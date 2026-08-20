Manchester United chốt chiêu mộ Carlos Baleba 65 triệu bảng từ Brighton cho mùa giải mới Manchester United tiến gần thỏa thuận mua Carlos Baleba với giá 60 triệu bảng kèm 5 triệu phụ phí, hứa hẹn mang đến sự bứt phá cho tuyến giữa của Quỷ đỏ.

Công cuộc tái thiết tuyến giữa của Manchester United đang bước vào giai đoạn then chốt khi đội bóng tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton. Thương vụ này có tổng giá trị rơi vào khoảng 60 triệu bảng, cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí. Dù trải qua mùa giải 2025-26 đầy biến động, ngôi sao 22 tuổi người Cameroon đã lấy lại phong độ xuất sắc sau kỳ AFCON và hứa hẹn trở thành mảnh ghép nâng tầm khu trung tuyến của Quỷ đỏ.

MU ở rất gần Baleba. Ảnh: Getty Images.

Mẫu tiền vệ phòng ngự hiện đại thay thế Casemiro

Được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm ấn tượng nhất giải Ngoại hạng Anh ngoài nhóm Big Six, Baleba hội tụ đầy đủ phẩm chất để trở thành người kế thừa xứng đáng cho Casemiro. Phong cách phòng ngự của anh mang tính chủ động cao, nổi bật với khả năng đọc tình huống và chủ động đánh chặn ngay từ phần sân đối phương nhằm dập tắt sớm các đợt phản công nguy hiểm.

Bên cạnh đó, điểm cộng lớn của Baleba nằm ở kỹ năng tranh chấp. Những pha xoạc bóng và tắc bóng của anh có độ chuẩn xác tuyệt vời về mặt thời điểm, giúp thu hồi bóng gọn gàng mà không phạm lỗi. Mặc dù sở hữu chiều cao khiêm tốn (khoảng 1m78), Baleba bù đắp hoàn hảo bằng khả năng thăng bằng xuất sắc, sự khôn ngoan trong các tình huống dùng vai tì đè và tốc độ bứt phá cự ly ngắn. Đáng chú ý, anh còn sở hữu khả năng kéo bóng xuyên tuyến giàu năng lượng cùng nhãn quan chuyền dài đầy triển vọng.

Thách thức thích nghi và bài toán thể lực

Tuy nhiên, thương vụ này vẫn đi kèm một vài thách thức trong ngắn hạn. Chấn thương dây chằng mắt cá chân trong giai đoạn tập huấn tiền mùa giải khiến Baleba cần thêm thời gian để lấy lại cảm cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu đỉnh cao. Ngoài ra, nếu như Baleba vốn quen tỏa sáng trong các thế trận chuyển trạng thái hỗn loạn tại Brighton, anh sẽ phải nhanh chóng thích nghi với yêu cầu kiểm soát bóng và phối hợp một chạm nhanh mà Carrick đang xây dựng tại Old Trafford.

Baleba có thể là đồng đội của Bruno Fernandes ở mùa bóng mới. Ảnh: Getty Images.

Sự linh hoạt chiến thuật trong sơ đồ 4-2-3-1

Điểm hấp dẫn nhất ở Baleba chính là sự tương thích chiến thuật đa dạng trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Carrick:

Đá cặp với Youri Tielemans: Baleba sẽ đóng vai trò mỏ neo càn quét, cung cấp sự an toàn nơi hậu phương tương tự cách Wilfred Ndidi từng hỗ trợ Tielemans tại Leicester City, giúp tiền vệ người Bỉ thoải mái phát huy khả năng sáng tạo.

Baleba sẽ đóng vai trò mỏ neo càn quét, cung cấp sự an toàn nơi hậu phương tương tự cách Wilfred Ndidi từng hỗ trợ Tielemans tại Leicester City, giúp tiền vệ người Bỉ thoải mái phát huy khả năng sáng tạo. Sát cánh cùng Kobbie Mainoo: Baleba gánh vác khối lượng cơ bắp và tranh chấp tầm xa, giải phóng Mainoo khỏi áp lực phòng ngự để tài năng trẻ này tập trung vào nhiệm vụ tịnh tiến bóng lên phía trên.

Baleba gánh vác khối lượng cơ bắp và tranh chấp tầm xa, giải phóng Mainoo khỏi áp lực phòng ngự để tài năng trẻ này tập trung vào nhiệm vụ tịnh tiến bóng lên phía trên. Kết hợp với Andrey Santos: Santos có thể lùi sâu chơi như một tiền vệ phòng ngự thuần túy, mở ra không gian để Baleba tự do hoạt động như một tiền vệ con thoi (box-to-box) càn quét hai đầu sân.

Tóm lại, Carlos Baleba có thể cần một khoảng thời gian ngắn để đạt 100% phong độ thể lực, nhưng nền tảng sức mạnh vượt trội, cường độ thi đấu rực lửa cùng bộ kỹ năng phòng ngự thông minh của anh sẽ là điểm tựa vững chắc, giúp Manchester United tự tin bước vào cuộc đua khốc liệt tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-27.