đối đầu trực tiếp với những Paul Pogba hay Michael Carrick tại Europa League mùa giải 2016/17. Tuy nhiên, thay vì dứt điểm thương vụ, ban lãnh đạo Manchester United lại chọn hướng đi khác. Hè năm đó, Tielemans sang Monaco với giá 21 triệu bảng, còn Jose Mourinho đưa Nemanja Matic về từ Chelsea.

Năm 2019, cơ hội lại mở ra khi Tielemans tỏa sáng trong màu áo Leicester City theo dạng cho mượn. Một lần nữa, Old Trafford chỉ coi anh là "phương án dự phòng" cho sự ra đi của Paul Pogba. Sự thiếu quyết đoán từ phía Quỷ đỏ khiến tiền vệ người Bỉ quyết định cam kết tương lai lâu dài với "Bầy cáo". Thậm chí vào mùa hè 2023, khi Tielemans trở thành cầu thủ tự do, Manchester United lại ưu tiên chi 55 triệu bảng cho Mason Mount, để mặc anh gia nhập Aston Villa mà không tốn phí chuyển nhượng.

Mảnh ghép thực dụng cho tuyến giữa Quỷ đỏ

Việc chiêu mộ Tielemans ở tuổi 29 vào năm 2026 được đánh giá là một bước đi đầy toan tính và thực tế của Manchester United. Dù không còn ở độ tuổi để xây dựng tương lai dài hạn hàng thập kỷ, nhưng tiền vệ người Bỉ mang lại những giá trị mà đội hình hiện tại đang rất cần: kinh nghiệm và sự ổn định tại Ngoại hạng Anh.

Youri Tielemans là bổ sung chất lượng cho tuyến giữa MU. Ảnh: Getty Images.

Tại Old Trafford, Tielemans sẽ sát cánh cùng tân binh Andrey Santos và tài năng trẻ Kobbie Mainoo. Sự xuất hiện của một cầu thủ dày dặn bản lĩnh, trẻ hơn Casemiro 5 tuổi, giúp củng cố chất lượng đội hình ngay lập tức. Với khả năng điều tiết lối chơi và nhãn quan chiến thuật sắc bén, Tielemans được kỳ vọng sẽ là cầu nối hoàn hảo giữa các tài năng trẻ và những ngôi sao kỳ cựu.

Phân tích giá trị thương vụ

Mức giá hợp lý: 35 triệu bảng cho một tiền vệ đẳng cấp đã khẳng định được tên tuổi tại Premier League là con số hời trong bối cảnh giá cầu thủ leo thang.

35 triệu bảng cho một tiền vệ đẳng cấp đã khẳng định được tên tuổi tại Premier League là con số hời trong bối cảnh giá cầu thủ leo thang. Kinh nghiệm: Tielemans có hàng trăm trận đấu tại Ngoại hạng Anh và các đấu trường châu Âu, giúp giảm bớt áp lực cho các nhân tố trẻ như Mainoo.

Tielemans có hàng trăm trận đấu tại Ngoại hạng Anh và các đấu trường châu Âu, giúp giảm bớt áp lực cho các nhân tố trẻ như Mainoo. Sự đa năng: Anh có thể chơi tốt ở vai trò số 8 hoặc lùi sâu kiến thiết, mang lại nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện.

Có thể thấy, sau hơn một thập kỷ với nhiều lần lỗi nhịp, Manchester United cuối cùng đã có được người mình cần. Dù muộn màng, nhưng sự xuất hiện của Tielemans vào lúc này có thể chính là chìa khóa để Quỷ đỏ ổn định khu trung tuyến và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong mùa giải mới.