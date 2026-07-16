Manchester United chốt xong "mỏ neo" Manu Kone giá 45 triệu bảng từ AS Roma Huyền thoại Rio Ferdinand tiết lộ Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Manu Kone nhằm khỏa lấp khoảng trống nơi tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro.

Manchester United đang tiến rất gần đến việc hoàn tất mảnh ghép then chốt cho hàng tiền vệ khi đạt được bước đột phá trong thương vụ Manu Kone. Thông tin này được huyền thoại Rio Ferdinand hé lộ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford.

Lời khẳng định từ Rio Ferdinand và con số 45 triệu bảng

Cựu trung vệ Rio Ferdinand khẳng định Manchester United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Manu Kone từ AS Roma với mức phí chuyển nhượng được chốt ở con số 45 triệu bảng Anh. Theo Ferdinand, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng đã xác nhận sự đồng thuận giữa các bên liên quan, mở đường cho tuyển thủ Pháp cập bến Ngoại hạng Anh.

Manu Kone được tiết lộ sắp gia nhập Man Utd. Ảnh: Getty Images

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh hàng tiền vệ của Man Utd đang rơi vào tình trạng báo động. Sự ra đi của Casemiro để lại một khoảng trống lớn về kinh nghiệm và khả năng đánh chặn, trong khi bản hợp đồng Manuel Ugarte lại không may dính chấn thương. Dù đã bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans, nhưng đội hình của Quỷ đỏ vẫn thiếu một "mỏ neo" thực thụ có khả năng càn quét và bảo vệ hàng thủ.

Manu Kone: "Chất thép" mới cho sân Old Trafford

Ở tuổi 25, Manu Kone đang ở độ chín của sự nghiệp. Trong chiến dịch vừa qua tại Serie A, anh là trụ cột không thể thay thế của AS Roma với 37 lần ra sân trên mọi đấu trường. Không chỉ trực tiếp đóng góp vào 5 bàn thắng, tiền vệ người Pháp còn khẳng định vị thế nhờ nền tảng thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp tay đôi xuất sắc.

Màn trình diễn chói sáng của Kone tại kỳ World Cup 2026 chính là yếu tố quyết định khiến ban lãnh đạo Manchester United quyết tâm dứt điểm thương vụ này. Sau khi bế tắc trước các phương án khác trên thị trường chuyển nhượng, Kone đã vươn lên trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu để lấy lại chất thép cho tuyến giữa vốn đang thiếu hụt sự quyết liệt.

Thống kê ấn tượng của Manu Kone mùa giải vừa qua

Chỉ số Thành tích Số trận ra sân 37 Đóng góp bàn thắng (G/A) 5 Vị trí sở trường Tiền vệ phòng ngự/Tiền vệ trung tâm Mức phí chuyển nhượng 45 triệu bảng Anh

Việc sở hữu Manu Kone không chỉ giúp Manchester United gia cố khả năng phòng ngự từ xa mà còn mang lại sự linh hoạt trong việc luân chuyển bóng. Ngược lại, mức phí chuyển nhượng khổng lồ này sẽ giúp AS Roma có thêm nguồn lực tài chính để tái thiết đội hình. Hiện tại, người hâm mộ Quỷ đỏ đang đếm ngược chờ đợi thông báo chính thức từ hai câu lạc bộ để chào đón tân binh chất lượng này.