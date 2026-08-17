Manchester United chính thức hỏi mua Victor Osimhen nhưng vướng rào cản 111 triệu bảng Manchester United đã liên hệ Galatasaray về trường hợp Victor Osimhen, tuy nhiên mức giá 111 triệu bảng cùng mức lương cao đang làm khó tập đoàn INEOS.

Thất bại trước AC Milan trong trận giao hữu khép lại giai đoạn tiền mùa giải đã phơi bày bài toán lực lượng nan giải tại Manchester United. Khi viễn cảnh trở lại đấu trường Champions League sau hai năm vắng bóng đang đến gần, HLV Michael Carrick cùng thượng tầng đội bóng buộc phải tăng cường chiều sâu đội hình trên cả ba tuyến, đặc biệt là vị trí trung phong cắm.

Khủng hoảng nhân sự hàng công trước mùa giải mới

Sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko trong toàn bộ đợt tập huấn tiền mùa giải đặt Quỷ đỏ vào nguy cơ khởi đầu chậm chạp tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù Bryan Mbeumo thể hiện phong độ ấn tượng, một mình chân sút này là không đủ để gánh vác mật độ thi đấu dồn dập trên bốn mặt trận.

Bên cạnh đó, Matheus Cunha chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, Marcus Rashford bày tỏ nguyện vọng ra đi theo định hướng của ban lãnh đạo, còn Joshua Zirkzee đang tiến rất gần đến thỏa thuận gia nhập Juventus. Thực trạng này buộc ban lãnh đạo INEOS phải gấp rút tìm kiếm một phương án chất lượng trên thị trường chuyển nhượng để lấp đầy khoảng trống.

Động thái chiêu mộ Victor Osimhen và bài toán tài chính

Victor Osimhen tiếp tục lọt tầm ngắm Man United. Ảnh: Getty Images

Theo nguồn tin từ Football Fancast, Manchester United đã chính thức gửi yêu cầu hỏi mua tiền đạo Victor Osimhen đến Galatasaray. Chân sút 27 tuổi người Nigeria từ lâu đã nằm trong danh sách theo dõi sát sao của đội chủ sân Old Trafford. Các cuộc trao đổi ban đầu cho thấy Osimhen sẵn sàng chuyển đến thi đấu tại Ngoại hạng Anh và cởi mở với cơ hội gia nhập Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng bom tấn này đang phải đối mặt với hai rào cản khổng lồ:

Mức phí chuyển nhượng khổng lồ: Galatasaray vừa từ chối lời đề nghị trị giá 111 triệu bảng từ CLB Al-Hilal, đòi hỏi bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Osimhen phải chi ra con số lớn hơn thế.

Galatasaray vừa từ chối lời đề nghị trị giá 111 triệu bảng từ CLB Al-Hilal, đòi hỏi bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Osimhen phải chi ra con số lớn hơn thế. Yêu cầu lương bổng: Mức thù lao rất cao của tiền đạo sinh năm 1998 là thách thức lớn đối với cấu trúc quỹ lương hiện tại của đội bóng.

Trong bối cảnh tập đoàn INEOS đang quyết liệt áp dụng chính sách thắt chặt chi tiêu và cắt giảm quỹ lương tại Old Trafford, khả năng Manchester United phá két để đáp ứng con số vượt mốc 111 triệu bảng là rất khó xảy ra.